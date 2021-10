Efemérides del 20 de octubre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Mundial de la Osteoporosis. Es un día que sirve para difundir esta enfermedad a la que no se le presta la debida atención, ya que los cuidados deberían empezar durante la infancia y continuar durante toda la vida.

Día Internacional del Chef. Surgió debido a que la Asociación Mundial Culinaria propuso una fecha para conmemorar a los profesionales de la cocina. Cabe remarcar que en el último tiempo ha crecido notablemente la cantidad de personas que deciden convertirse en chef.

Día del Pediatra en Argentina. Se celebra en recuerdo del 20 de octubre de 1911, fecha en que se fundó la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

En 1883 se firmaba el Tratado que ponía fin a la guerra del Pacífico. Fue firmado por los representantes de Chile, Jovino Novoa Vidal, y el Perú, José Antonio de Lavalle, el 20 de octubre de 1883, en Lima, la capital peruana aunque fue elaborado en Ancón. El tratado dio fin a la Guerra del Pacífico y estabilizó las relaciones post-bélicas. De los 14 artículos, el primero restablecía la paz, en el segundo Perú cedía a Chile perpetua e incondicionalmente el dominio sobre el departamento de Tarapacá y en el tercero determinaba la ocupación chilena durante el término de diez años de las provincias de Tacna y Arica. Expirado ese periodo, se organizaría un plebiscito para determinar la nacionalidad de éstas y otras concesiones. Tarata quedó bajó la ocupación chilena, pero fue entregado al Perú en 1925, antes del tratado de Lima y por diferentes razones. El plebiscito de Tacna y Arica, que debía realizarse a más tardar en 1894, nunca se realizó y las "Provincias Cautivas", como fueron llamadas en Perú, permanecieron ocupadas hasta 1929. Aparentemente, no se logró un acuerdo sobre quiénes eran los votantes (solo los nacidos en la zona o los inmigrantes y a partir de cuantos años).

En 1903 nacía Irineo Leguisamo. Jockey nacido en Uruguay, conocido como El Pulpo, El Eximio o El Maestro. Compitió por más de 57 años en Uruguay y Argentina. Es considerado el jinete más importante de la hípica rioplatense del siglo 20. A la edad de 13 años, y con 35 kilogramos de peso, corrió su primera carrera como aprendiz en el Hipódromo de Salto, montando a la yegua Mentirosa, resultando vencedor. Posteriormente consiguió nuevas victorias, lo cual le permitió correr en Uruguayana, Brasil, en donde volvió a demostrar sus virtudes logrando nuevos triunfos. De vuelta de Brasil, en 1919, su antiguo patrón lo llevó a correr al Hipódromo de Maroñas en las cercanías de Montevideo, perdiendo sus primeras carreras. Al no conseguir montas —a su preparador le habían quitado la licencia—, partió a buscar suerte al Hipódromo de Florida (actualmente llamado Irineo Leguisamo), donde consiguió numerosos triunfos desde su primera carrera, lo cual le valió volver a correr en Maroñas. Luego de consagrarse como uno de los mejores jinetes aprendices de Maroñas, Francisco Maschio lo llevó a correr en Argentina en 1922, debutando en el Hipódromo de Palermo el 15 de agosto de ese año, perdiendo con la yegua Mina de Plata. Un mes más tarde lograría su primer gran triunfo clásico en tierras argentinas, el 24 de setiembre de 1922 montando a Caid del Stud Atahualpa, que perteneció a la legendaria Juana Mautone («La Dama del Turf»), ganando el Gran Premio de Honor en el Hipódromo de Palermo. Al año siguiente, lograba conquistar la primera de 14 estadísticas consecutivas, que sumadas a las otras siete que logró más tarde, constituyen hasta hoy el récord de estadísticas logradas por un jinete en Argentina, con 21. En 1935, Leguisamo ganó la primera carrera disputada en la historia del Hipódromo de San Isidro, durante la jornada de inauguración. Su mejor temporada fue en el año 1944, en la cual ganó 144 carreras. Además se consagró ganador del clásico Gran Premio Carlos Pellegrini en 10 oportunidades, del Gran Premio Jockey Club en siete ocasiones, consiguiendo además 11 Copas de Oro. Logró en total alrededor de 500 clásicos a lo largo de su extensa carrera. Corrió 12.734 carreras, logrando 3.204 triunfos en hipódromos argentinos (Palermo y San Isidro), incluyendo 495 clásicos. Además, ganó otras 300 carreras en Maroñas, y en hipódromos de otros países como Chile, Perú, Venezuela, Panamá, Ecuador, Colombia, México y Brasil. Sus últimas carreras en Argentina las corrió el 15 y 16 de diciembre de 1973, cuando se alzó con dos victorias: primero en Palermo con Bablino, por medio pescuezo, y luego en San Isidro con Mac Honor, por siete cuerpos. En 1974 se retiró de la hípica con un triunfo en el Hipódromo de Maroñas. En 1980 recibió el Premio Konex de Platino como el mejor jockey de la historia en Argentina. Falleció el 2 de diciembre de 1985 en Buenos Aires, a los 82 años.

En 1953 nacía Tom Petty. Fue un músico, cantante, compositor, productor y multiinstrumentista estadounidense, conocido por su trabajo al frente del grupo Tom Petty and the Heartbreakers y como cofundador del supergrupo The Traveling Wilburys a finales de la década de 1980, donde tocó bajo los seudónimos de Charlie T. Wilbury, Jr. y Muddy Wilbury, además de por su carrera como solista.

En 1958 nacía Viggo Mortensen. Actor y director de cine estadounidense de ascendencia danesa, que vivió durante su infancia en Argentina. Por sus interpretaciones fue nominado en tres ocasiones a los Oscar, en cuatro a los Globo de Oro y una a los premios Goya. También ejerce como poeta, músico, fotógrafo y pintor. A pesar de que en Dinamarca su familia paterna era ganadera, su padre se dedicó a los negocios y, con la esperanza de hacer fortuna, en 1960 se trasladó con su familia (Viggo tiene dos hermanos más jóvenes) a América del Sur. La familia llegaba así a Buenos Aires, en Argentina, pasando a menudo las vacaciones de vuelta en Dinamarca, en la granja familiar Mortensen. La familia se asentó finalmente en el país, en donde vivió hasta los 11 años, en las provincias de Chaco, Buenos Aires y Córdoba. Cuando tenía seis o siete años, comenzó a escribir sus primeros "cuentitos cortos". Allí aprendió el castellano con acento rioplatense. Tras el divorcio de sus padres, regresó a Nueva York con su madre y sus dos hermanos. Allí se graduó en Política y Español, en la Universidad de Saint Lawrence, en 1980. Comenzó su carrera cinematográfica con su interpretación de un granjero amish en la película Testigo en peligro. Durante su infancia en Argentina, Viggo se volvió hincha del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, por lo que, según el propio actor, no se pierde ninguno de los partidos por televisión y asiste al estadio de este club cada vez que visita Argentina. Es llamado cariñosamente "Guido" Mortensen por los fanáticos del club, luego de que el ídolo "azulgrana" (apodo con el que se conoce al club), Héctor Bambino Veira, así lo bautizara durante una entrevista televisiva. Mortensen fue nombrado embajador azulgrana por el club San Lorenzo. En la celebración de la institución centenaria, en el 2008, confesó que su mayor orgullo es ser hincha del equipo de Boedo.

En 1976 Diego Maradona debutaba en la Primera División. Cuando faltaban 10 días para que cumpliera los 16 años, fue en un partido del entonces Campeonato Nacional, oportunidad en que Argentinos Juniors enfrentaba a Talleres, uno de los mejores equipos del país en aquel momento. Diego Maradona era suplente, y en el entretiempo el entrenador del equipo, Juan Carlos Montes, le pidió que ingresara y realizara un "caño". Ingresó con la camiseta 16, como reemplazante de Rubén Aníbal Giacobetti al comenzar el segundo tiempo. En la primera jugada que participó le tiró un caño a Cabrera, marcador central de Talleres, entusiasmando a la hinchada local. En referencia a esa tarde, Maradona dijo: "Ese día toqué el cielo con las manos". Un medio de prensa, señalaba sobre su ingreso: La entrada del chico Maradona (el 30 del corriente cumple 16 años) le dio mayor movilidad al ataque, pero no fue la solución para sellar en la valla cordobesa esa mayor tenencia del balón. Porque Maradona -un gran habilidoso- no tuvo con quien tocar.

En 1994 moría Burt Lancaster. Burton Lancaster, fue un actor estadounidense, perteneciente al cine clásico de ese país. De fuerte atracción y energía, su apuesta figura fue sinónimo del hombre galán y rudo.

En 2010 era asesinado Mariano Ferreyra. Fue un dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), y militante del Partido Obrero. En 2010 fue asesinado de un tiro por un grupo de afiliados a la Unión Ferroviaria en una manifestación de trabajadores tercerizados en la que se exigía el pase a la planta permanente en la Línea Roca de Buenos Aires. Los tercerizados, junto a militantes del Partido Obrero (PO), el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y otras organizaciones intentaron manifestarse en reclamo del pase a planta permanente y la reincorporación de los despedidos de distintas empresas. Antes de que los manifestantes pudieran ocupar las vías del Ferrocarril General Roca a la altura de la estación Avellaneda, un grupo de empleados pertenecientes a la Unión Ferroviaria se los impidió. A partir de aquel primer encuentro, la infantería de la Policía Bonaerense custodió el avance de los manifestantes por calles linderas a las vías hacia la ciudad de Buenos Aires. Cerca de las 12, ya en la ciudad de Buenos Aires, los policías federales permanecían junto al grupo de la Unión Ferroviaria que en ese momento atacó con piedras y botellas a los manifestantes que intentaban llegar otra vez a las vías. Simultáneamente, los tercerizados eran reprimidos con balas de goma por la Policía Bonaerense, que luego se retiró del lugar. Los manifestantes decidieron retirarse. Mientras lo hacían, el grupo de la Unión Ferroviaria descendió del terraplén y se dirigió hacia ellos. En ese el grupo de atacantes estaba conformado por unas 100 personas, entre las que se encontraban diversos empleados de la Unión Ferroviaria y barras bravas de distintos clubes. En el lugar se encontraba un móvil del canal de noticias C5N, cubriendo los incidentes. El grupo avanzó contra los manifestantes que abandonaban el lugar, y el móvil fue acorralado, obligando a que dejaran de filmar lo que estaba ocurriendo. Mientras el grupo arrojaba elementos contundentes contra los manifestantes, efectuaron repetidos disparos contra los mismos. Mariano Ferreyra recibió uno de ellos. Además, recibieron graves heridas Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Benjamín Pintos. Tras la muerte del joven, 14 personas fueron condenadas. El Tribunal Oral Criminal 21 fue el que dictó la sentencia. Uno de los condenados, a 15 años, fue el exsecretario de la Unión Ferroviaria, José Pedraza.

En 2017 moría Federico Luppi. Fue uno de los actores argentinos más reconocidos tanto en el país como en el exterior con una extensa trayectoria que lo llevó a trabajar en Argentina, México, Uruguay, Chile y España. Además obtuvo numerosos premios. De su actuación, se destacan películas como Martín (Hache) (1997), Sol de otoño (1996), Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto (1996), Un lugar en el mundo (1992), La invención de Cronos (1992), El romance del Aniceto y la Francisca (1967). Y Cuatro de Copas (2012). Trabajó con directores reconocidos internacionalmente como Guillermo del Toro, Leonardo Favio, Raúl de la Torre, Pablo Yotich, Juan José Campanella y Adolfo Aristarain.