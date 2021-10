Río Tercero: la causa por la mortandad de peces por un volcamiento está en la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que decidir quién debe seguir investigando la causa que originó la mortandad de peces por el volcamiento de efluentes industriales al cauce del Río Tercero. Así lo detalló en sus redes sociales el abogado riotercerense, Danilo Cravero, quien presentó la denuncia.

El máximo tribunal del país, debe decidir ahora quien es competente en la investigación, si la Justicia Provincial de Córdoba o la Justicia Federal. Recuerda el letrado que el hecho se produjo "como consecuencia de la rotura de la válvula base del tanque de ácido nítrico en la planta de Petroquímica Río Tercero, aquel viernes 31 de enero de 2020".

Agrega que a mediados de agosto, "la causa llegó a la CSJN y se encuentra para dictaminar por parte de la Procuración General de la Nación".

El hecho de hace poco menos de dos años

La mortandad de peces en el río Ctalamochita se produjo en el comienzo de 2020, cuando integrantes de la Fundación Ctalamochita, comenzaron a encontrar especies muertas en el curso del río, recorriendo el lugar.

Señalaba que dicha mortandad se había producido aguas abajo del efluente de la industria Petroquímica, en Río Tercero. Dicha empresa, había sufrido hacía algunos días la rotura de una válvula en la planta de almacenamiento de ácido nítrico.

Desde la Municipalidad, en aquel momento, se emitía un comunicado en donde se expresaba que se habían detectado en las márgenes del Ctalamochita una serie de peces muertos de distintos tamaños y especies.

Agrega que se había procedido al "relevamiento fotográfico de los mismos y a la toma de muestras en diferentes sectores de la rivera de nuestro río por parte de personal dependiente de la Secretaría de Seguridad y Ambiente de la Municipalidad".

El 3 de febrero, se brindaba una conferencia de prensa en la Municipalidad, en donde el intendente, Marcos Ferrer, afirmaba que se estaba "en condiciones de afirmar que el responsable objetivo del daño ambiental que se produjo ha sido la empresa Petroquímica Río Tercero".

Se adelantaba en aquel momento que existiría una sanción económica hacia la empresa, además de la reparación por el daño ambiental. Intervino la Secretaría de Ambiente de la Provincia, disponiendo la clausura de la industria, la que se extendió por varias semanas.

La denuncia de Cravero

Simultáneamente, Cravero, presentaba una denuncia ante la fiscalía de Instrucción. "Cada uno desde su lugar tenemos el deber de cuidar nuestro patrimonio", publicaba entonces.

Y agregaba: "Esta mañana (por el lunes) formulé denuncia penal en los términos de la ley 25612 para que se instruya la etapa penal preparatoria tendiente a determinar el o los autores responsables de la muerte de miles de ejemplares del cauce del Río Tercero y la vinculación que tiene con el incidente ocurrido horas previas en una planta química".

Y concluía: "Asimismo solicité se me otorgue la participación como querellante particular para colaborar en el esclarecimiento de los hechos, antecedentes, las recurrentes explicaciones inverosímiles de parte de la empresa y los controles oficiales, que siempre son fuera de la fábrica y tardíos que organizan las autoridades competentes, todo lo cual hace no sólo necesario el esclarecimiento de este hecho, sino una ejemplar sanción para quien resulte responsable como modo de evitar futuros casos a los que periódicamente son víctimas operarios, vecinos o el ambiente".

El fiscal Alendro Carballo, fue quien comenzaba a investigar el hecho. Se ordenaba un allanamiento en la planta industrial. Participaban del mismo el fiscal, personal de investigaciones de la Policía de Córdoba, Policía Judicial, el director de Defensa Civil Municipal, y el ayudante fiscal.

"Se tomaron muestras, tanto en la planta como en el sector externo, se secuestró documentación, se realizó un relevamiento fotográfico y planimétrico", indicaba Carballo en diálogo con este medio.

"Se ha puesto en marcha una investigación penal preparatoria a los fines de determinar, independientemente de las actuaciones administrativas que lleva a cabo la Agencia Córdoba Ambiente y la Policía Ambiental de la Provincia, actuaciones de carácter judicial tendientes a establecer si ha existido la comisión de algún delito ambiental y, en este caso, quienes son los responsables", manifestaba.

La llegada de la causa a la Corte Suprema de Justicia, es para determinar si el impacto fue solamente en Río Tercero, quedando a cargo de la investigación la Justicia de la Provincia de Córdoba o si corresponde que instruya el proceso, como está señalado, la Justicia Federal. Esa determinación debe adoptarla el máximo tribunal del país.