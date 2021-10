Efemérides del 19 de octubre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud el 19 de octubre se celebra mundialmente el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.

En 1862 nacía Auguste Lumiére. Fue un ingeniero industrial y biólogo francés, pionero de la medicina humoral e ilusionista.​ Durante los años 1894-1895, participó con su hermano Louis en la invención de una cámara y proyección fotográfica animada, el Cinematógrafo, que obtuvo un éxito mundial.

En 1876 era promulgada en Argentina la Ley de Inmigración. El 6 de octubre de 1876 fue sancionada la Ley Nº 817 de “Inmigración y Colonización”, que significó un acontecimiento trascendental y de positiva proyección para el devenir demográfico del país. Este instrumento legal fue promulgado el 19 de octubre de 1876.

En 1905 se promulgaba la ley 4874, por la cual se creaban escuelas nacionales en las provincias. Fue proyectada por el senador de Buenos Aires, Manuel Láinez, por lo que también es conocida como "Ley Lainez". La misma autorizaba al Consejo Nacional de Educación a establecer en las provincias que lo solicitaren, escuelas infantiles, mixtas y rurales, de acuerdo con el porcentaje de analfabetos resultantes de las listas presentadas por las mismas. La ley, tuvo el gran mérito de llevar la más concreta acción del Estado nacional al interior del país durante medio siglo.

En 1914 moría Julio Argentino Roca. Fue un político y militar, que ejerció como presidente de la Nación Argentina desde 1880 hasta el 1886 y desde el 1898 hasta el año 1904. Es el representante más importante de la Generación del '80 y dirigió la política nacional durante más de 30 años a través del Partido Autonomista Nacional (PAN), el que se mantuvo durante 42 años en el poder sin ninguna alternancia, tejiendo complejos sistemas de alianzas con distintas fuerzas, lo que le valió el apodo de "el Zorro". Conocido, además, por dirigir la "Conquista del Desierto", una serie de campañas militares contra los pueblos originarios que habitaban la Patagonia y parte de la llanura pampeana, es calificado por sectores como el "genocidio del desierto". Tras la muerte de Alsina (jefe del Partido Autonomista) en 1877, fue nombrado en su lugar. Crítico de la supuesta actitud defensiva de Alsina, que había intentado incorporar a los aborígenes a la nueva estructura poblacional, creía que la única solución contra la "amenaza" de los pueblos originarios era su sometimiento definitivo. Plasmó esa, su posición, en el discurso que dio ante el Congreso Nacional en septiembre de 1878, en cual planteó la "absorción y asimilación" de los mismos. El presidente Avellaneda apoyó el proyecto de Roca debido a que temía la ocupación y conquista de esos territorios por el ejército chileno, ya que el área al sur del río Colorado estaba en disputa entre las dos naciones. Pero había también motivos políticos internos para el aval del presidente, ya que se incorporarían bajo jurisdicción nacional territorios que eran considerados parte de la Provincia de Buenos Aires. Además, se recuerda que el territorio ganado a los aborígenes, quedó para unas pocas familias. El saldo fue de miles de aborígenes muertos, 14 mil que fueron reducidos a la servidumbre, y la ocupación de quince mil leguas cuadradas, que se destinarían, teóricamente, a la agricultura y la ganadería. Roca ganó prestigio frente a la clase dirigente que lo llevó a la presidencia de la república. Para el Estado nacional, significó la apropiación de millones de hectáreas. Estas tierras fiscales que, según se había establecido en la Ley de Inmigración, serían destinadas al establecimiento de colonos y pequeños propietarios llegados de Europa, fueron distribuidas entre una minoría de familias vinculadas al poder, que pagaron por ellas sumas irrisorias.

En 1928 nacía el personaje de historieta Patoruzú. Dante Quinterno era apenas un adolescente cuando decidió incluirlo en las Aventuras de Don Gil Contento, que aparecían en la contratapa del diario Crítica. De personalidad noble y bondadosa, la creación de Quinterno se convertiría en el héroe ficcional más importante de los argentinos. Se publicó solos dos días y luego desapareció. Una de las explicaciones más difundidas sobre esto es que los derechos de autor de lo publicado en Crítica quedaba en manos del diario y Quinterno tenía mucha confianza en su nueva invención. Volvió a introducir el personaje en la serie Julián de Monte Pío. Este llegó a ser tan popular que poco después la historieta pasó a llamarse Patoruzú. El nombre original con el que nació este personaje era Curugua Curuguagüigua, pero era casi imposible de pronunciar y de recordar que fue rebautizado. Derivaba de una golosina de la época llamada Pasta de Orozú. En 1941 comenzó a publicarse Patoruzú también en el exterior, como tira del diario neoyorquino P. M., un periódico progresista, en el que escribían personalidades como Hemingway. En una muestra, presentada por los 90 años, pudo verse la tira en inglés y también una foto de Quinterno con Walt Disney, quien admiraba a su par argentino. Patoruzú es considerado uno de los grandes hitos del humor gráfico en la historia del país. Desde las décadas de 1940 y 1950 se transformó en uno de los iconos de la cultura popular. Fue, además, uno de los antecedentes de los superhéroes creados a finales de los años '30, al contar con súperpoderes como súpervelocidad y súperfuerza. La identidad de Patoruzú sufrió varios retoques durante los primeros años. Su nacionalismo y el racismo de algunos personajes extranjeros generaron en su momento críticas a la historieta. Era planteado como el "último de los tehuelches gigantes". La publicación duraría hasta 1977. Existió un Libro de Oro. Desde entonces, lo que sigue publicándose son reimpresiones con sutiles cambios que continuaron con el personaje hasta la actualidad en Andanzas (y su paralelo Correrías de Patoruzito). Quinterno murió en 2003, pero siguen publicándose reediciones de historietas pasadas, con pequeñas adaptaciones. Si bien el personaje no goza de la popularidad de otras épocas, el cacique sigue siendo uno de los máximos protagonistas de las historietas argentinas. Aunque las historias iniciales ofrecieran otra versión, en la definitiva, Patoruzú poseía estancias de incalculable extensión en la Patagonia; dividiendo su tiempo entre ellas y su vivienda porteña. La singular circunstancia de que un aborigen tehuelche, pueblo originario exterminado por la Campaña del Desierto emprendida a fines del siglo 19 que comandó Julio Argentino Roca, y que los privó de sus tierras, sea a la vez un rico estanciero carece de explicación en la historia. Quinterno, reacio a las entrevistas, solo indicó en una de 1931 con la Revista Aconcagua: "Después de haber estudiado la psicología de los indios [sic] que sobreviven en el país (...) me interesó especialmente el más bonachón e ingenuo. Pero es la auténtica personificación del valor, simboliza cuanto de excelso puede contener el alma humana, y en él se conjugan todas las virtudes inalcanzables para el común de los mortales. Es el hombre perfecto dentro de la imperfección humana". José María Gutiérrez, curador de la muestra de Patoruzú y director del Centro de la Historieta y el Humor Gráfico Argentino de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, cuando se cumplieron 90 años del personaje, en el sitio de Cultura de la Nación, señalaba: "Quinterno tiene 17 años y va a hacer esta serie que se llama Don gil contento, un porteño optimista, que es una especie de cambio de paradigma: es un tipo que todo lo toma como con optimismo, frente a la cruda y adversa realidad es un tipo que siempre tiene un pensamiento feliz y siempre termina molido a palos. Es muy interesante porque es el primer personaje noble que no es un chanta, ni un vividor, ni un trepador, ni nada de eso que era lo habitual, el tipo de personajes sobre el que trabajaban todos los dibujantes de historietas” (...) Pero Don gil contento murió joven “porque evidentemente no habilitaba muchísimos gag, es muy difícil mantener una tira diaria con 30 chistes cada mes, hay que tener un esquema, más allá del personaje, que permita producir todo eso. Poquito a poco el personaje va a empezar a adquirir algunas cosas del pícaro y del vivo criollo. Pero Quinterno quiere hacer ese personaje ingenuo, bueno, puro, entonces va a introducirlo en esta serie apelando a la figura de un indio, y esto es lo que celebramos, los 90 años de esta tira, es decir de la primera aparición del indio Patoruzú”, narraba Gutiérrez. Y consideraba el curador de la muestra que la repercusión fue porque apareció cuando el país atravesaba la década infame y los ciudadanos necesitaban un personaje puro, honesto, sentir que los argentinos podían ser algo más además de chantas, estafadores, corruptos. Traía pureza y era, a la vez, un personaje nuevo, diferente al gaucho que ya estaba mitificado y se utilizaba para hablar del tipo bueno y perseguido. Aún así, Quinterno le dio a su personaje el lenguaje gauchesco del siglo 19.

En 1943 nacía Adolfo Aristarain. Director y guionista de cine argentino. Su carrera como director es una de las más largas y destacadas en la filmografía argentina. También ha sido ayudante de dirección en más de 30 películas. Sus filmes combinan la firmeza narrativa del cine estadounidense clásico y los temas sociales del cine político de la Argentina. En 2003 se le concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza.

En 1975 moría Cátulo Castillo. Conocido poeta y compositor argentino de tango. Fue autor, entre otros, de los tangos Organito de la tarde, El aguacero, Tinta roja y del vals Caserón de tejas, María y La última curda y El último café.

En 1994 Brasil concedía la extradición a Bolivia del dictador Luis García Meza. Agentes policiales y un médico bolivianos, viajaron a Brasilia para vigilarlo. La extradición fue concedida en octubre pero su entrega fue retrasada por sucesivos recursos de sus abogados ante la justicia brasileña. Prófugo desde 1989, fue condenado en abril de 1993 por la Corte Suprema de Bolivia a 30 años de cárcel por nueve delitos de asesinato, sedición y malversación de fondos cometidos en su condición de presidente dictatorial desde julio de 1980 hasta agosto de 1981. Había llegado al poder mediante un cruento golpe de Estado y durante su administración imperó la ley del terror político, el narcotráfico y el desfalco de las arcas del Estado.

En 2007 Soda Stereo iniciaba su exitosa gira latinoamericana Me Verás Volver. La popular banda de rock argentino liderada por Gustavo Cerati, iniciaba una gira por América Latina tras diez años de separación. La grilla de concierto superó el millón de entradas vendidas a través de nueve países de América, realizando 23 conciertos en solo dos meses. En la última semana de agosto de 2008, Sony-BMG lanzó un nuevo álbum llamado "Me Verás Volver", un trabajo con 18 reediciones de temas en que fueron remasterizados en 2007.

En 2020, en Argentina se superaba el millón de contagios de Covid-19. Fue en el pico de la primera ola de la pandemia. La información fue brindada por el Ministerio de Salud de la Nación. En aquel momento 4.392 argentinos se encontraban internados en unidades de terapia intensiva, significando el 64 % de ocupación de camas a nivel país. Eran 12.982 los nuevos casos de coronavirus reportados en el país en las últimas 24 horas, con lo que la Argentina acumulaba un total de 1.002.662 contagios desde iniciada la pandemia.