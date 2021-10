Efemérides del 18 de octubre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día de la Protección de la Naturaleza. Tuvo su origen en las palabras que Juan Domingo Perón pronunció el 16 de marzo de 1972, mientras se encontraba exiliado en Madrid, y que fueron enviadas a Kurt Waldheim, entonces secretario general de las Naciones Unidas. Alertaba el expresidente argentino sobre “la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología”. Y hacía una llamada para revertir la situación.

En 1801 nacía Justo José de Urquiza. Fue un militar y político argentino. Fue varias veces gobernador de la provincia de Entre Ríos, líder del Partido Federal y presidente de la Confederación Argentina entre 1854 y 1860. Lideró en 1852 el Ejército Grande con el que derrotó a Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, lo que puso fin a sus 17 años de gobierno. Al año siguiente convocó un Congreso Constituyente que aprobó la primera constitución nacional argentina, en 1853. En 1854 fue electo como primer presidente de la Confederación Argentina, cargo que ocupó por seis años, por lo que también se convirtió así en el primer presidente constitucional argentino, aunque el país no incluía a la provincia de Buenos Aires que había decidido separarse. En 1852, creó una comisión para la redacción de los Códigos Civil, Penal, Comercial y de Procedimientos. La revolución del 11 de septiembre de ese año, que culminó con la separación de la Provincia de Buenos Aires de la Confederación Argentina, impidió que el proyecto fuera concretado. En noviembre de 1852 se inauguraron las sesiones del Congreso Constituyente en Santa Fe. El 1 de mayo de 1853 fue sancionada la Constitución. Fue elegido presidente Justo José de Urquiza, acompañado por el unitario Salvador María del Carril como vicepresidente. El asesinato, en 1859, del caudillo sanjuanino Nazario Benavídez​ fue festejado por la prensa porteña: Sarmiento consideró su muerte como un triunfo de la "civilización" y el diario La Tribuna le auguró el mismo destino a Urquiza.​ Envió una intervención federal, que descubrió abundantes vinculaciones de los revolucionarios con el gobierno de Buenos Aires. La intervención de los porteños en la política interna de otra provincia causó gran indignación en el gobierno de Paraná: una ley desconoció todo acto público generado por el gobierno porteño, y en mayo de 1859, el Congreso ordenó la movilización militar de la población y autorizó a Urquiza resolver el problema de la unidad nacional. El jefe del ejército porteño, coronel Bartolomé Mitre, recibió orden de invadir la provincia de Santa Fe. Ni Alsina ni Mitre aceptaban nada que no fuera la renuncia de Urquiza o la guerra. El ejército de la Confederación, dirigido por Urquiza, inició la campaña hacia Buenos Aires desde Rosario. El 23 de octubre se inició la Batalla de Cepeda. Luego de la misma se firmó el pacto de San José de Flores. Muchos federales del interior estuvieron en desacuerdo con el Pacto. Sostenían que había llegado a San José de Flores como vencedor, y había negociado como si él hubiera sido el vencido. Uno de ellos, era Ricardo López Jordán, uno de los jefes vencedores en Cepeda. En 1860, Urquiza entregó el gobierno nacional a su sucesor, Santiago Derqui. Una serie de conflictos con Buenos Aires, incluyendo nuevos problemas en San Juan, llevaron a que Mitre desconociera el Pacto de San José. Derqui se preparó para una nueva guerra. Reunió un importante ejército en Córdoba y lo unió a las fuerzas de Urquiza que fue puesto al mando del mismo, pero no quería pelear; tratando por todos los medios de llegar a un arreglo. Los ejércitos se enfrentaron en Pavón, el 17 de septiembre de 1861. Aunque el resultado parecía inclinarse a favor de Urquiza, este se retiró, dejando la victoria en manos de Mitre. Sin atender los pedidos del presidente ni de sus propios comandantes de caballería, entre ellos López Jordán, Urquiza regresó a Entre Ríos. Siendo gobernador de esa provincia, se inició una revolución en la misma. López Jordán organizó rápidamente la revolución; el primer objetivo era apoderarse de la persona del gobernador, para forzarlo a renunciar o expulsarlo del país. El 11 de abril de 1870 unos 50 hombres armados, irrumpieron en San José. Sorprendido por el bullicio y, comprendiendo que se trataba de un asalto, Urquiza gritó: "¡Son asesinos!, corriendo a buscar un arma. ¡No se mata así a un hombre en su casa, canallas!", se dice que indicó. Fue asesinado en el lugar.

En 1867 Estados Unidos compraba a Rusia el territorio de Alaska. Fue una adquisición de 1.518.800 kilómetros cuadrados del actual estado de Alaska por parte de los Estados Unidos al Imperio ruso. Rusia se encontraba en una complicada situación financiera, y temía la pérdida de los territorios de Alaska sin ninguna compensación en algún conflicto futuro, probablemente con sus rivales los británicos, que podrían haber capturado con facilidad una región tan difícil de defender. Por lo tanto, el emperador Alejandro II decidió vender el territorio a los Estados Unidos, acordando un valor de 7.200.000 dólares. La ceremonia de entrega se llevó a cabo en Sitka, el 18 de octubre de 1867. Soldados estadounidenses y rusos desfilaron ante la casa del gobernador. La bandera rusa fue arriada y la estadounidense izada entre salvas de artillería. El capitán Alekséi Peschúrov dijo: "General Rousseaus, por la autoridad de Su Majestad, el Emperador de Rusia, transfiero a los Estados Unidos el territorio de Alaska". El general Lovell Rousseau aceptó el territorio.

En 1926 nacía Chuck Berry. Charles Edward Anderson Berry, ​​ conocido artísticamente como Chuck Berry, fue un compositor, intérprete, cantante y guitarrista estadounidense. Es considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll, ​ siendo uno de los pioneros de dicho género musical.

En 1931 moría Thomas Alva Edison. Fue un inventor, científico y empresario estadounidense.​​​ Desarrolló muchos dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente.

En 1947 nacía Antonio Tarragó Ros. Es un artista argentino, intérprete de música folclórica, en especial folclore litoraleño y chamamé. Entre sus temas más conocidos se encuentra "María va", "Canción para Carito", "Jineteando la vida". Es reconocido por su preocupación por el medio ambiente, habiendo llegado incluso a escribir canciones sobre este tema, como "El río herido", en contra de la instalación de las papeleras en las costas del Río Uruguay, entre otros. También ha compuesto música para algunas películas.

En 1955 moría José Ortega y Gasset. Fue un filósofo y ensayista español, exponente principal de la teoría del perspectivismo y de la razón vital e histórica. Con la frase "Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo", Ortega insiste en lo que está en torno al hombre, todo lo que lo rodea, no solo lo inmediato, sino también lo remoto; no solo lo físico, sino también lo histórico, lo espiritual. Sostenía que vivir es tratar con el mundo, dirigirse a él, actuar en él, ocuparse de él. La realidad circundante, consideraba, "forma la otra mitad de mi persona". Y la reimpresión de lo circundante es el destino radical y concreto de la persona.

En 1956 nacía Martina Navratilova. Es una extenista de origen checoslovaco con nacionalidad checa y estadounidense que jugó hasta los 50 años, tras mantener una actividad profesional de 32 años. Es la tenista más laureada en singles de Wimbledon. Adicionalmente, entre las tres modalidades (singles y dobles femeninos; dobles mixtos) sumó 59 títulos de Grand Slam.

En 1984 Argentina y Chile firmaban el compromiso que ponía fin a la disputa por el Beagle. Fue una disputa territorial sobre la determinación de la traza de la boca oriental del canal Beagle, que afectaba la soberanía de las islas ubicadas dentro y al sur del canal, y al este del meridiano del cabo de Hornos y sus espacios marítimos adyacentes. El conflicto tuvo su punto más álgido el 22 de diciembre de 1978. Ambos países estuvieron a punto de entrar en guerra. Hubo movilización de tropas, y en las noches, ante la inminencia del conflicto, se realizaban simulacros en las ciudades, en donde se llamaba a apagar todas las luces, ante la eventualidad de que en una posible guerra existiera un ataque aéreo. Intermedió el Vaticano y se evitó el conflicto. Se indica que de hecho, existieron escaramuzas entre tropas de ambos países. El 18 de octubre de 1984 los negociadores (Marcelo Delpech por Argentina y Ernesto Videla por Chile) firmaron en la Ciudad del Vaticano el acta de consolidación del texto de acuerdo, y al día siguiente hicieron público el contenido. El entonces presidente, Raúl Alfonsín, decidió recurrir a la opinión pública y llamó a un plebiscito, como una consulta popular no vinculante, en la que la aceptación de la mediación papal fue abrumadora. El 83% de los votos válidos fueron favorables a la propuesta. La participación superó el 56%.

En 2019 en Chile se iniciaban mutitudinarias protestas. Una serie de masivas manifestaciones originadas en Santiago y propagadas a todas las regiones de Chile, con mayor impacto en las principales ciudades, se produjeron entre octubre de 2019 y marzo de 2020. El factor detonante de las mismas fue el alza en la tarifa del sistema de transporte público de Santiago, que entró en vigor el domingo 6 de octubre de 2019. Tras el aumento de las tarifas, centenares de estudiantes se organizaron para realizar actos de evasión masiva (no pagarlo) en el Metro de Santiago.​ Con el paso de los días, el número de estudiantes aumentó registrándose incidentes dentro de las estaciones del ferrocarril subterráneo. La situación se agravó el día viernes 18. En la noche comenzaron a aparecer varios focos de protestas, saqueos y disturbios a lo largo del país, que fueron reprimidos violentamente por los Carabineros, dejando un saldo de muertos y cientos de heridos.