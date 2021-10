Efemérides del 17 de octubre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día internacional para la erradicación de la pobreza. La Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución del 22 de diciembre de 1992, declara el 17 de octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza para concienciar al mundo sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países.

Día de la Lealtad peronista. Conmemora una gran movilización obrera y sindical en la Plaza de Mayo realizada el 17 de octubre de 1945, que exigió y obtuvo la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, detenido pocos días antes.

En 1797 nacía Juan Lavalle. Juan Galo de Lavalle fue un militar y político argentino, figura destacada de la Guerra de Independencia de la Argentina y sudamericana, y líder militar del Partido Unitario durante las guerras civiles en el país. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1828 y 1829.

En 1802 se publicaba el último número de El Telégrafo Mercantil. El Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico del Río de la Plata, fue un periódico fundado en Buenos Aires por Francisco Cabello y Mesa el 1º de abril de 1801, a instancias de Manuel Belgrano, como secretario del Consulado de Comercio.

En 1849 moría Frederic Chopin. Fue un profesor, compositor y virtuoso pianista polaco, considerado uno de los más importantes de la historia y uno de los mayores representantes del Romanticismo musical.​​​​

En 1912 nacía Albino Luciani, Juan Pablo I. Fue Papa desde el 26 de agosto de 1978 hasta su muerte, ocurrida 33 días después. Su pontificado fue uno de los más breves de la historia. El Vaticano afirmó que falleció de un infarto en su cama. No pocos señalaron que existían inconsistencias en la versión oficial, surgiendo la teoría de que fue envenenado. Pretendía ahondar en las reformas iniciadas por Juan XXIII. La clarificación de las cuentas vaticanas era una de sus prioridades.

En 1915 nacía Arthur Miller. Fue un dramaturgo y guionista estadounidense y una figura controvertida en el teatro estadounidense del siglo XX.

En 1918 nacía Rita Hayworth. Fue una de las actrices más emblemáticas y glamurosas de la época dorada del cine estadounidense y la diva máxima de Hollywood de la década de 1940.

En 1934 moría Santiago Ramón y Cajal. Fue un médico y científico español, especializado en histología y anatomía patológica. Compartió el Premio Nobel de Medicina en 1906 con Camillo Golgi "en reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso". Fue el primer hispano Premio Nobel de Medicina.

En 1945 una multitud marchaba a la Plaza de Mayo, exigiendo la liberación de Perón. Fue la fecha fundacional del movimiento peronista, conocida como "Día de la Lealtad". Recuerda el portal Información Periodística que se trató de una espontánea movilización hacia la Plaza de Mayo, reclamando su libertad, quien como secretario de Trabajo y Previsión, promovía los derechos de los trabajadores. El 8 de octubre, se había producido un golpe interno y el presidente, Edelmiro Farrell, habían mandado a detener a Perón por sus prácticas afines a lo popular, quedando arrestado en Martín García. Aquello provocó dicha movilización espontánea de trabajadores, organizaciones sindicales y partidos de izquierda que estaban a favor del que sería en no mucho tiempo presidente, a través del sufragio. Miles de manifestantes obreros de los barrios populares de Buenos Aires comenzaron a movilizarse. Se fueron sumando masas de trabajadores del Gran Buenos Aires. Desde la zona sur comenzaron a llegar columnas de personas que cruzaron el Riachuelo para llegar hasta la Plaza de Mayo y exigirle al gobierno de facto la liberación de Perón, no sólo logrando ese objetivo, sino que esa noche llegaba a la Casa Rosada y desde el balcón le hablaba a la masa popular con un encendido discurso a favor de sus derechos. Había llegado a la Secretaría de Trabajo y Previsión, junto con la Revolución del 43. Desde ese lugar, se encargó de promover los derechos de los trabajadores, lo que fue considerado un peligro para la estabilidad del gobierno militar. La tensión entre el poder político que iba ganando y la cúpula militar se rompió aquel día, cuando lo detuvieron. La movilización espontánea hasta la Plaza de Mayo dejó imágenes imborrables en el imaginario peronista. Una de ellas fue la que mostraba a los manifestantes descansar sus pies dentro de las fuentes de agua de la Plaza. Fue titulada "Las patas en la fuente", en referencia a la descalificación hacia los simpatizantes peronistas, realizada por corrientes antiperonistas, quienes los asimilaban con los animales. El día había amanecido húmedo, pegajoso y a medida que avanzaba, la temperatura iba en aumento; el clima se tornaba insoportable. La CGT había resuelto decretar un paro para el 18, pero en la mañana del 17, grupos de jóvenes obreros recorrieron frigoríficos, talleres y fábricas, incitando a paralizar las tareas. Cuando fue liberado, Perón se dirigió a la multitud que lo vitoreaba desde el balcón principal de la Casa Rosada, en el que reivindicó la lucha de los trabajadores. "Esto es pueblo. Esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre, que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la Patria. Es el mismo pueblo que en esta histórica plaza pidió frente al Congreso que se respetara su voluntad y su derecho", dijo en aquella ocasión. El historiador y escritor, Hugo Chumbita, señaló en una entrevista: “Es una fecha clave que divide en dos a la historia argentina y al siglo XX. Es un momento importante en todo el mundo por el fin de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de una nueva etapa histórica. En nuestro país también se marca un punto fundamental porque es el ingreso de las capas trabajadoras a la República en sentido pleno”. Quienes estaban en el Gobierno se vieron obligados a llamar a elecciones. Cuatro meses después, Perón era elegido presidente.

En 1951 se inauguraba oficialmente la televisión en Argentina. Luego de algunas pruebas, el 23 de septiembre de 1951 se pudieron ver las primeras imágenes transmitidas a receptores ubicados en los comercios del centro de Buenos Aires. Ese día, comenzó a funcionar LR3 Radio Belgrano TV, que se convertiría en Canal 7, cuya transmisión inaugural fue el acto político conocido como el Día de la Lealtad desde la Plaza de Mayo de Buenos Aires, el 17 de octubre de 1951. Al poco tiempo se transmitió el partido entre San Lorenzo y River Plate desde el Viejo Gasómetro, siendo el inicio del deporte en la televisión nacional.

En 1963 nacía Sergio Goycochea. Exarquero destacado por su habilidad para atajar penales, de los que se recuerdan especialmente los cuatro que atajó en el Mundial de Italia 90 durante las definiciones contra Yugoslavia (2) e Italia (2) para llevar a la Selección Argentina a la final. Con la selección ganó las Copas América de 1991 y de 1993. En esta última, atajó penales clave en las definiciones ante Brasil en cuartos de final y ante Colombia en la semifinal, y fue elegido como el mejor jugador del torneo.​ Con la albiceleste también ganó la Copa FIFA Confederaciones 1992 y la Copa Artemio Franchi 1993.

En 1998 moría Antonio Agri. Fue un violinista,​ compositor y director de orquesta argentino, que se destacó en la música clásica y de tango.​ Obtuvo el Premio Grammy por Soul of the Tango: The Music of Astor Piazzolla con Yo Yo Ma. Recibió tres veces el Premio Konex, en 1985, 1995 y 2005, este último post mortem.