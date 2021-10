Efemérides del 13 de octubre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día del Psicólogo/a. Se instituyó en 1974, cuando la Confederación de Psicólogos de la República Argentina, convocó al Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología en la ciudad de Córdoba.

Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidía designar el 13 de octubre como fecha para conmemorar el Día internacional para la reducción de desastres naturales.

En 1884 se acordaba que el meridiano de Greenwich sería la referencia para medir las longitudes. También conocido como meridiano cero, meridiano base o primer meridiano, es el meridiano a partir del cual se miden las longitudes. Sustitutivo del meridiano de París, se corresponde con la circunferencia imaginaria que une los polos y recibe su nombre por cruzar por el distrito londinense de Greenwich, en concreto por su antiguo observatorio astronómico. Fue adoptado como referencia en una conferencia internacional celebrada en octubre de 1884 en Washington. Asistieron delegados de 25 países.

En 1908 nacía Tania. Ana Luciano Divis, conocida como Tania, fue una actriz y cantante de tango española que realizó la mayor parte de su carrera en Argentina. Inició su carrera a temprana edad.

En 1912 moría Evaristo Carriego. Fue un poeta argentino. Publicó su primer libro, Misas herejes, en 1908. Comienza con influencias que se delatan ya desde el título: Ecos del satanismo de moda, de raíz baudelairiana, en esa reducción ad absurdum del misticismo por la paradoja, misas y herejes. Casi todo es herencia y retórica de escuela en este libro, dividido en cinco secciones. Luego vienen El alma del suburbio y La canción del barrio en la cual operan todos los arquetipos que constituirán su mitología personal y porteña tanguera, publicados póstumamente. Una calle de la ciudad de Buenos Aires en el barrio de Flores, la "Milonga carrieguera" de María de Buenos Aires de Piazzolla y un tango compuesto por Eduardo Rovira​ tienen su nombre.

En 1939 nacía Eduardo Jozami. Es un activista de los derechos humanos, militante político, abogado, profesor universitario, periodista y escritor argentino.​​ Estuvo detenido durante toda la dictadura cívico-militar.​

En 1941 nacía Paul Simon. Es un cantante, músico y compositor estadounidense. Se graduó en el Queens College. Es considerado como uno de los mejores cantautores de toda la historia, ocupando el octavo lugar en una lista elaborada por la revista Rolling Stone. Fue el compositor del dúo Simon & Garfunkel.

En 1972 se estrellaba un avión uruguayo en la cordillera, luego conocida como Tragedia de los Andes. Fue un vuelo fletado que partió de Montevideo, Uruguay, con destino a Santiago de Chile. El 13 de octubre de 1972, mientras cruzaba los Andes, chocó contra una montaña, cortando inicialmente ambas alas y la sección de cola. La parte restante del fuselaje se deslizó por la montaña unos 725 metros antes de chocar contra el hielo y la nieve en un glaciar. El vuelo transportaba a 45 pasajeros y a la tripulación del avión, incluidos 19 miembros del equipo de rugby Old Christians Club, junto con sus familias, simpatizantes y amigos. Los restos del avión quedaron a altura de 3.570 metros en el extremo occidental de Argentina, cerca de la frontera con Chile. Tres miembros de la tripulación y ocho pasajeros murieron inmediatamente, y varios otros murieron poco después debido a las gélidas temperaturas y sus graves heridas. Comenzó la búsqueda del avión, sobrevolando el lugar accidente en varias oportunidades durante los siguientes días, pero no pudieron ver el fuselaje blanco en la nieve. La búsqueda finalmente se canceló. Durante los siguientes 72 días murieron otros 13 pasajeros. Los supervivientes, a regañadientes, recurrieron a la antropofagia. Nando Parrado y Roberto Canessa subieron al pico de una montaña de 4.650 metros sin equipo. Caminaron durante 10 días hasta Chile. El 23 de diciembre de 1972, fueron rescatados 16 sobrevivientes.

En 1980 Adolfo Pérez Esquivel era distinguido con el Premio Nobel de la Paz. Activista, escultor y arquitecto argentino. Describe el Ministerio de Cultura de la Nación, al cumplirse 40 años del Nobel, en 2020: El 13 de octubre de 1980 la cúpula de la dictadura cívico-militar argentina se negaba a asumir la noticia que les llegaba desde la Embajada de Noruega en Buenos Aires, en la que se les notificaba la distinción de Adolfo Pérez Esquivel como Premio Nobel de la Paz. Hasta ese momento, era un hombre desconocido para gran parte del pueblo argentino. Arquitecto, escultor y docente, a principios de los años 70 se comienza a involucrar en movimientos que luchan por la paz. Participa activamente en la fundación del “Servicio de Paz y Justicia” -un movimiento en defensa de los Derechos Humanos en latinoamericana-; en el nacimiento del “Movimiento Ecuménico Paz y Justicia” conformado junto a diversos grupos cristianos. Y, pocos años más tarde, en la creación de la “Asamblea Permanente por los Derechos Humanos” (1975). Por su tarea junto al Servicio Paz y Justicia -que continúa en actividad en Costa Rica, Chile, Brasil, Nicaragua, México, El Salvador- es que Pérez Esquivel fue distinguido con el Premio Nobel de la Paz, que recibió en nombre de los pueblos de América. La distinción, además, permitió dar a conocer al mundo el plan de exterminio sistemático llevado adelante por la última dictadura cívico-militar. Decía: "Con humildad estoy ante ustedes para recibir la alta distinción que el Comité Nobel y el Parlamento otorgan a quienes han consagrado su vida a favor de la paz, la promoción de la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Quiero hacerlo en nombre de los pueblos de América Latina, y de manera muy particular de mis hermanos los más pobres y pequeños, porque son ellos los más amados por Dios. En nombre de ellos, de mis hermanos indígenas, los campesinos, los obreros, los jóvenes, los miles de religiosos y hombres de buena voluntad que renunciando a sus privilegios comparten la vida y camino de los pobres y luchan por construir una nueva sociedad (...) Me siento emocionado y a la vez comprometido a redoblar mis esfuerzos en la lucha por la paz y la Justicia. Puesto que la paz sólo es posible como fruto de la Justicia, que esta verdadera Paz, es la transformación profunda de la no-violencia que es la fuerza del Amor". Tres años antes de recibir el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel había sido secuestrado, torturado y privado de su libertad durante 14 meses. Fue bajado de uno de los "vuelos de las muerte” al ser reconocido por uno de los pilotos. Dos días después de recibir el Nobel, le quisieron disparar desde un auto. En ese mismo instante, se cruzó un taxi que le salvó la vida. La noticia de su selección ocurrió un 13 de octubre, la distinción -que consta de medalla, un diploma y un premio monetario- pero el acto oficial se realizó el 10 de diciembre de 1980. Lo que recibió, lo puso a disposición de la Universidad de Buenos Aires (UBA). "(...) Pérez Esquivel es uno de los argentinos que han aportado un poco de luz a una noche profunda, a través de una política de no violencia", destacaron en el anuncio oficial.

En 1981 moría Antonio Berni. Delesio Antonio Berni fue un pintor, grabador y muralista argentino. ​​Varias de sus creaciones tienen como memorables protagonistas a personajes como Juanito Laguna y Ramona Montiel, que se han convertido en representantes icónicos de los marginados por la sociedad.

En 2008 moría Iris Láinez. Su verdadero nombre era María Zulema Mas. Fue una actriz argentina con una extensa trayectoria en radio, televisión, cine y teatro. Su popularidad llegó cuando comenzó a actuar en 1964 en la telenovela El amor tiene cara de mujer. Estuvo casada 60 años con Eddie Williams, que fue productor de programas como Odol Pregunta, La Familia Falcón, El amor tiene cara de mujer y Sábados de la bondad, entre otros, y director de cine, radio y televisión de la agencia de publicidad Walter Thompson.

En 2010 eran rescatados los 33 mineros de Chile. El derrumbe de la mina San José se produjo el jueves 5 de agosto de 2010. El yacimiento, ubicado en la comuna chilena de Caldera, a 30 km al noroeste de la ciudad de Copiapó, era explotado por la compañía San Esteban Primera S.A. Los trabajos de rescate comenzaron ocho horas después. En la madrugada del viernes, grupos de rescatistas empezaron a trabajar para lograr acceso por una chimenea de ventilación, a la vez que los mineros atrapados subían por la escalera de emergencia, pero el intento fracasó por un tramo de la escalera que no había sido colocada por la empresa. Un segundo derrumbe se produjo el sábado 7 de agosto anulando la posibilidad de una salida por el tubo de ventilación. Luego de 17 días, los mineros fueron encontrados con vida. En ese tiempo se habían organizado para racionar la muy escasa alimentación encontrada en el refugio, potabilizar agua y sostener un espíritu de solidaridad que les permitiera mantener el optimismo y la convivencia. Comenzaron entonces las tareas para abrir un pozo suficientemente ancho para poder enviar una cápsula de rescate hasta el refugio, disponiéndose a tal efecto tres planes alternativos. En este lapso, los sobrevivientes fueron alimentados y monitoreados a través de la perforación inicial, a la vez que se comunicaban con los familiares que se habían instalado en un asentamiento conocido como Campamento Esperanza. Tras 33 días de perforaciones interrumpidas solo por problemas en la maquinaria, uno de los tres planes, el B, con la máquina Schramm T130 consiguió "romper fondo" a 623 metros de profundidad. a las 00:10 del miércoles 13 de octubre, llegó a la superficie al primer minero, continuando con los siguientes, a un ritmo aproximado de uno por hora.