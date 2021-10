Efemérides del 12 de octubre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Hasta 2010 la fecha era conocida como el “Día de la Raza” recordando la llegada de Cristóbal Colón a América. Fue en ese año, cuando en Argentina, cambió su denominación por el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, dotándolo de un significado acorde al valor que asigna la Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos. Este cambio de paradigma implicó dejar atrás la conmemoración de “la conquista” de América para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de culturas que han aportado y aportan a la construcción de la identidad nacional. La jornada promueve la reflexión histórica, el diálogo intercultural y, esencialmente, el reconocimiento y respeto por los pueblos originarios de América.

En 1492 Cristobal Colón llegaba a América. Se lo conoció y aún así algunos lo denominan como el "Descubrimiento de América". No obstante, dicha calificación, responde a una mirada eurocentrista, cuando se habla del "viejo mundo" y "nuevo mundo". El hecho de que el navegante genovés a las órdenes de la corona española, que arribó cruzando el Atlántico en tres carabelas, haya llegado a un continente no conocido hasta entonces por los europeos, de acuerdo a la revisión histórica, es que no descubrió nada, aplicando una mirada global y actual, más allá del contexto de entonces. Es más, se recuerda, que el propio Colón nunca supo que había llegado a un continente, desconocido hasta entonces, en Europa, por lo menos, según así lo señalan los registros oficiales. De hecho, murió sin conocerlo. La expedición dirigida por el genovés por mandato de los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, había partido del Puerto de Palos dos meses y nueve días antes y, tras cruzar el océano Atlántico, llegó a una isla del continente americano, Guanahani, creyendo que había arribado a la India. El objetivo, en realidad, había sido encontrar una ruta marítima más corta a Asia. Varios años después de la llegada de Colón, los españoles fueron percatándose de que el sitio al que habían llegado no estaba conectado por tierra con Europa y el resto de lo conocido, como se esperaba de la India, sino que formaba un continente distinto. A partir de 1507 se le comenzó a llamar América. En los siglos posteriores, España, seguida por Portugal, y en menor medida Inglaterra, Francia, Holanda, Rusia, Suecia, Dinamarca-Noruega, entre otras potencias europeas, compitieron por la exploración, conquista y colonización del continente americano. Se introdujeron como esclavos a una gran cantidad de personas del África colonial, lo cual llevó a procesos de disolución y anomia de culturas milenarias, así como al surgimiento de nuevas conformaciones étnicas, culturales y políticas. Como está señalado, existe controversia sobre el empleo del término "descubrimiento", cuando se alude a la llegada de la expedición de Colón, ya que, por un lado, lógicamente, América ya estaba poblada y había sido descubierta por los primeros seres humanos que llegaron al continente hace unos 14 mil años, y, por otro lado, se indica que existe un probable primer arribo europeo realizado por los vikingos en el siglo X, aunque sin evidencias tangibles de contacto. A partir del segundo viaje de Colón, la llegada a otras partes del continente, la conquista militar, y la invasión, progresaron conjuntamente. Todo ello dejó como saldo la muerte de millones de personas pertenecientes a los pueblos originarios, además de la destrucción de culturas y símbolos milenarios. El primer viaje de Colón, en tanto, no resultó fácil para quienes lo realizaron. Hasta hubo principios de amotinamiento ante la demora en encontrar tierra. Cuando ya se habían agotado todos los cálculos y previsiones realizadas por el marino, se escuchó desde La Pinta el famoso grito de Rodrigo de Triana "¡Tierra a la vista!". Ocurrió dos horas después de la medianoche del 12 de octubre. Así fue la llegada a la isla de Guanahaní. Estaba habitada por el pueblo lucayo o taíno. Fue la primera oportunidad, además, en la que los europeos utilizaron el término "indios" para referirse de una manera generalizada a los pobladores de América. Ello procede del error que cometieron al pensar que la isla Guanahaní (serían la actuales Bahamas), se encontraba en la zona oriental del continente asiático, y que los europeos confundían con India. Los taínos tenían una sociedad agraria, relativamente avanzada. Cultivaban, por ejemplo, maíz, mandioca y algodón, además de maní, pimienta, piña, batata y el tabaco. Taínos y españoles intercambiaron productos, pero los primeros no tenían oro, que era lo buscado por los europeos. Colón ya pensaba en la posibilidad de esclavizarlos, según se desprende de su diario de viaje. También la palabra que más escribió en el mismo fue Oro. La fecha del 12 de Octubre, para algunos representó una gesta que cambió al mundo, pero para otros, fue el inicio de un genocidio de millones de seres humanos. Mientras se alude al encuentro de dos culturas, están quienes desde hace tiempo, sostienen que fue la imposición de una cultura sobre la otra, con todo lo que ello representó. Además, la expresión "descubrimiento de América" para referirse a la llegada de Colón al continente es cuestionada, como está planteado. Lo mismo sucedió con la mención de la fecha: "Día de la Raza", como ha sido recordada por décadas; o "Día de la Hispanidad", que es lo que se celebra en España a modo de "fiesta nacional", desde una mirada propia de ese país, obviamente. En muchos lugares de América, ya dejó de utilizarse hace tiempo "Día de la Raza", y menos aún que dicha fecha sea para celebrar, sino todo lo contrario. De hecho, existe una postura denominada "hispanista". La misma rechaza como acto de "indigenismo" (en sentido peyorativo) y considera un ataque contra la Hispanidad, todo cuestionamiento al término "descubrimiento de América" que no signifique la llegada de los españoles a América con Colón. Para esta postura, el término y el hecho que expresa, está vinculado a la que consideran es "la superioridad de la cultura hispana, occidental y cristiana, sobre las demás". Estuvo originalmente vinculada a la invención en 1915 del controvertido "Día de la Raza" como Día de la Hispanidad y de la Raza Española. La otra postura, por el contrario, es sostenida por pueblos originarios americanos y quienes entienden que no es como lo plantean quienes insisten en celebrar dicha jornada, cuestionando la frase "descubrimiento de América", al considerarla una denominación eurocéntrica, que ignora la presencia de sus antepasados en el continente al momento de la llegada de los españoles, dando prioridad a la idea de América como "tierras" antes que como pueblos, con el fin de legitimar culturalmente la posterior dominación y colonización de la que fueron objeto. Con esta postura coinciden los sectores opuestos al colonialismo y al neocolonialismo. Han propuesto términos alternativos, como "invasión de América", o "Día de la Resistencia". Si bien en algunos países se mantiene el "Día de Raza", con festejos, en otros, de una jornada de celebración se pasó a una de reflexión, como fue en el caso de Argentina, en donde desde el año 2010, se decidió recordarlo como el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". El INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación), cita que "la idea de descubrimiento y el elogio de la conquista española" es violatoria de la Convención sobre Eliminación de toda Forma de Discriminación Racial y constituye, precisamente un acto de discriminación.

En 1812 moría Juan José Castelli. Había nacido en Buenos Aires el 19 de julio de 1764. Estudió filosofía en el Real Colegio de San Carlos y en el Colegio Monserrat de Córdoba. Se recibió de abogado en la Universidad de Charcas. Recuerda el sitio El Historiador, que era primo y amigo de Manuel Belgrano, quien lo designó como suplente de la Secretaría del Consulado en 1796. Junto a Belgrano, Rodríguez Peña y Vieytes, fue uno de los precursores de la Revolución de Mayo. En el cabildo del 22 de mayo derribó con su vibrante oratoria los argumentos de los representantes del Virrey, que lo calificaban de “subversivo” y “principal interesado en la novedad”, o sea en la revolución. A partir de entonces, lo llamaron "el orador de la revolución". Fue uno de los vocales más activos de la Junta y uno de los más cercanos a las ideas de Mariano Moreno. Se le encargó la represión de la contrarrevolución de Santiago de Liniers en Córdoba. Luego se le encomendó la misión de ocupar el Alto Perú. Uno de los pocos cañones del ejército patriota se llamaba Túpac Amaru y soñaba con apuntarlo al centro del poder español de esta parte del continente. En Chuquisaca (actual Bolivia), entre otras medidas, dictó: la emancipación de los pueblos; el libre avecinamiento; la libertad de comercio; el reparto de las tierras expropiadas a los enemigos de la revolución entre los trabajadores de los obrajes; la anulación total del tributo indígena; la suspensión de las prestaciones personales; equiparó legalmente a los indígenas con los criollos y los declaró aptos para ocupar todos los cargos del Estado; tradujo al quechua y al aymará los principales decretos de la Junta; abrió escuelas bilingües: quechua-español, aymará-español; removió a todos los funcionarios españoles de sus puestos. Las medidas eran claramente revolucionarias y no tardarían en desatar la furia de los ricos, criollos y españoles, beneficiarios del sistema de explotación del indígena. En Buenos Aires, Saavedra y Funes, con la maniobra de la incorporación de los diputados a la nueva Junta habían logrado dos objetivos largamente acariciados: dejar en absoluta minoría al morenismo y provocar la renuncia de Mariano Moreno el 18 de diciembre de 1810. Se acercaba el primer aniversario de la Revolución y Castelli decidió celebrarlo como él consideraba que correspondía: con un hecho revolucionario. Convocó a todas las comunidades indígenas de la provincia de La Paz a reunirse ante las ruinas de Tiahuanaco, a metros del Titicaca, el lago sagrado de los Incas. La junta saavedrista enviaba a su representante órdenes absurdas sin precedentes en la historia militar, que tenían como único objetivo la desmovilización y la derrota de un ejército considerado "peligroso" para los intereses de Buenos Aires. Castelli pactó una tregua con los realistas, que éstos no respetaron, y sorprendieron traicioneramente a las fuerzas criollas derrotándolas en Huaqui el 20 de junio de 1811. Tras la derrota, el gobierno porteño mandó a detenerlo. Se lo acusaba de “mal desempeño” político y militar en el Alto Perú. A su regreso a Buenos Aires, fue procesado y encarcelado, siendo enjuiciado. Comenzaron las declaraciones de los testigos. Ni uno sólo testimonió contra Castelli y muchos elogiaron su patriotismo, a pesar de las capciosas preguntas de los fiscales. Una quemadura mal curada provocada por un cigarro, había dado inicio a un letal cáncer en la lengua. Señala el sitio El Historiador que falleció en las primeras horas del 12 de octubre de 1812, el “día de la raza”, una ironía del destino. En un papel, había escrito: "Si ves al futuro, dile que no venga..."

En 1813 Paraguay comenzaba a constituirse en una República independiente. La Convención de Amistad, Auxilio y Comercio entre las Excelentísimas Juntas Gubernativas de Buenos Aires y del Paraguay fue firmada el 12 de octubre de 1811 entre representantes de la Junta Grande del Río de la Plata y la Junta Gubernativa de Asunción, reconociéndose la autonomía de la provincia del Paraguay hasta la celebración de un congreso general de todas las provincias que decidiera la forma de gobierno, estableciendo de hecho la independencia. El Segundo Congreso paraguayo se reunió del 30 de septiembre al 12 de octubre de 1813; ese día se sancionó un Reglamento que estableció una nueva forma de gobierno, el Consulado. Se adoptó además el nombre de República del Paraguay —aunque no sustituyó completamente al de Provincia del Paraguay— lo que algunos autores han interpretado como una declaración de independencia.

En 1916 moría Gabino Ezeiza. Fue un músico y payador argentino, afro-porteño nacido en San Telmo (un antiguo barrio de esclavos), y vivió en una época en la que había un número considerable de afrodescendientes en el Gran Buenos Aires. Su maestro en la iniciación de la payada, fue Pancho Luna.

En 1935 nacía Luciano Pavarotti. Fue un tenor italiano, uno de los cantantes contemporáneos más famosos de las últimas décadas, considerado uno de los mejores de toda la historia.​​​ Fue muy conocido por sus conciertos televisados y como uno de Los Tres Tenores junto con Plácido Domingo y José Carreras. Su rol más representativo fue Rodolfo de la ópera La bohème de Giacomo Puccini.

En 1963 nacía Hilda Lizarazu. Es una cantautora, compositora de rock y fotógrafa argentina, nacida en Curuzú Cuatiá, Corrientes. Pasó parte de su adolescencia en Nueva York y regresó a la Argentina en la década de 1980 como fotógrafa profesional. Simultáneamente, inició su carrera como cantante, integrando bandas como Suéter y Los Twist. Hizo coros en la banda de Charly García entre los años 1989 y 1993. En el año 1987 forma junto al guitarrista Tito Losavio el grupo Man Ray, siendo vocalista y líder de esa agrupación entre los años 1988 y 1999. Deja el grupo Man Ray en el año 1999 y se alejó de Buenos Aires para radicarse en Sinsacate, Córdoba. Allí su primer disco solista, Gabinete de Curiosidades, ganador del Carlos Gardel. Como fotógrafa en los '80, trabajó para la revista Humor, retratando a los músicos más importantes del rock.

En 1980 nacía Soledad Pastorutti. Conocida simplemente como Soledad o por su apodo La Sole, es una cantante, compositora, actriz y conductora argentina. Ganó el Premio Revelación y Consagración de Cosquín en 1996. Vendió más de siete millones de discos. Ganó el Grammy Latino, dos discos de diamante, 11 Premios Carlos Gardel, fue dos veces ganadora del Premio Martín Fierro y discos de oro y platino. Renovó el folclore argentino en la década de 1990 y provocó un acercamiento de esta corriente musical a los jóvenes.

En 2002 moría Ray Conniff. Fue un destacado músico, director de orquesta, arreglista vocal e instrumental y trombonista estadounidense. Se caracterizó por emplear un coro acompañando a la orquesta que él formó.

En 2003 Michael Schumacher lograba su sexto campeonato mundial de Fórmula 1. La ventaja sobre Räikkönen a falta de una carrera era de nueve puntos, por lo que este último estaba obligado a ganar en Japón y esperar que el alemán no lograse sumar ningún punto, por lo que con un octavo lugar le bastaba al Schumacher para lograr el título y en efecto lo consiguió, aunque como la carrera en Suzuka fue ganada por su compañero de equipo Rubens Barrichello relegando a Räikkönen al segundo lugar, el finlandés se quedó sin posibilidades de consagrarse campeón, y por ende Michael Schumacher, ya sin necesidad de obtener la octava plaza, se proclamó campeón del mundo por sexta vez, la cuarta de forma consecutiva.

En 2014 Evo Morales es reelegido presidente de Bolivia. El 12 de octubre de 2014, se realizaron las elecciones presidenciales y parlamentarias.​ La fórmula del MAS, integrada por Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, se impuso con el 61,36 % de los votos, consiguiendo la reelección.