Efemérides del 9 de octubre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Mundial del Correo. Fecha en que fue fundada en el año 1874 la Unión Postal Universal la comunidad postal celebra una vez más el Día Mundial del Correo, está ubicado en la Semana Internacional de la Carta, que siempre corresponde a la semana que contiene al 9 de octubre.

Día del Guardaparque. El 9 de octubre de 1934 se sancionó la Ley N° 12.103 que creó la ex Dirección de Parques Nacionales, actual Administración de Parques Nacionales, y las dos primeras áreas naturales protegidas en Argentina, impulsando a la formación de un Cuerpo de Guardaparques, cuyo personal asumiera la responsabilidad de ejercer las funciones relacionadas con la protección de la valiosa biodiversidad genética, relevantes bellezas escénicas e impactantes fenómenos geomorfológicos, que integrando el Patrimonio Natural y Cultural del dominio público nacional, fuera confiado a su custodia.

En 1922 nacía Mario Clavell. Fue un popular cantante, escritor, compositor y actor de cine argentino. Trabajó asiduamente en todos los medios y su consagración se llevó a cabo por temas musicales como «Abrázame así», «Somos» o «Quisiera ser».​

En 1922 nacía Olga Guillot. Fue una cantante cubana de bolero popular en toda América Latina, Estados Unidos y Europa. Es ampliamente considerada una de las figuras más importantes y emblemáticas en la historia del bolero y de la música romántica del siglo XX.

En 1936 moría Alejandro Korn. Fue un médico, psiquiatra, filósofo, reformista, maestro y político argentino. Dirigió durante dieciocho años la colonia psiquiátrica en Melchor Romero que lleva su nombre.

En 1940 nacía John Lennon. Fue un artista, músico, multiinstrumentista, cantautor, compositor, poeta, dibujante, productor, escritor, pacifista, activista y actor inglés, conocido por ser uno de los miembros fundadores de la banda de rock The Beatles. Formó la banda The Quarrymen en 1956, que posteriormente en 1960 se convertiría en The Beatles. Cuando el grupo se desintegró a finales de esa década, Lennon inició una carrera como solista en la que publicó varios álbumes como John Lennon/Plastic Ono Band e Imagine, y canciones como «Give Peace a Chance» e «Imagine»; la mayoría de ellas expresan sus ideas liberales y pacifistas. Después de contraer matrimonio con Yoko Ono en 1969 cambió su nombre a John Ono Lennon. Se retiró de la escena musical en 1975 para criar a su pequeño hijo Sean, pero resurgió junto con Ono en 1980 con el nuevo álbum Double Fantasy. Fue asesinado tres semanas después de su lanzamiento.

En 1962 era la Independencia de Uganda. A partir del siglo XIII en la zona de los Grandes Lagos se fueron formando diversos reinos. Entre los más importantes destacan el de Bunyoro y el de Buganda. En algunas oportunidades fueron aliadas y en otras compitieron entre sí hasta que se integraron en el protectorado británico de Uganda de manera negociada. Uganda se independizó del Reino Unido en 1962.

En 1962 nacía Jorge Luis Burruchaga. Es un exfutbolista y entrenador argentino, que, como jugador, se desempeñó como Centrocampista. Convirtió el gol definitivo para la victoria argentina en la final del Mundial de México en 1986. En marzo de 2020 fue nombrado director deportivo del Club Atlético Independiente, con el que supo ganar trofeos importantes en su época como jugador. Renunció a dicho cargo en diciembre del mismo año. Con la selección argentina ganó el Mundial de 1986 y fue subcampeón del Mundial 1990. Con Independiente ganó la Copa Libertadores de 1984 y la Copa Intercontinental de 1984. En mayo de 2017 fue nombrado director deportivo de la selección argentina de fútbol.

En 1967 Ernesto “Che” Guevara moría a manos de militares bolivianos. Médico, político, guerrillero, escritor, y revolucionario argentino nacionalizado cubano. Fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. Desempeñó varios altos cargos de su administración y de su Gobierno, sobre todo en el área económica. Fue presidente del Banco Nacional, director del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y ministro de Industria. En el área diplomática, actuó como responsable de varias misiones internacionales. Convencido de la necesidad de extender la lucha armada por todo el tercer mundo, impulsó la instalación de "focos" guerrilleros en otros países. Entre 1965 y 1967, combatió en el Congo y en Bolivia. En este último país fue capturado, torturado y ejecutado por el Ejército de Bolivia en colaboración con la CIA el 9 de octubre de 1967. Su figura, como símbolo de relevancia mundial, despierta grandes pasiones en la opinión pública tanto a favor como en contra. Su fotografía, obra de Alberto Korda, es una de las imágenes más reproducidas del mundo tanto en su original como en variantes que reproducen el contorno de su rostro, para uso simbólico. El "Che", había nacido en Rosario. De pequeño, por sus problemas de asma, vivió en Alta Gracia, en donde actualmente existe un museo en su memoria. Su vida, en sus diferentes etapas, fue llevada al cine. En una de ellas, en donde es personificado por Benificio del Toro, se recrea su incursión en Bolivia, su captura, y su muerte. En otra, se recrea, en Diarios de Motocicleta, la aventura, antes de que se convirtiera en el "Che", protagonizado por Gael García Bernal, en la moto "La Poderosa", con su amigo, el nacido en Hernando, Alberto Granado, quien fue personificado por Rodrigo de la Serna. Fue el mayor de los cinco hijos de Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna. Ambos pertenecían a familias de la clase alta. Vivió 17 años en Córdoba, desde 1930 hasta principios de 1947, abarcando gran parte de su infancia y toda la adolescencia. En Alta Gracia cursó la escuela primaria y en la ciudad de Córdoba la secundaria. Se indica que se destacó durante toda su infancia y adolescencia por su rebeldía. Permaneció en Buenos Aires desde enero de 1947 hasta el 7 de julio de 1952, cuando partiría en su primer viaje por América Latina. En la capital del país cursaría la carrera de medicina. Ya avanzada la revolución cubana, desde África, el 21 de julio de 1966 el Che volvió secretamente a Cuba. Allí se reunió con Fidel Castro, su esposa, Orlando Borrego y el grupo de guerrilleros que lo acompañaría a Bolivia. El 2 de noviembre, sin revelar su identidad, vio por última vez a sus hijos, con excepción de Hildita, la mayor, debido a que podría reconocerlo. Bolivia estaba gobernada por una dictadura militar dirigida por René Barrientos, que había derrocado al presidente Víctor Paz Estenssoro y puesto fin a la Revolución de 1952, de tendencia nacionalista-popular. Se instaló en una zona montañosa y selvática ubicada cerca del río Ñancahuazú, en el sudeste del país, donde las últimas estribaciones de la Cordillera de los Andes se unen con la región del Gran Chaco. El 1 de agosto de 1967, la CIA envió dos agentes para sumarse a la captura del Che. El 8 de octubre, con el grupo que lo acompañaba, fueron sorprendidos en la Quebrada del Churo. Transcurridas tres horas de combate, resultó herido en una pierna y capturado siendo trasladado a La Higuera en donde fue recluido, junto a otros, en una escuela, en aulas separadas. Mario Terán, fue quien recibió la orden de dispararle. "¡Póngase sereno —me dijo— y apunte bien! ¡Va a matar a un hombre!. Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé la primera ráfaga", indicó el propio Terán en una entrevista sobre ese momento. Curiosamente, serían médicos cubanos quienes en 2007 devolverían la vista a Terán, en el marco de una de las campañas de solidaridad con el gobierno boliviano y en otros de países vecinos. Tanto en La Higuera, como en Valle Grande, en donde fueron llevados sus restos, con los años recuperados, dichos sitios en donde estuvo, se convirtieron en sitios de culto por miles de personas que pasan por dichos lugares.

En 2006 Corea del Norte prueba su primer dispositivo nuclear. El 9 de octubre de 2006, Corea del Norte demostró su capacidad nuclear con su primera prueba subterránea, la detonación de un dispositivo basado en el plutonio​ y el rendimiento estimado fue de 0,2-1 kilotones.