Efemérides del 8 de octubre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día del Estudiante Solidario. La fecha es un homenaje a los alumnos de Buenos Aires que murieron en un accidente, mientras regresaban de realizar una acción solidaria en una escuela rural de Chaco, en el año 2006.

Día del Trabajador Rural. En 1944 se sancionó el primer Estatuto del Peón de Campo, mediante el Decreto 28.169. El impulsor de la medida fue Juan Domingo Perón, quien en ese momento se desempeñaba como secretario de Trabajo y, coincidentemente, cumplía años un 8 de octubre.

Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural. Se declaró el 8 de octubre Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino mediante Decreto N° 2033/1990 con el objetivo de fomentar en la sociedad la reflexión sobre el legado cultural y patrimonial que va dejándose en el territorio argentino generación tras generación.

En 1814 en las Provincias Unidas del Río de la Plata, se creaba la provincia de Tucumán. Por decreto el director Supremo, Gervasio Antonio de Posadas, dividía la Intendencia de Salta del Tucumán y creaba la Gobernación Intendencia del Tucumán, con asiento en San Miguel de Tucumán y cuya jurisdicción integraron, además, Catamarca y Santiago del Estero.

En 1895 nacía Juan Domingo Perón. Fue tres veces presidente y fundador del peronismo, uno de los movimientos populares más importantes de la historia argentina y latinoamericana. Fue la única persona en ser elegida tres veces mandatario y el primero en ser electo por sufragio universal masculino y femenino. Nació, según el registro oficial, en Lobos, Provincia de Buenos Aires como "hijo natural", ya que su madre, Juana Sosa, y su padre, Mario Perón, no estaban casados en el momento de su nacimiento, algo que hicieron posteriormente. Debido a las insuficiencias documentales de la época y por el alto grado de mestizaje de la sociedad argentina, los antecedentes familiares y étnicos de Juan Domingo Perón, así como la fecha y el lugar preciso de su nacimiento, han estado sometidos a debate histórico. Están quienes han sostenido que si bien el acta oficial de nacimiento, refleja un 8 de octubre, en realidad fue el 7 de dicho mes, y dos años antes, en Roque Pérez, Buenos Aires. Como sea, en la bibliografía oficial, está asentado como la primera fecha. Sus primeros años transcurrieron en el campo, en donde trabajaba su padre, junto a su madre. Decidieron enviar a sus hijos, él y su hermano, a vivir a Buenos Aires para que pudieran iniciar estudios formales, quedando al cuidado de su abuela paterna, Dominga Dutey, y de dos tías, Vicenta y Baldomera Martirena, que eran maestras. El 1 de marzo de 1911 ingresó en el Colegio Militar de la Nación. Se graduó el 18 de diciembre de 1913 como subteniente de infantería. Allí comenzó con su carrera militar, incursionando luego en la política. Luego de establecer una alianza con las corrientes sindicales socialista y sindicalista revolucionaria, ocupó la titularidad del Departamento Nacional de Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Ministerio de Guerra y la vicepresidencia de la Nación. Desde los dos primeros cargos tomó medidas para favorecer a los sectores obreros y hacer efectivas las leyes laborales. Impulsó los convenios colectivos, el Estatuto del Peón de Campo, los tribunales del trabajo y la extensión de las jubilaciones a los empleados de comercio. Estas medidas hicieron que lograra el apoyo de gran parte del movimiento obrero y el repudio de los sectores empresariales, de altos ingresos y del embajador de los Estados Unidos, Spruille Braden, por lo que se generó a partir de 1945 un amplio movimiento en su contra. Un golpe "palaciego" militar lo forzó a renunciar y luego dispuso su arresto. Se generó así el 17 de octubre de 1945, una gran movilización obrera que reclamó su liberación hasta que la obtuvo, recordado hoy como "el Día de la Lealtad" peronista. Ese mismo año se casó con María Eva Duarte, quien desempeñó un papel importante durante su primera presidencia. Se presentó como candidato en las elecciones de 1946 y resultó triunfador. Tiempo después fusionó los tres partidos que habían sostenido su candidatura para crear primero el Partido Único de la Revolución y luego el Partido Peronista. Fue reelegido en 1951 en las primeras elecciones realizadas con participación de mujeres en Argentina. Su gobierno se caracterizó por implementar una línea nacionalista e industrialista, sobre todo en lo referente a la industria textil, siderúrgica, militar, de transporte y comercio exterior. Fue así que lanzó el denominado "Plan Quinquenal". En política internacional sostuvo una tercera posición ante la Unión Soviética y los Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría. Tras una serie de hechos de violencia por parte de grupos civiles y militares antiperonistas, y del bombardeo de la Plaza de Mayo a mediados de 1955, fue derrocado en septiembre. La dictadura autodenominada "Revolución Libertadora", que llegó al poder con sectores militares, la Iglesia y el apoyo de partidos de oposición, proscribió al peronismo de la vida política y derogó la reforma constitucional, la cual incluía medidas de resguardo de los sectores sociales más bajos y la igualdad jurídica de varones y mujeres. Se exilió en Paraguay, Panamá, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana y finalmente en España. Viudo desde 1952 de Eva (había enviudado por primera ocasión, de su primera esposa, Aurelia Gabriela Tizón), durante su exilio se casó con María Estela Martínez, conocida como "Isabel". En su ausencia, surgió la "resistencia peronista", integrada por diversos grupos sindicales, juveniles, estudiantiles, barriales, religiosos, culturales y guerrilleros, que tenían como fin común su retorno y la convocatoria a elecciones libres y sin proscripciones. Retornó al país en 1972 para radicarse definitivamente en 1973. Aún proscrito, el peronismo ganó las elecciones en 1973. En dicha etapa, brindó un amplio respaldo a los sectores "ortodoxos" de su partido. Un mes y medio después de asumir, el presidente Héctor Cámpora renunció y se convocó a nuevas elecciones sin proscripciones. Se presentó junto a su esposa como candidatos a presidente y vicepresidenta, respectivamente, en septiembre de 1973. Logró un amplio triunfo, asumiendo en octubre. Falleció a mediados de 1974. Asumió su viuda, que fue derrocada por el golpe cívico-militar de 1976. Es considerado una figura central del siglo 20 en la historia y la política de la Argentina.

En 1898 aparecía la revista "Caras y Caretas". Semanario argentino publicado en diferentes períodos. Su primera, y más exitosa versión, se imprimió entre 1898 y 1939 basada en la publicación uruguaya del mismo nombre que se editó entre 1890 y 1897. Posteriormente volvió a publicarse en Argentina el 10 de octubre de 1951 (Editorial Haynes, números 2140 al 2186), en 1982, y desde 2005 hasta la actualidad.

En 1927 moría Ricardo Güiraldes. Fue un novelista y poeta argentino. En 1924 fundó la revista Proa junto con Brandán Caraffa, Jorge Luis Borges y Pablo Rojas Paz. Tras el cierre de la revista, Güiraldes se dedicó a terminar Don Segundo Sombra, novela a la que pondría el punto final en marzo de 1926. Es uno de los clásicos de la literatura gauchesca. A diferencia del "Martín Fierro", Don Segundo Sombra no reivindica socialmente al gaucho, sino que lo evoca como personaje legendario («sombra»), en un tono elegíaco.

En 1927 nacía César Milstein. Químico argentino ganador del Premio Nobel en Medicina en 1984 por sus investigaciones sobre los anticuerpos monoclonales. Se graduó de licenciado en Ciencias Químicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a los 25 años,​ y cuatro años más tarde, en 1956, recibió su doctorado en Química y un premio especial por parte de la Sociedad Bioquímica Argentina.6​Obtuvo su primer doctorado como químico por su tesis sobre enzimas. Fue becado por la Universidad de Cambridge donde realizó su investigación postdoctoral en 1960. Regresó a Argentina en 1961 para hacerse cargo de la División de Biología Molecular del Instituto Nacional de Microbiología, pero solo estuvo un año en el cargo para regresar a Inglaterra tras el golpe militar de 1962. En la Universidad de Cambridge formó parte del Laboratorio de Biología Molecular y trabajó en el estudio de las inmunoglobulinas, adelantando el entendimiento acerca del proceso por el cual la sangre produce anticuerpos (las proteínas encargadas de combatir a la presencia de cuerpos extraños o antígenos). Junto a Georges Köhler desarrolló una técnica para crear anticuerpos con idéntica estructura química, que denominó anticuerpos monoclonales. En 1983, fue nombrado jefe y director de la División de Química, Proteínas y Ácidos Nucleicos de la Universidad de Cambridge. Por su trabajo en el desarrollo de anticuerpos monoclonales, obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1984. Milstein no registró ninguna patente por su laureado descubrimiento, ya que pensaba que era propiedad intelectual de la humanidad y como tal lo legó. De acuerdo a sus convicciones, su trabajo carecía de interés económico y sólo poseía interés científico. Falleció el 24 de marzo de 2002 en Cambridge, Inglaterra, víctima de una afección cardíaca, a los 74 años. ​Para su funeral le pidieron a sus familiares que enviaran algunas palabras para la ceremonia. Su sobrina nieta, Ana Fraile, quien posteriormente sería la directora de la película sobre su vida, eligió el cuento de Eduardo Galeano Un mar de fueguitos que inspiraría también el nombre de la película. En enero de 2021, el gobierno declaró a dicho año como de homenaje a Milstein en reconocimiento a su "profundo compromiso con la ciencia".

En 1929 nacía Manuel García Ferré. Fue un artista gráfico, historietista, autodidacta ​y animador español radicado en Argentina desde los 17 años. Su arte ha sido orientado plenamente a los niños, siendo el creador de famosos personajes infantiles como Anteojito, Hijitus, Larguirucho, Profesor Neurus, Oaky, Petete y Calculín, entre otros, así como de tiras animadas televisivas, largometrajes animados y la revista Anteojito.

En 1949 nacía Sigourney Weaver. Susan Alexandra Weaver, su nombre real, es una actriz y productora estadounidense de cine, televisión y teatro, candidata al Oscar y a los Premios del Sindicato de Actores.

En 1964 aparecía la revista Anteojito. Revista infantil argentina para niños en edad escolar, creada por Manuel García Ferré. El primer número fue publicado el 8 de octubre de 1964 y fue, junto a Billiken, la revista de consulta enciclopédica de todo niño argentino durante décadas.

En 1970 nacía Matt Damon. Matthew Paige Damon, es un actor estadounidense. Su carrera se inició con la película En busca del destino (Will Hunting) (1997), a partir de un guion escrito con Ben Affleck. Fue ganador del Oscar al mejor guion original por el film y nominado a mejor actor. Ha participado en películas como Rescatando al Soldado Ryan (1998), o en la saga de Jason Bourne. Es uno de los fundadores de Not On Our Watch Project, una organización que enfoca la atención global y los recursos para detener y prevenir atrocidades masivas como el conflicto en Darfur. También es embajador de ONEXONE, una fundación sin fines de lucro comprometida a apoyar, preservar y mejorar la vida de los niños en sus hogares. Además, participa en otras campañas globales similares. Su esposa, es argentina, Luciana Bozán Barroso.

En 1981 moría Armando Bó. Director de cine, actor y productor de cine argentino, conocido en Iberoamérica por las películas que realizó protagonizadas por Isabel Sarli, su pareja durante casi toda su vida, aunque nunca se casaron. Las escenas de desnudez en El trueno entre las hojas (1957), son las primeras de su tipo en el cine argentino. Armando Bó también se destacó como productor y actor, principalmente en la película Pelota de trapo, dirigida por Leopoldo Torres Ríos, considerada uno de los hitos del cine nacional.

En 2009 moría Juan Carlos Mareco. Fue un conductor de radio y televisión, comediante, cantante, escritor, compositor y actor uruguayo radicado en Argentina conocido en el ambiente de los medios como "Pinocho". Ganó ocho Premios Martín Fierro. Hizo famosa la expresión "Azul quedó", por una canción que así se llama.