Carezzano sobre el incendio del basural en Río Tercero: "Fue por la burocracia y la ineficiencia"

La edil de Hacemos Por Córdoba, Romina Carezzano, en un escrito, aludió al incendio que se produjo en el basural de Río Tercero, el pasado fin de semana. Cuestionó que no existan medidas de seguridad en el predio y reclamó por la demora en la puesta en marcha de la Planta Regional de Residuos.

El pasado sábado, se incendió el basural de Río Tercero, ubicado entre la ciudad y Villa Ascasubi. Trabajaron varias dotaciones de Bomberos Voluntarios hasta que el fuego pudo ser controlado y extinguido. A través de un escrito, la concejala de Hacemos por Córdoba, segunda minoría en el Concejo Deliberante, planteó la inseguridad que existe en el predio, recordando, además, que el incendio podría haberse evitado si estuviera funcionando la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos de la Comunidad Regional Tercero Arriba.

Carezzano, señala en el escrito enviado a los medios, que se trata de "un enorme daño provocado por la burocracia y la ineficiencia". Recuerda que se trató de "un enorme incendio que cruzó el río, y quemó kilómetros de campos, bosques nativos, además de poner en serio riesgo la vida de las personas y las propiedades linderas". Agrega: "Los propietarios de los inmuebles vecinos han planteado su seria preocupación (...) porque no es la primera vez que ocurre".

"Carece de todo tipo de seguridad en su ingreso"

Recuerda que "el predio del basural carece de todo tipo de seguridad en el ingreso, por lo que cualquier persona puede entrar y hacer en el lugar lo que quiera y como quiera. Según los comentarios de los vecinos, ese ingreso sin control alguno permite que personas ingresen y provoquen este tipo de incendios".

Plantea que "la situación es mucho más grave aún, porque este grave hecho ambiental deja al descubierto en primer lugar la enorme cantidad de basura que tenemos acumulada a metros del río y del bosque nativo (...)"

La planta de Tratamiento de Residuos de la Comunidad Regional

Indica que "esa acumulación de basura es responsabilidad de la no puesta en marcha de la Planta de Tratamientos de Residuos Solidos Urbanos de la Comunidad Regional Tercero Arriba". Agrega: "Si esa planta funcionara (...) ya no estaría acumulada de esta manera, y se habría comenzado una limpieza (del predio) que a la fecha es una montaña enorme de basura que supera en altura al bosque lindante, lo que hace que el peligro sea enorme, más allá del terrible daño ambiental que se provoca todo el tiempo con la basura acumulada allí".

La edil de la oposición, indica que "esa Planta no se pone en funcionamiento en primer termino porque a la fecha, después de dos años de haberse inaugurado, el Ejecutivo Municipal aún no ha presentado en el Concejo el proyecto del Reglamento de Uso de la misma.

Aclara en el texto "que si bien la plata es para toda la región, como se encuentra en un predio donado por la municipalidad de Río Tercero, la propia municipalidad se reservó el derecho de aprobar el Reglamento de Uso, que debe ser aprobado por el Concejo Deliberante. Ese Reglamento no ha sido enviado a la fecha al Concejo".

"Daños irreparables"

Carezzano señala: "La ineficiencia de los gobiernos de estos últimos años han generado que nuestra ciudad hoy siga acumulando basura de manera dañina y perjudicial para la vida, la salud y el patrimonio de las personas y obviamente del ambiente, y provocando de manera directa este tipo de incendios que causan daños irreparables y van mermando de manera definitiva e insalvable nuestros bosques nativos".

Continúa: "No sorprende que el municipio, que hace poco tiempo quedo expuesto tirando papeles en un basural ilegal, y luego intento ocultarlo quemándolo, provoque este tipo de situaciones y muestre este desinterés absoluto por el ambiente. Lo cierto es que a este momento, los vecinos no tienen aún respuesta alguna por parte del Ejecutivo, además, con el clima que no acompaña y el serio riesgo de que las llamas retomen fuerza. Ni siquiera les es posible llegar a sus propiedades debido al humo que invisibiliza el camino".

Y concluye: "La sociedad debe comenzar a exigirles un cambio urgente de actitud, porque no podemos seguir permitiendo que la burocracia ineficiente del estado municipal siga generando daños que serán irreversibles en el futuro".