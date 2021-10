Efemérides del 7 de octubre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Un 7 de octubre se libraba la batalla de Lepanto, en donde participó el creador del Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra. En 1912 nacía el expresidente peruano, Fernando Belaunde Terry, cuyo gobierno apoyó decididamente a la Argentina en la Guerra de Malvinas; y en 1952, nacía el actual presidente ruso, Vladímir Putin. En ese año, era patentado el primer código de barras, hoy utilizado en casi todo el mundo.

En 1571 se producía la batalla de Lepanto, en donde estuvo Miguel de Cervantes. Fue un combate naval cerca de la ciudad griega de Náfpaktos (Lepanto en italiano). Se enfrentaron en ella la armada del Imperio otomano contra la de una coalición católica, llamada Liga Santa, formada por el Imperio Español, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya. Los católicos, liderados por Juan de Austria, resultaron vencedores, y se salvaron solo treinta galeras otomanas. Se frenó así el expansionismo otomano en el Mediterráneo oriental durante algunas décadas y se provocó que los corsarios aliados de los otomanos abandonaran sus ataques y expansiones hacia el Mediterráneo occidental. En esta batalla participó Miguel de Cervantes, que resultó herido y perdió la movilidad de su mano izquierda, lo que le valió el sobrenombre de "manco de Lepanto". También introdujo la historia en el Quijote, a través de la narración del cautivo, como típica obra de literatura de frontera.

En 1849 moría Edgar Allan Poe. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Considerado el inventor del relato detectivesco, contribuyó asimismo con varias obras al género emergente de la ciencia ficción.

En 1912 nacía Fernando Belaunde Terry. Fue un arquitecto, estadista, político y orador peruano. Ejerció como presidente del Perú en dos mandatos no consecutivos: de 1963 a 1968 y de 1980 a 1985. Como muchos de sus contemporáneos, se opuso tenazmente a la dictadura de Manuel A. Odría (1948-1956), y con el apoyo de jóvenes universitarios formó el Frente Nacional de Juventudes Democráticas. En 1963 juró como presidente constitucional del Perú. Juramentó nuevamente en la presidencia en 1980. Durante la Guerra de las Malvinas, el Perú fue el principal aliado de Argentina. Se alineó decididamente a favor del país vecino y llamó a la integridad sudamericana. Con la frase "el Perú está listo para apoyar a la Argentina con todos los recursos que necesite", Belaúnde se dispuso a concretar dicho apoyo, que incluía aviones y pilotos de la Fuerza Aérea, barcos de la Marina de Guerra y médicos de la Policía Nacional del Perú. Durante el conflicto bélico, y a raíz de la inmediata ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos estados beligerantes, el Perú representó los intereses diplomáticos de la Argentina en el Reino Unido.

En 1939 nacía Enrique Pinti. Actor, humorista, director teatral, escritor y dramaturgo argentino. Se ha expresado en diversos medios ya que escribió obras infantiles y para adultos; también dirigió e interpretó espectáculos de su autoría aparte de montar una gran cantidad de music hall y shows de café-concert. Ha sido considerado precursor y padre del stand up argentino.

En 1952 nacía Vladímir Putin. Político, abogado y exagente de la KGB. Es el hoy presidente de la Federación Rusa desde 2012, cargo ejercido anteriormente entre 1999 y 2008. Es quien más tiempo ha estado en ese cargo desde la ruptura de la URSS. También fue Presidente del Gobierno Federal de Rusia entre 1999 y 2000 y desde 2008 hasta 2012. Proveniente de una familia de origen humilde, se graduó, con honores, en la carrera de Derecho en la Universidad de Leningrado, tras lo cual ingresó la KGB, siendo destinado como agente en Dresde (Alemania Oriental). Después de la caída del Muro de Berlín, regresó a Leningrado (actualmente San Petersburgo), en donde fue ayudante del rector pasando, en 1990, a convertirse en asesor del presidente de la Diputación de Leningrado. Tras el triunfo de este en las elecciones para la alcaldía, pasó a ser jefe del Comité de Relaciones Exteriores del ayuntamiento y vicealcalde. En 1996, después de la derrota de Sobchak en los comicios de turno, se trasladó a Moscú con un puesto en la administración del presidente Borís Yeltsin. En 1998 fue nombrado director del Servicio Federal de Seguridad (sucesor del KGB). Cuando Yeltsin anunció su dimisión en diciembre de 1999, de acuerdo con la Constitución rusa, se convirtió en presidente interino. Ganó las elecciones de 2000 con el 52,94 % de los votos.

En 1952 se patentaba el Código de Barras. En 1948, el propietario de un almacén de comestibles acudió a la Facultad de Tecnología de Drexel (Filadelfia), Estados Unidos, en busca de una solución autonómica que le facilitase la gestión de su negocio. Allí entró en contacto con Joseph Woodland y Bernard Silver, por aquel entonces estudiantes en el centro universitario, quienes comenzaron a trabajar en la búsqueda de ese método. El primer código no se representaba con la sucesión de barras que hoy conocemos, sino con una serie de círculos concéntricos que, al igual que las barras, se podían leer al pasarlos por un lector automático. Lo importante del sistema de identificación que se oculta tras el código de barras no son las rayos, sino la serie numérica que las acompaña por debajo. En esos números reside la información estandarizada que, en combinación con una base de datos, revela las características del producto o la persona representada por el anagrama. Tras varios años de investigación y desarrollo, el 7 de octubre de 1952 Joseph Woodland y Bernard Silver patentaron el primer código de barras. El sistema, sin embargo, no fue utilizado comercialmente hasta 1966. Para que el avance fuese verdaderamente útil para la industria era imprescindible crear y utilizar un código estándar. En 1973 se inventó el llamado UPC (Código de Producto Universal). Un año después se inauguró en Troy (Ohio) el primer supermercado del mundo que disponía de un escáner para la lectura de códigos de barras. Se utiliza en casi un centenar de países. El código de barras es un código basado en la representación de un conjunto de líneas paralelas de distinto grosor y espaciado que en su conjunto contienen una determinada información, es decir, las barras y espacios del código representan pequeñas cadenas de caracteres. El código de barras permite reconocer rápidamente un artículo de forma única, global y no ambigua en un punto de la cadena logística y así poder realizar inventario o consultar sus características asociadas.

En 1959 moría Mario Lanza. Fue un tenor y actor estadounidense. Su nombre real, Alfredo Arnold Cocozza. Sus padres eran inmigrantes italianos. A los 16 años, anunció su intención de convertirse en cantante. Fue descubierto por el director Sergei Koussevitzky, que quedó tan impresionado con su voz que le garantizó una beca. Decidió usar Mario Lanza como sobrenombre artístico, reivindicando el apellido de su madre, María Lanza, quien era dueña de una excelente voz, pero había visto frustrado su sueño de ser cantante.

En 1982 se estrenaba en Broadway el musical Cats, estando en cartel por 28 años. Es, junto con Esperando a Godot, la única pieza de teatro en cuyo título está también el argumento entero. Se representó ininterrumpidamente en Londres desde su estreno en 1981 hasta 2002, y en Broadway, entre 1982 y 2000.

En 2003 Arnold Schwarzenegger asumía como gobernador de California, EE.UU. Reconocido actor, había sido uno de los 135 candidatos, entre los cuales había políticos, otros actores y hasta una estrella de películas para adultos. Luego de la campaña de 11 semanas, Schwarzenegger reemplazó a Gray Davis.

En 2010 Mario Vargas Llosa recibía el premio Nobel. Escritor peruano que cuenta también con la nacionalidad española. Considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas, sus obras han cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Nobel de Literatura 2010. Como escritor, alcanzó la fama en la década de 1960 con novelas como La ciudad y los perros (1962), La casa verde (1965) y Conversación en La Catedral (1969). Desde que inició su carrera literaria en 1958 reside en Europa (entre España, Gran Bretaña, Suiza y Francia) la mayor parte del tiempo, de modo que en su obra se percibe también una cierta influencia europea. Luego de simpatizar con el comunismo en su juventud, a partir de la década de 1970 se adscribió al liberalismo. Fue candidato a la presidencia del Perú en las elecciones de 1990 por la coalición política de centroderecha Frente Democrático perdiendo la elección en segunda vuelta frente al candidato de Cambio 90, Alberto Fujimori. Durante el régimen militar de Juan Velasco Alvarado aplaudió las reformas revolucionarias como la entrega de la tierra a los campesinos, la participación de los trabajadores en la gestión y propiedad de las empresas, el rescate de las riquezas naturales y la política nacional independiente. Con los años, giró en sus pensamientos a la derecha. Ha mantenido vínculos con importantes exdirigentes de la derecha de varios países, como José María Aznar (exjefe del Gobierno español) o Francisco Flores (expresidente de la República de El Salvador). Apoyó la candidatura presidencial del empresario chileno de derecha, Sebastián Piñera y ha apoyado activamente al expresidente argentino, Mauricio Macri, además de cuestionar a los gobiernos de izquierda, centro-izquierda o progresistas.

En 2012 el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, lograba su tercera reelección. Lo que los medios de comunicación venezolanos e internacionales anunciaban como sus comicios más duros terminaron con casi 10 puntos de diferencia a su favor: Chávez 54,4% y Henrique Capriles 44,9%. Chávez centró sus políticas en implementar una serie de reformas sociales como parte de la llamada "Revolución Bolivariana", descrita a su vez como un tipo de revolución socialista. Gracias a los ingresos petroleros récord durante la década de 2000, su gobierno nacionalizó industrias estratégicas, creó los Consejos Comunales de participación democrática e implementó una serie de programas sociales conocidos como Misiones Bolivarianas para ampliar el acceso de la población a la alimentación, la vivienda, la sanidad y la educación. Sus detractores lo han cuestionado calificándolo como "populista" por las políticas aplicadas en sus gestiones. Quienes simpatizaron con las mismas, han señalado a sus gobiernos de "progresistas" por avanzar con las mismas.

En 2016 el presidente de Colombia Juan Manuel Santos recibía el Premio Nobel de la Paz. Político y economista colombiano ganador del Premio Nobel de la Paz, que ejerció el cargo de presidente de la República de Colombia desde el 7 de agosto de 2010 hasta el 7 de agosto de 2018. Poco tiempo después de asumir su mandato, inició acercamientos a las FARC-EP. Los diálogos de paz se iniciaron en 2012. El acuerdo final se firmaba en Cartagena de Indias el 26 de septiembre del 2016. Por ese acuerdo recibió Nobel ese año.