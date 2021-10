Efemérides del 4 de octubre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Mundial de los Animales. En 1929, el 4 de octubre fue declarado Día Mundial de los Animales, por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en congreso celebrado en Viena. En 1980 el papa Juan Pablo II, declaró a san Francisco de Asís patrono de los animales y de los ecologistas, momentos a partir del cual esta celebración tomó más auge a nivel mundial, celebrándose en esta países con la "bendición de las mascotas".

En 1582 se introducía el Calendario Gregoriano. Originario de Europa, el calendario gregoriano es actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, siendo los primeros países en adoptarlos en 1582 España, Italia y Portugal. Se denominó así por ser su promotor el papa Gregorio XIII.

En 1868 nacía Marcelo T. de Alvear. Fue un abogado y político argentino, que se desempeñó como embajador en Francia, diputado y presidente de la Nación Argentina entre el 12 de octubre de 1922 y la misma fecha del año 1928. Era hermano de Carlos Torcuato de Alvear,​ hijo de Torcuato de Alvear, ambos intendentes de Buenos Aires, y nieto de Carlos María de Alvear.

En 1872 se establecía el Servicio Meteorológico Nacional. Es la institución encargada de dirigir la actividad meteorológica nacional y el desarrollo de las actividades hidrometeorológicas y geofísicas afines; entender en la prestación de los servicios públicos correspondientes de inspección, pronóstico y asesoramiento; actuar técnicamente ante organismos internacionales y extranjeros relacionados con la atmósfera y el aeroespacio, realizar la actividad agrometeorológica en coordinación con el Ministerio de Economía a fin de concurrir a la seguridad, la defensa y el desarrollo socioeconómico de la Nación. En la presidencia de Domingo F. Sarmiento, el Congreso de la Nación votó la Ley 559, por la cual se creó la Oficina Meteorológica Argentina (OMA), predecesora del actual SMN. La OMA fue la tercera fundada en el orden mundial, solo precedida por la Oficina Meteorológica de Hungría en 1870, y la de los Estados Unidos de América, en 1871.

En 1917 nacía Violeta Parra. Fue una artista chilena, reconocida como una de las principales folcloristas en América del Sur y divulgadora de la música popular de su país. Fue miembro de la célebre familia Parra. Su contribución al quehacer artístico chileno se considera de gran valor y trascendencia. Su trabajo sirvió de inspiración a varios artistas posteriores, quienes continuaron con su tarea de rescate de la música del campo chileno y las manifestaciones constituyentes del folclore de Chile y América Latina.

En 1923 moría Estanislao Zeballos. Jurista, político, periodista, catedrático, historiador, etnógrafo, geógrafo, legislador y novelista argentino, que ocupó tres veces el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores. Fue uno de los impulsores de la Campaña del Desierto. En 1888 había sido elegido presidente de la Sociedad Rural Argentina, cargo que desempeñó hasta 1891. En 1889, siendo Zeballos Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores por el presidente Juárez Celman.

En 1924 nacía Charlton Heston. Fue un consagrado y prolífico actor del cine clásico estadounidense, ganador del premio Óscar y universalmente famoso por sus interpretaciones en el cine del género épico dando vida a personajes como Moisés y Judah Ben-Hur.

En 1927 nacía Virginia Luque. Fue una actriz y cantante argentina de tango. Se la conoció como "La estrella de Buenos Aires" por su gran trayectoria como actriz en radio, cine, teatro y televisión y también por haber realizado numerosas grabaciones.

En 1946 nacía Susan Sarandon. Es una actriz y productora estadounidense de teatro, cine y televisión. Su nutrida y extensa filmografía la han convertido en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood.

En 1955 nacía Jorge Valdano. Exfutbolista y exentrenador argentino. Fue​ Campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 1986, jugaba de delantero y su primer equipo fue Newell's Old Boys. Como entrenador desarrolló toda su carrera en España, dirigiendo al Club Deportivo Tenerife, Valencia Club de Fútbol , Real Madrid,Las Palmas,Deportivo Alavés y Real Zaragoza.

En 1957 la URSS lanzaba el Sputnik. Fue el primer satélite artificial de la historia y el primero de varios lanzados por la Unión Soviética en su programa espacial. Le siguió el Sputnik 2, como el segundo satélite en órbita y también el primero en llevar a un animal a bordo, una perra llamada Laika.

En 1961 nacía Silvina Garré. Es una cantautora de pop y rock argentina. En Rosario, su ciudad natal, cursó estudios de armonía, piano, flauta traversa, guitarra, audioperceptiva e historia de la música.​ Es una de las referentes del Rock nacional argentino y de la conocida como Trova rosarina. En 1981 comenzó con el canto profesional junto a Juan Carlos Baglietto y Fito Páez, formó parte de ese grupo musical hasta 1983, año en el que grabó su primer trabajo como solista.

En 1971 nacía Pablo Trapero. Es un director de cine argentino. Es uno de los máximos exponentes del nuevo cine argentino surgido a mediados de los años noventa. Sus películas son de corte realista, retrata gente común desarrollando actividades cotidianas y destaca las injusticias del contexto socioeconómico de la sociedad en la que viven sus protagonistas. Es miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina e integró su primera comisión directiva.

En 1975 moría Pepe Biondi. José «Pepe» Biondi, fue un humorista, acróbata y artista de variedades que trabajó en el circo, en teatro, cine y televisión. Fue uno de los más grandes cómicos argentinos.

En 1984 moría Osvaldo Terranova. Fue un actor argentino de extensa trayectoria en el cine, la radio y la televisión de su país. Casado con la actriz uruguaya Betis Doré, era padre de Rita Terranova, quién también siguió la carrera actoral.​ Falleció a pocos meses de cumplir 60 años.

En 2009 moría Mercedes Sosa. Cantante argentina, considerada la mayor exponente del folklore nacional. Se la conoció como la voz de América Latina. Fundadora del Movimiento del Nuevo Cancionero y una de las exponentes de la Nueva Canción Latinoamericana. Incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop. Se definía a sí misma como "cantora" antes que "cantante", siendo una distinción fundamental de la nueva canción latinoamericana de la que ella fue una de las iniciadoras: "Cantante es el que puede y cantor el que debe" (Facundo Cabral). Ese ideal fue expresado por Mercedes Sosa en los títulos de álbumes como Canciones con fundamento y Yo no canto por cantar. Entre las interpretaciones con que se ha destacado en el cancionero latinoamericano se encuentran Al Jardín de la República, Canción con todos, Alfonsina y el mar, Como la cigarra, Zamba para no morir, Solo le pido a Dios, La maza, Todo cambia, Duerme negrito y Calle angosta. Entre sus discos se destacaron Canciones con fundamento (1965), Yo no canto por cantar (1966), Mujeres argentinas (1969), Homenaje a Violeta Parra (1971), Cantata sudamericana (1972), Mercedes Sosa interpreta a Atahualpa Yupanqui (1977), Mercedes Sosa en Argentina (1982), Alta fidelidad (1997), su interpretación de la Misa criolla (2000) y Cantora (2009), su último trabajo, lanzado poco antes de su muerte, que es un álbum doble donde interpreta 34 canciones a dúo con destacados cantantes iberoamericanos y cierra con el himno nacional argentino. poco antes de cumplir 30 años, Mercedes Sosa alcanzó la consagración popular de manera impensada. Se desarrollaba la quinta edición del Festival Folklórico de Cosquín, cuando Jorge Cafrune, en contra de los deseos de los organizadores, hizo subir al escenario a Mercedes Sosa, de entre el público en donde se encontraba. Hizo Canción del derrumbe indio de Fernando Figueredo Iramain, acompañada solo por su bombo. Contrastando con la discriminación política, social y étnica a la que fue sometida por las autoridades, el público estalló en aplausos y vivas aún antes de que finalizara la canción, convirtiéndola en la sorpresa del festival. Luego de cumplirse el aniversario número 54 de su participación en Cosquín, el 31 de enero de 2019 Google la recordó con un doodle con su figura. Apoyó las causas de izquierda política a lo largo de su vida. Tras el golpe de 1976 fue incluida en las listas negras y sus discos fueron prohibidos. Trató de permanecer en la Argentina pese a las prohibiciones y las amenazas, hasta que en 1978, en un recital en La Plata, fue cacheada y detenida en el escenario y el público arrestado. Se exilió, primero en París y luego en Madrid. Volvió en febrero de 1982, poco antes de que la dictadura se viera obligada a iniciar el traspaso del poder a un gobierno civil, tras Malvinas. Realizó una serie de recitales históricos a sala repleta en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Debió volver al exilio cuando se enteró que uno de los genocidas, Carlos Alberto Lacoste preguntó: "¿Quién dio permiso a Mercedes Sosa para estar en mi país?". Recién pudo retornar luego de recuperada la democracia el 10 de diciembre de 1983. Se mostró comprometida con las luchas por los derechos humanos y la preservación del régimen democrático. En los años siguientes se mostraría cercana a los presidentes Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, y mantendría distancia con Carlos Menem. En los '90 se consagró como una de las mejores cantantes del mundo y comenzó a ser llamada La Voz de América. En 1997 cerró el Festival de Cosquín invitando a Charly García. Motivó discusiones. Interpretaron Rezo por vos, Inconsciente colectivo, De mí y la versión roquera de García del Himno Nacional. Recibieron una ovación, conformando una de las noches históricas del festival. Cuando falleció tenía 74 años.