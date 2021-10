Primera reunión del Consejo de Educación por una Universidad para Río Tercero

El pasado viernes, en el Anfiteatro Municipal Luis Amaya, se llevó a cabo la primera reunión del Consejo Municipal para la Educación Superior de Río Tercero. El mismo tiene como objetivo principal gestionar para la ciudad una Universidad Nacional Pública, como una reparación del Estado Nacional por lo sucedido en 1995, cuando se produjo el atentado en la Fábrica Militar, establecimiento estatal en la ciudad.

Si bien se había planteado desde la actual gestión municipal el pedido de esa reparación con una casa de altos estudios como las que tienen ciudades como Río Cuarto, Villa María y Córdoba, la intención es que se convirtieran las gestiones por lograrlo en la comunidad, además, más populosa de la zona, en una política de Estado local, por lo que el proyecto para crear dicho Consejo fue establecido por ordenanza.

Fue así que el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad su conformación. En la primera reunión, estuvieron el intendente Marcos Ferrer, concejales, los Secretarios Generales de los gremios ATE y Suoem, representantes de establecimientos educativos, estudiantes y los responsables de la Dirección de Educación Municipal.

Se informó que "dicha reunión tuvo como motivo, mediante la participación ciudadana, trabajar para la instalación de una Universidad Nacional Pública en la ciudad". Agrega: "Estos proyectos hechos realidad, potenciarán a la ciudad. Con la llegada de la educación superior pública, nos sumaríamos al grupo de localidades que siguen apuntando hacia el futuro, pensando también en el desarrollo humano, industrial y tecnológico".

Un viejo sueño

Río Tercero aguarda la posibilidad de tener una Universidad Nacional Pública desde hace años. Con unos 60 mil habitantes, es el centro urbano con más población de una amplia región, que incluye al departamento Tercero Arriba, sur de Santa María, Calamuchita, entre otros, y se encuentra en el centro del triángulo de ciudades en donde se encuentran universidades nacionales públicas, como Córdoba, Villa María y Río Cuarto.

La intención, especialmente, es que los jóvenes, no sólo de la ciudad, sino de la zona más cercana, no deban emigrar a otras poblaciones para cursar carreras superiores que no se dictan en establecimientos públicos o en centros privados de la ciudad y región.

Es la primera ocasión que, además, se conforma por ordenanza un Consejo de estas características, para gestionar en conjunto que eso sea posible, planteando el pedido de "reparación histórica" del Estado para la ciudad por lo sucedido hace más de 25 años, como una apuesta, no sólo para el presente y futuro.