Efemérides del 3 de octubre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día del Odontólogo. Se celebra en Argentina, Colombia, Paraguay, Bolivia, Cuba, Uruguay, Ecuador, República Dominicana y Venezuela. Es porque un 3 de octubre de 1917, en Chile, se conformó la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), donde un conjunto de dentistas debatió aspectos importantes de la especialidad. En 1925 el argentino Raúl Loustalán, propuso la fecha para conmemorar a la odontología en Latinoamérica.

En 1226 moría San Francisco de Asís. Es un santo umbro (italiano), diácono,​ también conocido como "El Padre Francisco" y fundador de la Orden Franciscana, de una segunda orden conocida como Hermanas Clarisas y una tercera conocida como Tercera Orden Seglar, todas surgidas bajo la autoridad de la Iglesia Católica en la Edad Media. Destaca como una de las grandes figuras de la espiritualidad en la historia de la cristiandad. De ser hijo de un rico comerciante de la ciudad en su juventud, pasó a vivir bajo la más estricta pobreza y observancia de los Evangelios. Su vida religiosa fue austera y simple, por lo que animaba a sus seguidores a hacerlo de igual manera. El papa Francisco eligió este nombre en honor a san Francisco de Asís el 13 de marzo de 2013.

En 1714 quedaba constituida la Real Academia Española. Es una institución privada financiada con fondos públicos con sede en Madrid, España. Esta y otras 23 academias de la Lengua correspondientes a cada uno de los países donde se habla el español conforman la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). Fue fundada en 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco. Su creación, con 24 sillas, fue aprobada el 3 de octubre de 1714 por Real Cédula de Felipe V, bajo su «amparo y Real Protección». Esto significaba que los académicos gozaban de las preeminencias y exenciones concedidas a la servidumbre de la Casa Real.

En 1837 nacía Nicolás Avellaneda. Fue un abogado, periodista, político y estadista argentino; ministro de Justicia e Instrucción Pública entre 1868 y 1873, senador nacional por Tucumán. En 1874 fue elegido presidente por el Partido Autonomista Nacional, del que fue fundador, fuerza política que se mantendría 42 años en el poder sin alternancia. En 1882 fue nuevamente senador nacional por su provincia natal, hasta su fallecimiento.

En 1932 Irak se independizaba. En 1921, Faisal, miembro de la dinastía hachemí de Arabia, fue proclamado rey, y el 3 de octubre de 1932, tras concluir el mandato británico sobre el territorio, Irak adquiría su independencia.

En 1940 nacía Nacha Guevara. Actriz, cantante, bailarina y directora teatral argentina. Clotilde Acosta, su nombre real, nació en Mar del Plata. Estudió danzas clásicas y actuación en el Teatro Colón, fue modelo e hizo teatro en sus inicios. A los 28 años, después de una breve carrera como actriz en teatro independiente y en pequeñas intervenciones cinematográficas, se presentaba en el teatro Payró con un espectáculo experimental de canciones titulado Nacha de noche. En 1969, en pleno gobierno de facto, presentaba Nacha de noche, avalada por el ámbito trasgresor del Instituto Di Tella, siendo su primer éxito con el recital Anastasia querida ("Anastasia", era el nombre que se le daba a la censura en Francia durante el mayo francés y los tumultuosos años que siguieron a 1968). Presentó Las damas de beneficencia, Un buen par de patadas y El tiempo no tiene nada que ver. En 1970, la dictadura de Onganía clausuró el Instituto Di Tella y pasó al underground del café-concert, cantando en La botica del ángel de Eduardo Bergara Leumann. El primer exilio de la artista se produjo en octubre de 1974. Regresó a Argentina meses después. En 1975 realizó una versión aumentada y modernizada de Las Mil y una Nachas pero, luego del ensayo general y antes del estreno, estalló una bomba en el teatro, con un operario muerto y numerosos heridos. Fue amenazada de muerte junto a otros artistas por la Triple A. Abandonó el país instalándose primero en Perú y luego en México. Allí recibió el Premio Especial 1975 de la Unión de Críticos y Cronistas de Teatro. Entre 1978 y 1982 se estableció en España. Hizo giras en Estados Unidos. En 1984 regresó a la Argentina, con la recuperación de la democracia. En 1986 presentó en el Teatro Maipo otra visión de Eva Perón en un musical completamente opuesto al Evita de Andrew Lloyd Weber (del que canta en recitales la canción No llores por mí Argentina) firmado por Pedro Orgambide y con música de Favero. Se llamó "Eva". En 1999 cerró el acto de campaña de la fórmula Duhalde-Ortega, personificada como Eva Perón y cantó No llores por mí Argentina. Fue parte de varias películas. En 2004 se conoció su nombramiento como directora del Fondo Nacional de las Artes. El 11 de agosto renunció al cargo que aún no había asumido debido a la falta de presupuesto. En 2009 fue candidata a diputada nacional acompañando a Néstor Kirchner. Es abundante su discografía (comprende canciones del cubano Pablo Milanés) y los filmes en los que ha participado, entre ellos, “Miss Mary” (1986), “El lado oscuro del corazón” (1992) y “No te mueras sin decirme a dónde vas” (1995).

En 1942 nacía Roberto Perfumo. El «Mariscal» fue un futbolista, entrenador, periodista deportivo, psicólogo social y secretario de Deportes de Argentina. Es considerado uno de los mejores marcadores centrales de la historia del fútbol nacional. Participó como comentarista de partidos de Fútbol Para Todos, y para el canal ESPN, en donde condujo el programa Hablemos de Fútbol. En 1960 debutó en la quinta división de River Plate. Posteriormente pasó a formar parte del plantel de Racing. Allí demostró ser uno de los mejores defensores del país,​ al conquistar sucesivamente el campeonato argentino, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. En 1969 se preparó con la selección Argentina para las eliminatorias del Mundial de 1970 en México que terminó siendo eliminada por Perú en el estadio de Boca Juniors. En 1971 se marchó al Cruzeiro brasileño, donde fue Campeón en tres ocasiones del campeonato Mineiro y en una ocasión Campeón de la Copa Mina Gerais. Permaneció durante tres temporadas en el conjunto brasileño y en 1975 volvió al fútbol argentino para jugar en River Plate. Coincidió con la primera vuelta olímpica de River en 18 años. En ese club conquistó dos campeonatos Metropolitanos y un Campeonato Nacional. Se retiró en 1978 a la edad de 36 años. Disputó 37 partidos con la selección y fue el baluarte del equipo en los Mundiales de 1966 y 1974. Falleció en la madrugada del 10 de marzo de 2016, cuando tenía 73 años.

En 1964 nacía Clive Owen. Es un actor británico, que actúa con regularidad en Hollywood y en películas estadounidenses independientes. En 2005, fue nominado para un Oscar y ganó un Globo de Oro y un BAFTA como mejor actor de reparto por su papel en la versión fílmica de Closer.

En 1964 Charles de Gaulle llegaba a Buenos Aires. El General Charles de Gaulle llegó a Buenos Aires el 3 de octubre de 1964. La gira por América Latina la había iniciado quince días antes en Venezuela. A la Argentina, llegó un sábado y se quedó hasta el martes 6 de octubre.

En 1990 se producía la reunificación de Alemania Oriental y Occidental. Fue el resultado de los cambios políticos y sociales acontecidos durante 1989 y 1990 que concluyeron con la reunificación en una sola Alemania. Es el Día de la Unidad Alemana, según lo establecido en el Einigungsvertrag, acuerdo firmado por los gobiernos de la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana.

En 2013 frente a la isla de Lampedusa fue el naufragio de un barco con inmigrantes. Un barco que transportaba inmigrantes desde Libia a Italia se hundió frente a la isla de Lampedusa, luego de que tomara fuego. La embarcación había zarpado de Misrata, Libia, pero muchos de los inmigrantes eran de Eritrea, Somalia y Ghana. Más de 360 personas murieron y 155 sobrevivieron. La tragedia tuvo un gran impacto internacional. Se la conoció como la "vergüenza" de Lampedusa por las políticas migratorias europeas.