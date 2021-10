Efemérides del 2 de octubre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Internacional de la No Violencia. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde el año 2007, conmemora el 02 de octubre, el Día Internacional de la no violencia; fecha de nacimiento del abogado y político Mahatma Gandhi, pionero de la filosofía de la no violencia, convirtiéndose en fuente de inspiración de los movimientos no violentos que luchan por el reconocimiento de los derechos civiles y por el cambio social. Esta conmemoración fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde el año 2007.

Día del Escribano. El "Día del Escribano", concomitántemente con el "Día del Notariado Latino". razón, ese día ha sido designado como "Día del Notariado Latino", y en la Argentina se celebra el "Día del Escribano".

Día del Encargado de Edificios. El 2 de octubre de 1942 se creó formalmente el "Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta" (SUEYACR), con el objetivo de diferenciar a los "trabajadores de casa de renta" del personal de servicio doméstico.

En 1842 nacía José C. Paz. Fue un estanciero, periodista, político y diplomático argentino, fundador del diario La Prensa y uno de los integrantes de la denominada "Generación del Ochenta".

En 1869 nacía Mohandas K. Gandhi, el Mahatma (Alma grande). Fue el dirigente más destacado del Movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta, además de pacifista, político, pensador y abogado. Recibió de Rabindranath Tagore el nombre honorífico de Mahatma (composición en sánscrito e hindi de mahā: ‘grande’ y ātmā: ‘alma’). Desde 1919 perteneció al frente del movimiento nacionalista indio. Instauró métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre. Rechazaba la lucha armada y realizaba una predicación de la áhimsa (no violencia) como medio para resistir al dominio británico. Defendía y promovía la total fidelidad a los dictados de la conciencia, llegando incluso a la desobediencia civil si fuese necesario. Mantuvo correspondencia con León Tolstói. Inspiró la marcha de la sal, manifestación a través del país contra los impuestos a los que estaba sujeto este producto. Fue encarcelado en varias oportunidades. No pasó mucho para que se convirtiera en un héroe nacional. En 1931 participó en la Conferencia de Londres, donde reclamó la independencia de la India. En 1942 los británicos enviaron un intermediario para negociar, pero al no encontrarse una solución satisfactoria, los nacionalistas radicalizaron sus posturas. Gandhi y su esposa Kasturba fueron puestos bajo arresto domiciliario en el Palacio del Aga Khan. Ella murió allí en 1944,2​ mientras él realizaba 21 días de ayuno. Su influencia en el desarrollo de las conversaciones que determinaron la independencia de la India fue considerable, pero la separación con Pakistán lo desalentó profundamente. Lograda la independencia, trató de reformar la sociedad india, comenzando por integrar las castas más bajas (los shudras o ‘esclavos’, los parias o ‘intocables’ y los mlechas o ‘bárbaros’), además de desarrollar las zonas rurales. Sobre economía política, pensaba que el capital no debería ser considerado más importante que el trabajo, ni que el trabajo debería ser considerado superior al capital. Juzgaba a ambas ideas peligrosas. Sostenía que debía buscarse un equilibrio sano, siendo que ambas ideas eran consideradas igual de valiosas para el desarrollo material y la justicia. Fue un gran defensor del vegetarianismo y rechazaba cualquier forma de maltrato a los seres vivos. Desaprobó los conflictos religiosos que siguieron a la independencia del país, defendiendo a los musulmanes en el territorio indio. Fue asesinado por Nathuram Godse, un fanático integracionista hinduista, el 30 de enero de 1948. Tenía 78 años. Sus cenizas fueron arrojadas al río Ganges.

En 1890 nacía Groucho Marx. Julius Henry Marx, más conocido como Groucho Marx fue fue un actor, humorista y escritor estadounidense, conocido principalmente por ser uno de los miembros de los hermanos Marx. Es considerado el cómico más influyente de todos los tiempos, siendo sus frases, a pesar del paso del tiempo, destacadas en la cultura pop por generaciones, incluso en la época actual.

En 1919 moría Victorino de la Plaza. Fue un abogado, militar y político argentino, Presidente de la Nación entre el 9 de agosto de 1914 y el 12 de octubre de 1916. Fue el último de los presidentes del llamado Período Conservador, que se había iniciado en 1880. Era especialista en finanzas. Durante su mandato, se creó la Caja Nacional de Ahorro Postal y se sancionaron las leyes de Accidentes de Trabajo y de Casas Baratas para empleados y obreros, llamada Ley Cafferata por su inspirador, el diputado Juan Félix Cafferata. Se inauguró el primer ferrocarril eléctrico, que une hoy la ciudad de Buenos Aires con Tigre e implementó la Ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio.

En 1924 se marcaba en la cancha de Sportivo Barracas el primer gol olímpico. El delantero argentino Cesáreo Onzari le marcó un gol directo desde el tiro de esquina a la selección uruguaya, flamante campeón olímpico. Sin imaginarlo, claro, fue el autor de una manera universal de llamar a esa manera de convertir.

En 1951 nacía Gordon Matthew Sumner, "Sting". Conocido artísticamente como Sting, es un músico británico que se desempeñó inicialmente como bajista, y más tarde como cantante y bajista del grupo musical The Police, formando luego su propia banda. Como miembro de The Police y como solista, ha vendido más de cien millones de discos, recibiendo 16 Grammy además del primero de Oro por mejor interpretación de rock instrumental en 1981, y una nominación a los premios Oscar por mejor canción.

En 1985 moría Rock Hudson. Roy Harold Scherer, su nombre real, fue un actor estadounidense. Entre sus primeras películas, estuvieron Escuadrón de combate (1948) de Raoul Walsh, con Edmond O'Brien y Robert Stack, y Winchester '73 (1950) de Anthony Mann, protagonizada por James Stewart. Luego llegarían Obsesión (1954) y Sólo el cielo lo sabe (1955), y con Lauren Bacall en Escrito sobre el viento (1956); las tres películas, dirigidas por Douglas Sirk. También es recordado por su papel protagonista en Orgullo y raza (Captain Lightfoot, 1955). En Gigante (1956) de George Stevens, se codeó con James Dean y Elizabeth Taylor; por este papel consiguió su única nominación al Oscar. En 1957 fue estrella principal en el filme bélico Himno de batalla. Fue diagnosticado de VIH el 4 de junio de 1984, cuando participaba en la serie Dinastía. Su última película para el cine fue en 1984: Embajador en Oriente Medio. Acosado por los medios, decidió hacer pública su enfermedad: permitió que un representante atendiese a la prensa para comunicarles sus problemas de salud. El 30 de julio de 1985 declaró públicamente que padecía SIDA. Señaló que estaba harto de sostener una vida que no era la suya y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el HIV.

En 2017 moría Tom Petty. Fue un músico, cantante, compositor, productor y multiinstrumentista estadounidense, conocido por su trabajo al frente del grupo Tom Petty and the Heartbreakers y como cofundador del supergrupo The Traveling Wilburys a finales de la década de 1980, donde tocó bajo los seudónimos de Charlie T. Wilbury, Jr. y Muddy Wilbury, además de por su carrera en solitario.

En 2018 moría Hermenegildo Sábat. Fue un dibujante de prensa uruguayo nacionalizado argentino. Fue ganador del Premio Nuevo Periodismo CEMEX+FNPI en la modalidad Homenaje, entregado por CEMEX y por la Fundación Nuevo Periodismo presidida por Gabriel García Márquez.