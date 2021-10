Efemérides del 1 de octubre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Internacional del Vegetarianismo. Fue el 01 de octubre de 1977 cuando la Sociedad Vegetariana de Estados Unidos estableció el día del vegetariano, que luego fue ratificado por la "Unión Vegetariana Internacional" en 1978.

Día Internacional de las Personas de Edad. Fue creado en 1990 por la Organización Internacional de las Naciones Unidas con el fin de concienciar al público en general, de todas las edades, sobre temas relacionados con el envejecimiento y el lugar de las personas mayores en nuestra sociedad.

Día del Mar y de la Riqueza Pesquera (en Argentina). El 5 de octubre de 1937, reunidos en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, los directivos de la Liga Naval Argentina, dando término a sus actividades anuales, firman una resolución por la cual instituyen el 1 de octubre como Día del Mar y de la Riqueza Pesquera.

En 1888 se publicaba el número 1 de la revista «National Geographic». Esta publicación fue identificada casi inmediatamente por su característica franja amarilla en la portada. Se reinventó desde una línea cercana al periodismo científico a ser una revista famosa por su exclusivo material gráfico, fue en enero de 1905 cuando se publicaron muchas fotos en página completa hechas en el Tíbet en los años 1900 y 1901 por dos exploradores enviados por el Imperio ruso.

En 1914 Amalia Celia Figueredo se convertía en la primera aviadora argentina y sudamericana. Nació en Rosario el 18 de febrero de 1895. Cinco años más tarde se trasladó a vivir a Buenos Aires. En 1914 cambio su vida al residir muy cerca del aeródromo de Villa Lugano con 19 años. Allí conoció al aviador francés Paul Castaibert y a Jorge Newbery, quien la invito a volar en avión por primera vez. Con Castaibert como instructor comenzó a volar en un monoplano, que al tener una sola carlinga el piloto tiene que aprender en tierra. Pero no fue fácil, en Lugano no dejaron que volase sola, por lo que decidió irse a San Fernando, donde continuo con su aprendizaje con Marcel Paillete, en la escuela que éste tenia. Allí aprendió con un biplano Farman-Gnome. El 6 de septiembre de 1914, realizo el examen de piloto pero tuvo un accidente durante el ensayo, sin consecuencias personales. Esto no la hizo abandonar en su empeño y el 1 de octubre de 1914 se presento nuevamente, con un gran resultado. Obtiene el "brevet" Internacional de Piloto Aviador Nº 58, expedido por el Aero Club Argentino. A lo largo de su vida recibió una gran cantidad de distinciones nacionales e internacionales. Al cumplirse el cincuentenario de la obtención del brevet, el Ministerio de Aeronáutica, le entregó el brevet de Aviador Militar "honoris causa". El 29 de octubre del mismo año, la Cámara de Senadores de la Nación, en pleno, con la asistencia del Secretario de Aeronáutica, altos jefes de la Fuerza Aérea Argentina y numeroso público, rindió solemne honra a la primera aviadora argentina. En septiembre de 1968, la aviación civil uruguaya la honró otorgándole el brevet de ese país, y el 19 de noviembre, Brasil por intemedio de la aviadora Anesia Pinheiro Machado, la condecoró con la "Orden del Mérito" con el grado de Gran Oficial. Asimismo, en septiembre de 1971 fue designada Precursora de los "Vieilles Tiges", entidad de París que agrupa a los pioneros de la aviación francesa. Falleció a los 90 años el 8 de octubre de 1985.

En 1924 nacía Jimmy Carter. Es un político estadounidense del Partido Demócrata que fue el trigésimo noveno presidente de los Estados Unidos (1977-1981); antes había ejercido de gobernador del estado de Georgia (1971-1975) y de senador en la Asamblea General de Georgia (1962-1966). Carter fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2002, por sus esfuerzos «para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, impulsar la democracia y los derechos humanos y fomentar el desarrollo económico y social».

En 1946 en el Juicio de Núremberg 12 de los líderes del nazismo eran condenados a muerte. Entre el 20 de noviembre de 1945 al 1 de octubre de 1946,​ el proceso que obtuvo mayor repercusión en la opinión pública mundial fue el conocido como Juicio principal de Núremberg o Juicio de Núremberg. Entre los 24 acusados, el tribunal dictó 12 condenas a muerte, siete de prisión y tres absoluciones. Al menos cuatro procesados se suicidaron antes o después de haber sido condenados.

En 1949 Mao Zedong proclamaba la Republica Popular China en Pekín. Fue en las postrimerías de la Guerra Civil China, cuando los nacionalistas ya sólo controlaban algunas ciudades en el sur. El líder del Partido Comunista de China Mao Tse Tung proclamaba la República Popular China desde la puerta de Tian'anmen de la Ciudad Prohibida de Pekín.

En 1958 nacía Zeta Bosio. Héctor Pedro Juan Bosio, su nombre completo, es un músico de rock, productor discográfico y DJ argentino. Fue el bajista de Soda Stereo. Es considerado uno de los músicos más importantes de rock latino y en español, junto con Gustavo Cerati y Charly Alberti. Entre fines de 2013 y abril de 2014 fue el bajista de la banda chilena La Ley. Actualmente es miembro, líder y figura de la banda Shoot The Radio, que fundó en 2015 junto a Fernando Montemuro.

En 1959 nacía Nito Artaza. Eugenio Justiniano Artaza, su nombre real, es un actor, humorista, productor teatral y político argentino. Fue Senador Nacional por la provincia de Corrientes entre 2009 y 2015. Su padre fue diputado provincial de Corrientes por la Unión Cívica Radical, de quien heredó su vocación política. Nació en la ciudad de Buenos Aires, adonde sus padres viajaron para su nacimiento, pero luego volvieron a Bella Vista, Corrientes. Allí transcurrió su infancia y adolescencia. Su apodo era Sapucay y luego cambió por Nito. Durante 10 años formó un dúo cómico con el imitador Miguel Ángel Cherutti. En política se inició en el 2001, luego del "corralito financiero", creado por Domingo Cavallo. Artaza se unió a los grupos de ahorristas que reclamaban y fue, con otras personas, la cara visible de las protestas. Luego de años de participación y militancia en la Unión Cívica Radical, fue elegido Senador Nacional por Corrientes en el año 2009.

En 1960 Nigeria se independizaba. Nigeria se independizó de Gran Bretaña el 1 de octubre de 1960 con una estructura de gobierno federal. En 1966 se inició un proceso de inestabilidad política luego de dos sucesivos golpes de estado con el fin de incrementar la autonomía federal. Nigeria se conoce como el "Gigante de África", por su gran población y economía. Tiene 206 millones de habitantes, es la nación africana y es la séptima en el mundo. Es la vigésima economía más grande del mundo desde 2015, con un valor de más de $ 500 mil millones y $ 1 billón en términos de PIB nominal y paridad de poder adquisitivo, respectivamente.

En 1960 comenzaba a transmitir en Buenos Aires el Canal 13 de televisión. Fue fundado operando con la licencia LS 85 TV. Actualmente pertenece a la empresa Arte Radiotelevisivo Argentino (Artear), propiedad del Grupo Clarín, desde el 22 de diciembre de 1989. Durante la primera licitación para reprivatizar los canales porteños, iniciada en 1982 y llevada a cabo a fines de 1983, no se presentaron ofertas para tomar posesión del canal 13, tal como ocurrió también en el caso del canal 11. El gobierno de Carlos Menem realizó una segunda licitación. En diciembre de 1989, la licitación fue ganada por la sociedad dueña de la mayoritaría de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A (AGEA), editora del Diario Clarín y perteneciente a su grupo multimedios.

En 1962 nacía Juana Molina. Intérprete y actriz argentina, hija del fallecido cantante de tango y boleros Horacio Molina y de la arquitecta, actriz y ex modelo Chunchuna Villafañe. Es mundialmente conocida por su sonido distintivo y personal, considerado por algunos como folktronica, ambient, experimental o neofolk, aunque, según palabras de la propia artista, lo mejor de la música es que sea inclasificable .

En 1969 el Concorde rompía la barrera del sonido. Fue un avión supersónico de pasajeros de construcción francesa. Aunque el vuelo inaugural de la aeronave había tenido lugar el 2 de marzo de 1969, los trayectos comerciales no empezaron hasta 7 años después. El alto coste del avión y de su mantenimiento, además de la oposición de algunos grupos que criticaban su fuerte impacto ambiental debido al ruido que emitían sus motores, impidió que su uso se extendiera a más compañías aéreas que la British Airways y Air France.

En 1978 Tuvalu se independizaba del Reino Unido. Localizado en el océano Pacífico, aproximadamente a 4000 kilómetros de Hawái y de Australia, sus países más cercanos son Kiribati, Samoa y Fiji. Está compuesto `pr cuatro arrecifes de coral y cinco atolones, con un área total de 26 kilómetros cuadrados. Después del Vaticano (932 hab.) y antes de la República de Nauru (13.048 hab.) es la nación independiente con menor número de habitantes. Su población es de 11.810 personas. El primer ministro de Tuvalu, advierte que su país se está por el cambio climático y piden responsabilidad a los países contaminantes y a la ONU.

En 1979 EE.UU. devolvía a Panamá la soberanía sobre el Canal. El 1° de octubre de 1979, la Zona del Canal dejó de existir. Después de arduas negociaciones, el 7 de septiembre de 1977 tuvo lugar en la OEA la firma del Tratado del Canal de Panamá y el Tratado concerniente a la neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, mejor conocidos como Tratados Torrijos-Carter, llevada a cabo entre los presidentes de ambos países.El 14 de diciembre de 1999, Jimmy Carter firmó la nota de transferencia del canal y la entregó a la presidente panameña Mireya Moscoso. La transferencia definitiva de soberanía a Panamá, se llevó a cabo el 31 de ese mes al mediodía, hora panameña. En Estados Unidos, a pesar de una intensa oposición (principalmente de conservadores), el senado aprobó el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá el 16 de marzo y el Tratado del Canal de Panamá el 18 de abril. Los instrumentos de ratificación fueron intercambiados el 16 de junio en Panamá y los tratados entraron en vigor el 1° de octubre de 1979.

En 2017 asesinaban a 59 personas y herían a 851 en Las Vegas. Fue durante la un festival de música country Route 91 Harvest. Durante la actuación de cierre del cantante Jason Aldean un único tirador, Stephen Paddock, disparó contra la multitud desde su habitación en el piso 32 del hotel Mandalay Bay, ubicado al sureste de la zona donde se realizaba el concierto al aire libre, con un saldo de 59 muertes y 851 heridos.

En 2018 moría Charles Aznavour. Cantante, compositor, actor, director, diplomático y poeta francés de origen armenio. Activo hasta los 94 años, era considerado uno de los cantantes franceses más populares y de carrera más extensa en la historia de la música universal, el más conocido del mundo, llegó a vender 200 millones de discos. Aznavour cantó para jefes de Estado, Papas de la Iglesia Católica, monarcas europeos, así como en eventos humanitarios. En respuesta al terremoto de Spitak de 1988, fundó la organización caritativa Aznavour para Armenia con su amigo de toda la vida, el empresario Levon Sayan. En 2009 fue nombrado embajador de Armenia en Suiza, permaneció como delegado de las Naciones Unidas en Ginebra. Su última gira fue en 2014. Su último concierto se realizó en Osaka, Japón, el 19 de septiembre de 2018.