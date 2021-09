Efemérides del 30 de septiembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Internacional de la Traducción. Se celebra en la fecha en que se conmemora el fallecimiento de Jerónimo de Estridón. Se celebra la festividad de San Jerónimo, traductor de la Biblia y patrón de los traductores.

En 1846 la anestesia era aplicada por primera vez. El 30 de septiembre de ese año William T. G. Morton usó con éxito éter etílico en una extracción dental -el paciente era un profesor de música de Boston, Eben Frost,-, y dos semanas después realizó una demostración pública de su logro. Dieciséis días después llegaría el gran salto, cuando John Collins Warren extrajo un tumor del cuello de Edward Gilbert Abbott. La operación tuvo lugar en el Anfiteatro del Hospital General de Massachusets, hoy conocido como Ether Dome (la cúpula del éter).

En 1924 nacía Truman Capote. Fue un escritor y periodista estadounidense, autor de Breakfast at Tiffany's (Desayuno en Tiffany's) (1958) y su novela-documento In Cold Blood (A sangre fría) (1966). En 2005 se realizó la película Capote, bajo la dirección de Bennet Miller. En la misma se narra el período de su vida transcurrido durante la investigación de su libro A sangre fría, sobre el asesinato de una familia en Kansas, y cómo el escritor desarrolla una estrecha relación con Perry Smith, uno de los asesinos.

En 1925 nacía Félix Luna. Historiador, escritor, artista, músico, poeta, abogado e intelectual periodista argentino. Fue el fundador y director de la revista Todo es Historia, y es considerado uno de los historiadores argentinos más importantes del siglo 20. Escribió decenas de libros sobre el pasado nacional como Yrigoyen, El 45, Los Caudillos y Breve historia de los argentinos. También hizo obras de ficción y poemas, como el premiado cuento "La fusilación" del libro La última montonera, del cual se realizó una película. Su faceta de poeta lo llevó a componer con Ariel Ramírez las letras de la Misa criolla, Mujeres Argentinas y Cantata Sudamericana, algunos de cuyos temas han recorrido el mundo. Desempeñó algunos cargos públicos, tales como Secretario de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (1986-1989). Condujo programas de televisión y audiciones de radio sobre temas de historia y fue, además, profesor en esta materia en la Universidad de Buenos Aires y de Belgrano. Falleció en Buenos Aires el 5 de noviembre de 2009.

En 1931 nacía Angie Dickinson. Actriz estadounidense. Ha trabajado con directores como Howard Hawks, Samuel Fuller, John Boorman, Sydney Pollack y Gus Van Sant, codeándose con estrellas como John Wayne, Frank Sinatra, Dean Martin, Marlon Brando y Harrison Ford, pero se la recuerda principalmente por su interpretación de la sargento Leann "Pepper" Anderson en la influyente serie de televisión La mujer policía, la primera de su género protagonizada por una mujer y que fue un precedente de Los Ángeles de Charlie.

En 1946 Juan Domingo Perón presentaba el Primer Plan Quinquenal. Fue un procedimiento de planificación estatal argentino, del primer gobierno peronista. Uno de los principales objetivos era lograr la independencia económica de Argentina. El plan planteaba la necesidad de unificar las medidas que afectaban la exportación e importación. Estableció un programa mínimo de cinco años de obras y de inversiones necesarias para asegurar un suministro adecuado de materias primas, combustibles y equipos mecánicos, desarrollar racionalmente la industria y la agricultura del país.

En 1955 moría James Dean. Fue un actor estadounidense. Es considerado un icono cultural de desilusión adolescente y de distanciamiento social, tal como se expresa en el título de su película más célebre, Rebelde sin causa (1955), en la que interpretó el papel de Jim Stark, un problemático adolescente de Los Ángeles. Su muerte prematura en un accidente automovilístico cimentó su estatus de leyenda. Tenía 24 años.

En 1960 se realizaba el quinto censo nacional de población en Argentina. Fue realizado bajo la presidencia de Arturo Frondizi. Fue el quinto censo realizado en el país, después de 13 años desde el censo de 1947. El total de la población que arrojó aquel relevamiento fue de 20.013.793 habitantes.

En 1964 nacía Monica Bellucci. Modelo y actriz italiana. Empezó trabajando como modelo para Dolce & Gabbana y Dior, antes de comenzar como actriz de cine en Italia, Estados Unidos y Francia. Bajo sospecha (2000); Astérix y Obélix: Misión Cleopatra (2002); Lágrimas del sol (2003); The Matrix Reloaded (2003); La pasión de Cristo (2004); Los hermanos Grimm (2005); Le Deuxième souffle (2007); Shoot 'Em Up (2007); Ne te retourne pas (2009); y El aprendiz de brujo (2010), son algunas de las películas en las que ha participado.

En 1966 Botswana lograba su Independencia. Es un país soberano sin salida al mar del sur de África cuya forma de gobierno es la república presidencialista y unitaria. Su territorio está dividido en nueve distritos. Se independizó del Reino Unido en 1966, cuando exhibía un PIB per cápita de unos 70 dólares. No obstante, ha logrado un incremento importante en el nivel de ingresos, con una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo. Según estimaciones del FMI en 2018, presentaba una tasa de crecimiento promedio anual de 9 %, y posee un PIB per cápita de unos 18,843 dólares, uno de los más altos de África.

En 1970 se realizaba un nuevo Censo Nacional de población en Argentina. El mismo tuvo lugar bajo la entonces presidencia de facto del general Roberto Marcelo Levingston y fue el sexto censo del país. El total de la población que arrojó aquel relevamiento fue de 23.364.431 habitantes.

En 1974 era asesinado en Buenos Aires el general chileno Carlos Prats. Fue un militar chileno, comandante en jefe del Ejército de Chile, cargo que asumió tras el atentado que costara la vida a su antecesor y amigo, el general René Schneider; nombrado por el presidente Eduardo Frei Montalva, fue ratificado en el cargo por Salvador Allende, de Gobierno fue ministro del Interior, Defensa y vicepresidente de la República. Fue asesinado junto a su esposa Sofía Cuthbert en un atentado perpetrado en Buenos Aires, Argentina. Prats, había llegado como huésped del Ejército Argentino y del presidente Juan Domingo Perón. Consiguió trabajo como gerente de Relaciones Públicas de la empresa Cincotta. Se sabía vigilado por informantes. ​Según documentos entregados por el exbrigadier Pedro Espinoza, el agente de la DINA (la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet), Juan Morales Salgado, vigilaba los detalles de la vida de Prats y de su esposa. El viernes 28 de septiembre, el estadounidense Michael Townley, agente de la DINA, se introdujo en el garaje de Prats y colocó un aparato explosivo bajo la caja de velocidades del automóvil.

En 1980 nacía Martina Hingis. Es una exjugadora profesional de tenis suiza de origen checoslovaco. Ha sido la jugadora número 1 del mundo en el ranking WTA tanto en la modalidad de individuales como en la modalidad de dobles. Durante su carrera ha ganado cinco torneos individuales de Grand Slam y fue finalista en otros siete, incluyendo dos veces en Roland Garros.

En 1989 llegaban al país los restos de Juan Manuel de Rosas. La repatriación consistió en una serie de intentos de transportar de vuelta a la Argentina los restos mortales de quien fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina durante las guerras civiles del siglo 19. Habiendo renunciado después de su derrota en la batalla de Caseros, Rosas pasó la última parte de su vida exiliado en Inglaterra, en donde falleció en 1877. Fue entonces sepultado en un cementerio de aquel país, aunque después de varias tentativas fallidas su cuerpo fue repatriado en 1989 a su país natal y recibió sepultura definitivamente en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires.

En 1991 se producía un golpe militar en Haití. Fue depuesto el presidente Jean-Bertrand Aristide, elegido 8 meses antes en las elecciones de 1990, siendo depuesto por el ejército haitiano. Los oficiales militares de ese país, principalmente el general del ejército Raoul Cédras, el jefe del Estado Mayor del ejército Phillipe Biamby y el jefe de la Policía Nacional, Michel François dirigieron el golpe.​ Aristide fue enviado al exilio; su vida solo fue salvada por la intervención de diplomáticos estadounidenses, franceses y venezolanos.

En 1994 moría Roberto Eduardo Viola. Fue miembro de la Junta Militar entre julio de 1978 y diciembre de 1979; y presidente ilegítimo de la Nación, entre marzo y noviembre de 1981, durante la última dictadura cívico-militar. En el Juicio a las Juntas fue condenado a 17 años de prisión, inhabilitación absoluta y destitución, como autor de 86 secuestros, 11 actos de tortura y tres robos.​ En 1990 fue indultado por el presidente Carlos Menem. Murió en 1994, antes de que la justicia argentina declarara nulos los indultos.

En 1999 Günter Grass ganaba el Premio Nobel de Literatura. Fue un escritor y artista alemán, galardonado con el Premio Nobel de Literatura y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

En 2000 moría Luis Rubén Di Palma. Conocido como El Loco Di Palma, fue un piloto de automovilismo argentino. Fue padre de los también pilotos Marcos, Patricio y José Luis. Además de sus triunfos en las carreras nacionales, en agosto de 1969 integró el equipo argentino que intervino en las 84 Horas de Nürburgring, Alemania Federal. La Misión Argentina de los Torino tuvo a Juan Manuel Fangio como director y a Oreste Berta como jefe técnico. Fue parte de los pilotos que participaron, ocupando el Torino N° 1, junto con Galbato y Fangio. Falleció en las cercanías de Carlos Tejedor, al caer el helicóptero que piloteaba.

En 2015 la bandera palestina era izada por primera vez en la sede de la ONU. La bandera del Estado palestino fue izada hoy por primera vez en la sede de la ONU, en una ceremonia especial que fue encabezada por el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás.