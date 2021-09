Efemérides del 29 de septiembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Mundial del Corazón. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, celebran el 29 de septiembre el Día Mundial del Corazón.​La Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la OMS y la UNESCO designó en el 2000 el día 29 de septiembre como el primer Día Mundial del Corazón.

Día del Inventor en Argentina. En el país desde el año 1990 se festeja el 29 de septiembre, en homenaje al nacimiento de Ladislao José Biro, el inventor del bolígrafo, popularmente conocido en este país como "birome".

En 1547 nacía Miguel de Cervantes Saavedra. Fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. El mismo es considerado la máxima figura de la literatura española y universalmente conocido por El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (novela conocida habitualmente como El Quijote), que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser el segundo libro de la historia en número de ediciones y traducciones, solo superado por la Biblia.

En 1833 moría Fernando VII. Ocupó el trono español entre marzo y mayo de 1808 y, tras la expulsión del "rey intruso" José I Bonaparte y su vuelta al país, nuevamente desde mayo de 1814 hasta su muerte, exceptuando el breve intervalo en 1823 en que fue destituido por el Consejo de Regencia. Cuando sucumbió la Junta Central de Sevilla, último bastión de la monarquía española, en Buenos Aires, tal como ocurrió en otros lugares de América, se sostuvo que el virrey debía renunciar. Fue cuando se produjo la Revolución de Mayo.

En 1864 nacía Miguel de Unamuno. Escritor y filósofo español. En su obra cultivó géneros literarios como novela, ensayo, teatro y poesía. Rector de la Universidad de Salamanca a lo largo de tres periodos, también fue diputado de las Cortes constituyentes de la Segunda República, de la que se fue distanciando hasta el punto de apoyar la sublevación que dio inicio a la guerra civil, si bien terminó retractándose de ese apoyo.

En 1899 nacía Ladislao Biró. Fue un inventor y periodista húngaro nacionalizado argentino, autor de 32 inventos, entre ellos el bolígrafo, que le dio fama internacional. Ya había inventado un modelo de pluma fuente, una máquina para lavar ropa, un sistema de cambios automático en los automóviles y un vehículo electromagnético. Como periodista, estaba molesto por los trastornos que le ocasionaba su pluma fuente (que era para diestros y él era zurdo); cuando se le atascaba en medio de un reportaje. observando a unos niños jugar en la calle con bolitas que al atravesar un charco salían trazando una línea de agua en el piso seco: ahí se dio cuenta de que en vez de utilizar una pluma metálica en la punta, debía utilizar una bolita. La dificultad de trasladar ese mecanismo a un instrumento de escritura residía en la imposibilidad para desarrollar esferas de un tamaño tan pequeño. Patentó un prototipo en Hungría y Francia, en 1938, pero no llegó a comercializarlo. Agustín Pedro Justo, quien meses antes había dejado de ser Presidente de Argentina, lo invitó a radicarse en su país cuando de casualidad lo conoció en momentos en que Biro estaba en Yugoslavia, haciendo notas para un periódico húngaro. Agustín Justo lo vio escribiendo con un prototipo del bolígrafo y maravillado por esa forma de escribir se puso a conversar con él. Biró le habló de la dificultad para conseguir una visa y Justo, que no le había dicho quién era, le dio una tarjeta con su nombre. En mayo de 1940, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, él y su hermano emigraron hacia Argentina junto con Juan Jorge Meyne, su socio y amigo de origen judío que lo ayudó a escapar de la persecución nazi. Formaron la compañía Biro Meyne Biro y en un garaje con 40 operarios y un bajo presupuesto mejoró su invento, patentado el 10 de junio de 1943 en Buenos Aires. Lanzaron el producto bajo el nombre comercial de Birome. En 1943 licenció su invento a Eversharp Faber, de los Estados Unidos, y en 1951 a Marcel Bich, fundador de la empresa Bic de Francia. Su hija, Mariana, en 2018, en diálogo con Tercer Río Noticias, recordó que su padre tenía como objetivo que el de llegar con su invento a todas las personas. "El dueño (de Bic), Marcel Bich, le prometió que iban a ser modelos tan baratos, que serían descartables, y por suerte mi padre vivió para ver que el bolígrafo pudiera estar en manos de todos", señalaba. "Todos podemos tener un bolígrafo y eso da muchas satisfacciones", agregaba. Es el bolígrafo, "la Bic o birome", más popular actualmente. Ládislao Biró figura en una serie de timbres postales emitidos en 1994 por el Correo Argentino, en ocasión del cincuentenario de la invención de la esferográfica, en su honor y el de otros tres inventores argentinos.

En 1917 nacía Cuchi Leguizamón. Compositor de música folclórica. Es autor de las zambas más famosas y que representan a la cultura musical de Salta. Su obra des muy extensa. Es el autor, por ejemplo, de la música de muchas composiciones que se convirtieron en clásicos del folklore argentino, entre ellas: Lloraré, Zamba del Carnaval, la Zamba de Balderrama, La Pomeña, la Zamba de Lozano, Maturana, La Arenosa, Si llega a ser tucumana, y la Zamba del Laurel. Puso música a poemas de Manuel Castilla, formando con él uno de los dúos de compositor-escritor más respetados e interpretados del folclore. Compuso además con poetas como Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Jaime Dávalos, Armando Tejada Gómez, Raúl Araoz Anzoategui, Jacobo Regen, Juan Carlos Dávalos, Miguel Ángel Pérez y Hugo Alarcón.

En 1935 nacía Jerry Lee Lewis. Es un legendario pianista y cantante estadounidense, pionero del rock and roll. Es ampliamente considerado como uno de los cantantes más influyentes e importantes del rock y uno de los pianistas más influyentes del siglo 20.

En 1936 nacía Silvio Berlusconi. Político, empresario, inversor, periodista deportivo y magnate de los medios italiano. Fue, además, el fundador y Presidente de Forza Italia, organización que luego se integró en la poderosa coalición política denominada El Pueblo de la Libertad, de la cual fue fundador y presidente, llegando a ejercer como Presidente del Consejo de Ministros de Italia en tres ocasiones (1994-1995, 2001-2006 y 2008-2011). En 2013, la Corte de Casación lo condenó a cuatro años de prisión por fraude fiscal.

En 1943 nacía Lech Walesa. Político polaco y antiguo sindicalista. Fue cofundador de Solidaridad, el primer sindicato libre en el Bloque del Este, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1983,​ y fue presidente de Polonia de 1990 a 1995.

En 1945 nacía Alicia Bruzzo. Fue una actriz argentina, destacada en cine, televisión, teatro y fotonovelas. Fue ganadora de los premios Konex, María Guerrero y Martín Fierro. Recibió el premio Cóndor de Plata en 1984 y 1994 por sus papeles en Pasajeros de una pesadilla, sobre la familia Schocklender, dirigida por Fernando Ayala; y en Una sombra ya pronto serás por Héctor Olivera. Falleció a los 61 años en 2007.

En 1964 aparecía "Mafalda". Es una creación del humorista gráfico Quino. Fue considerada un "espejo de la clase media argentina y de la juventud progresista",​ que se muestra preocupada por la humanidad y la paz mundial y se rebela contra el mundo legado por sus mayores. Ha sido traducida a más de 30 idiomas. El escritor y filósofo, Umberto Eco, quien escribió la introducción a la primera edición italiana de Mafalda, señaló que la amaba "muchísimo", recomendando muy importante leerla para entender a la Argentina. En 1962 Quino llevaba cerca de una década realizando humor gráfico, cuando su amigo Miguel Brascó, humorista y escritor que había trabajado en algunas de las mismas revistas que el mismo, fue contactado por una agencia de publicidad con el fin de crear una tira de historietas para promocionar la marca de electrodomésticos "Mansfield", de la empresa Siam Di Tella. Brascó recordó que Quino le había comentado "que tenía ganas de dibujar una tira con chicos" y le sugirió realizar una historieta.​ La empresa había puesto como condiciones que en la historieta aparecieran algunos electrodomésticos y que los nombres de los personajes comenzaran con "M". Quino dibujó entonces varias tiras protagonizadas por una familia tipo constituida por un matrimonio de clase media con dos hijos: un niño y una niña. Luego surgió Mafalda. El nombre fue tomado de la película Dar la cara (1962), basada en la novela de David Viñas, en la que hay una beba que lleva ese nombre. En 1964, Julián Delgado, director de la revista Primera Plana, acordó con Quino comenzar a publicar en ese medio a Mafalda. Así fue que dibujó nuevas tiras en las que, en un principio, participaban solo Mafalda y sus padres. Con el tiempo, fue agregando personajes, destacándose entre estos los amigos de Mafalda: Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, Libertad y su hermanito Guille. El 29 de septiembre Mafalda comenzó a publicarse en Primera Plana a razón de dos por semana. Aparecían sólo Mafalda y su padre. El 6 de octubre, ya estaba la madre y progresivamente el resto de los personajes.

En 1988 las tropas de paz de las Naciones Unidas ganaban el Nobel de la Paz. Las fuerzas de paz de las Naciones Unidas fueron distinguidas con el premio Nobel de la Paz correspondiente a 1988, "por su contribución, muchas veces en condiciones muy difíciles, a la reducción de las tensiones en lugares de conflicto donde se había alcanzado un armisticio, pero sin haber establecido todavía un tratado de paz".

En 2010 moría Tony Curtis. Fue un actor estadounidense. Acabó demostrando su talento en películas como Chantaje en Broadway (The Sweet Smell of Success) con Burt Lancaster y en su papel de un prófugo encadenado a Sidney Poitier en Fugitivos (The Defiant Ones) que le valió una nominación a los Oscar. Su historial incluye otros títulos tan recordados como Espartaco de Stanley Kubrick, Trapecio de Carol Reed, Los vikingos y El estrangulador de Boston de Richard Fleischer, Operación Pacífico de Blake Edwards, El último magnate de Elia Kazan, El espejo roto de Guy Hamilton y La semilla del diablo de Roman Polanski.