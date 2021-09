Una mujer policía arriesgó su vida para salvar la de un hombre en el Piedras Moras

Ocurrió poco después de la medianoche del sábado. Una mujer policía, en un acto de arrojo, logró sujetar a una persona que se encontraba en el puente del dique Piedras Moras en Almafuerte, con intenciones de quitarse la vida, arrojándose desde el lugar.

La uniformada logró evitar que se arrojara, pero quedaron pendiendo ambos. Finalmente pudo ser rescatado con la ayuda de otro efectivo y personal municipal.

De acuerdo al reporte de la policía de Almafuerte el hecho sucedió a las 0:40 del domingo, cuando efectivos de la fuerza se hicieron presentes en el dique Piedras Moras, informados de que un hombre de 53 años, domiciliado en Río Tercero, había llegado al lugar "con intenciones de quitarse la vida, arrojándose al lago".

El momento más crítico

Al arribar, observaron que estaba en el sector de compuertas. Ya se encontraba al otro lado de la baranda del puente. La uniformada, "en un acto de arrojo y poniendo en riesgo su integridad física y su vida, logró" sujetarlo por uno de sus brazos. Ambos, quedaron pendiendo de la baranda de la estructura vial.

Fue cuando llegó otro efectivo con inspectores municipales de Almafuerte, que ayudaron a rescatarlo. Posteriormente fue trasladado al Hospital Municipal para realizar la "valoración" de su estado de salud.

En declaraciones al sitio colega El Ojo Web, Diana Paola Heredia, domiciliada en Embalse y que reviste como sargento en la policía de Córdoba, en este caso, en Almafuerte, quien fue la uniformada que logró salvar al hombre, señaló: "Hace 11 años que soy policía y estoy orgullosa. Tenemos capacitaciones sobre el tema en la Departamental, donde vemos las situaciones de crisis, nos enseñaron ante que todo a escuchar a las personas".

"Si usted quiere me quedo y lo escucho, cuénteme que le pasa", recordó que le indicó al hombre, para luego, cuando el mismo se alejó, sujetarlo, salvándole la vida. "No lograba hacer pie y me tiraba hacia abajo… hasta que llamé a mi compañero, luego con su ayuda lo logramos subir", expresó. "Seguí trabajando hasta las 8 de la mañana", concluyó.

Centro de Asistencia al Suicida. Córdoba, Argentina: 0351 226-6135