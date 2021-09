Efemérides del 28 de septiembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Se recuerda de cada año a raíz de la convocatoria por los grupos de mujeres y el movimiento feminista para exigir a sus gobiernos la legalización del aborto y la facilitación del acceso al mismo, nombrando como objetivo el reducir las muertes por abortos inseguros.

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Fue designado por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 2015 y se celebró por primera vez el 28 de septiembre de 2016. La resolución fue fomentada por los grupos de la sociedad civil en busca de una mayor información de transparencia.

Día Mundial contra la Rabia. Es una conmemoración anual sobre el combate de la enfermedad viral de la rabia, celebrada el 28 de septiembre. La fecha corresponde al aniversario del fallecimiento de Louis Pasteur, quien desarrolló la primera vacuna contra esta enfermedad.

Día del Rector. La fecha se instituyó con el objetivo de que el equipo directivo de las instituciones educativas, encabezado por el Rector, planifique nuevas y valiosas estrategias de trabajo. La figura del Rector o Rectora ostenta la máxima responsabilidad de una Institución Educativa.

En el 551 A.C. nacía Confucio. Fue un reconocido pensador chino cuya doctrina recibió el nombre de confucianismo. Procedente de una familia noble arruinada, a lo largo de su vida alternó periodos en los que ejerció como maestro con otros en los cuales fue funcionario de un pequeño estado, trabajó de carpintero en el noreste de China. Las enseñanzas de Confucio fueron oficializadas durante el reinado del Emperador Wu (141-87 a. C.), estableciéndose como la corriente de pensamiento más popular de los siguientes 2000 años. Es considerado como uno de los pensadores más importantes de la historia de la humanidad debido al gran impacto que ha tenido su filosofía tanto en China como en el mundo.

En 1895 moría Louis Pasteur. Fue un químico, físico​, matemático​ y bacteriólogo francés, cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia. A él se debe la técnica conocida como pasteurización (eliminar parte o todos los gérmenes de un producto elevando su temperatura durante un corto tiempo) que permitió desarrollar la esterilización por autoclave. A través de experimentos, refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea y desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. En 1880, se encontraba realizando experimentos con pollos para determinar los mecanismos de transmisión de la bacteria responsable del cólera aviar. Junto con su ayudante, Charles Chamberland, inoculaba la bacteria (Pasteurella multocida) a pollos y evaluaba el proceso de la enfermedad. La historia cuenta que encargó a Chamberland que inoculase a un grupo de pollos un cultivo de la bacteria, pero éste olvidó hacerlo, y se fue de vacaciones. Cuando ambos volvieron, los pollos estaban sin infectar y el cultivo de bacterias continuaba donde lo dejaron, pero muy debilitado. Chamberland inoculó a los pollos de todos modos y los animales no murieron. Desarrollaron algunos síntomas, y una versión leve de la enfermedad, pero sobrevivieron. El ayudante, iba a matar a los animales y empezar de nuevo, cuando lo detuvo: la idea de una versión débil de la enfermedad causante de la inmunidad a su símil virulenta era conocida gracias a Edward Jenner y Pasteur estaba al tanto. Expuso a los pollos una vez más al cólera y nuevamente sobrevivieron pues habían desarrollado respuesta inmune. Llamó a esta técnica vacunación en su honor, quien descubrió la vacuna para combatir la viruela. La diferencia entre la vacuna de Jenner y la de ántrax y cólera aviar, es que estas fueron las primeras vacunas de patógenos artificialmente debilitados. A partir de ese momento no hacía falta encontrar bacterias adecuadas para las vacunas. Las propias bacterias de la enfermedad podían ser debilitadas y vacunadas. En sus estudios contra la rabia, utilizaba conejos infectados con la enfermedad, y cuando estos morían secaba su tejido nervioso para debilitar el agente patógeno que la produce, que hoy sabemos que es un virus. En 1885 un niño fue mordido por un perro rabioso cuando la vacuna de Pasteur solo se había probado con unos cuantos canes. El niño iba a morir sin ninguna duda cuando desarrollase la enfermedad, pero Pasteur no era médico, de modo que si lo trataba con una vacuna sin probar suficientemente podía acarrear un problema legal. Sin embargo, tras consultar con sus colegas, el químico se decidió a inocular la vacuna al muchacho. El tratamiento tuvo un éxito absoluto. El niño nunca desarrolló la rabia. Uno de los científicos que trabajó en su laboratorio, fue el ruso Nikolai Gamaleya. El Centro que desarrolló la primera vacuna contra el Covid-19, en Rusia, la Sputnik V, lleva su nombre.

En 1918 nacía Ángel Labruna. Jugador y director técnico argentino. Es considerado como uno de los mejores futbolistas argentinos de la historia. Jugaba como delantero por izquierda. Es el máximo goleador de la historia de River Plate con un total de 317 goles oficiales en primera división, copas nacionales y copas internacionales​ y es el máximo goleador del Superclásico con 16 goles. La institución y afición de River celebran cada 28 de septiembre, el "Día internacional del hincha de River Plate", en su honor.

En 1924 nacía Marcello Mastroianni. Fue un actor italiano. Dentro de sus películas más destacadas se incluyen La Dolce Vita, La Notte, Divorcio a la italiana, Ayer, hoy y mañana, Matrimonio estilo italiano, La Décima Víctima, Un día especial, Ciudad de mujeres, Enrique IV, Ojos negros y Stanno tutti bene.

En 1934 nacía Brigitte Bardot. Actriz, cantante, escritora y ex-modelo francesa actualmente retirada del espectáculo y de los medios. Reconocida por ser icono de la moda a mediados del siglo 20. Además es activista de derechos de los animales, fundadora y presidente de la fundación que lleva su nombre.

En 1941 nacía Juan José Jusid. Es un guionista y director de cine argentino. Se convirtió en director y guionista en 1968, siendo aclamado por varios filmes como Los gauchos judíos (1975), Asesinato en el Senado de la Nación (1984), Made in Argentina (1987), ¿Dónde estás amor de mi vida que no te puedo encontrar? (1992), Bajo bandera (1997) y Un argentino en New York (1998).

En 1966 se producía el denominado "Operativo Cóndor". Así se llamó la acción armada de estudiantes, obreros, sindicalistas y periodistas cercanos al peronismo. Secuestraron un avión de Aerolíneas Argentinas y lo desviaron a las islas Malvinas. El avión hacía la ruta de Buenos Aires a Río Gallegos. Obligaron al comandante a aterrizar en el archipiélago, en dominio del Reino Unido y reclamadas históricamente por la Argentina. Una vez allí, izaron una bandera nacional, cantaron el himno, tomaron como rehenes a algunos isleños, y exigieron al gobernador de las islas reconocer la soberanía argentina. Finalmente se rindieron con la intermediación de un sacerdote. Ya en Argentina, fueron procesados por el Juez Federal de Tierra del Fuego, por los delitos de "privación de la libertad personal calificada" y "tenencia de armas de guerra". En las ciudades de Buenos Aires, La Plata y Córdoba, se registraron manifestaciones populares en donde se festejaba la acción. El hecho conmocionó al gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía, porque en ese momento estaba de visita no oficial en el país el príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II.

En 1978 moría el Papa Juan Pablo I. Fue Papa desde el 26 de agosto de 1978 hasta su muerte, ocurrida 33 días después. El Vaticano afirmó que falleció de un infarto en su cama. No pocos señalaron que existían inconsistencias en la versión oficial, surgiendo la teoría de que fue envenenado. Pretendía ahondar en las reformas iniciadas por Juan XXIII. La clarificación de las cuentas vaticanas era una de sus prioridades.

En 2004 en Carmen de Patagones ocurría una masacre escolar. Sucedió en el Instituto N° 202 "Islas Malvinas" de Carmen de Patagones, al sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. Un alumno de 15 años, identificado como Rafael Solich, disparó con una pistola contra sus compañeros de aula, provocando la muerte de tres de ellos e hiriendo a otros cinco. Solich ingresó al colegio al que concurrían 400 estudiantes aproximadamente, escondiendo una pistola Browning calibre 9 mm (perteneciente a su padre, suboficial de la Prefectura Naval Argentina), otros dos cargadores y un cuchillo de caza escondidos en un campera militar. Como saldo del ataque fallecieron tres compañeros de aula, de entre 15 y 16 años, más otros cinco heridos.

En 2010 moría Romina Yan. Romina Yankelevich, tal su nombre real, fue una actriz y animadora infantil argentina que alcanzó reconocimiento con su papel protagónico en la exitosa telenovela argentina Chiquititas. Hija de la actriz y productora Cris Morena y el director y productor Gustavo Yankelevich. El 28 de septiembre de 2010 fue víctima de un aneurisma. Ingresó a un Hospital de San Isidro, ya sin signos vitales.