Efemérides del 25 de septiembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Internacional de la Ataxia. Se instauró en 2001 con el objetivo de concienciar e informar a la población sobre este trastorno caracterizado por una disminución en la capacidad de coordinación de los movimientos del cuerpo.

Día Mundial del Farmacéutico. Fue establecido por la Federación Internacional Farmacéutica o FIP, por sus siglas en inglés. Esto ocurrió durante un Consejo celebrado en septiembre de 2009 en Estambul (Turquía). La fecha 25 de septiembre fue escogida para conmemorar el día en que fue creada dicha organización.

En 1849 moría Johann Strauss. Fue un compositor austriaco conocido particularmente por sus valses, que rivalizaron en su época con los de Josef Lanner. Fue el primero de una dinastía musical de la que formaron parte sus hijos Johann Strauss II, Josef Strauss y Eduard Strauss I.

En 1869 era aprobado el Código Civil Argentino. El Código Civil de la República Argentina fue el cuerpo legal que, hasta el 2015, reunía las bases del ordenamiento jurídico en materia civil. Fue redactado por Dalmacio Vélez Sársfield (nacido en Amboy, Calamuchita), como culminación de una serie de intentos de codificación civil. Fue aprobado por el Congreso de la Nación a libro cerrado, es decir, sin modificaciones, el 25 de septiembre de 1869, mediante la Ley n.º 340, promulgada el 29 de septiembre del mismo año, entrando vigencia el 1 de enero de 1871. Con numerosas modificaciones desde ese entonces, constituyó la base del Derecho civil argentino hasta el 1 de agosto de 2015,​ cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación.

En 1926 Henry Ford anunciaba la semana laboral de cinco días. La Ford Motor Company instituyó una jornada laboral semanal de cinco días, 40 horas a la semana, para sus empleados de la fábrica. Ford no fue la primera en hacer esto, pero sin duda era una de las empresas más influyentes y levantó no pocas críticas. Esta acción, al menos inicialmente, no le hizo ganar a Ford muchos amigos entre sus compañeros propietarios de negocios. No obstante, el empresario, lo hizo con una idea economicista. Se entiende que una semana laboral de cinco días con ocho horas de trabajo, ocho de recreo y ocho de descanso, animaría a la gente a ir de compras los sábados. Los trabajadores eran mucho más propensos a estar en el mercado para comprar un automóvil y viajar de vacaciones. Como lo había pensado la productividad se disparó. Y Ford vendió más autos.

En 1929 nacía Pepe Soriano. Es un actor y director argentino que ha trabajado tanto en el país como en España. Si bien en su extensa carrera interpretó pocos papeles protagónicos, se destacó en los roles secundarios, convirtiéndose en una de las caras más famosas del cine y el teatro. Actualmente y con más de 90 años, continúa trabajando, y es ampliamente considerado uno de los actores más prestigiosos de Argentina. Entre las representaciones más recordadas se encuentran, en cine, el alemán Schultz en La Patagonia Rebelde (1974), el abuelo en No toquen a la nena (1976), Lisandro de la Torre en Asesinato en el Senado de la Nación (1984), en teatro su unipersonal en Lisandro, y en la televisión su personaje de abuelo italiano de Don Berto, personaje a su vez remodelado como la terrible abuela de La Nona, tanto en el cine como en el teatro.

En 1942 nacía Oscar Ringo Bonavena. Fue un boxeador de peso pesado argentino, ocasionalmente actor y cantante. Inició su carrera profesional en Estados Unidos. Venció al campeón canadiense George Chuvalo y a otros contendientes al título como Zora Folley, Karl Mildenberger, Leotis Martin o Larry Middleton. Combatió dos veces contra Joe Frazier. En la primera pelea lo derribó dos veces. El 7 de diciembre de 1970 enfrentó a Muhammad Ali en el Madison Square Garden. Desde mediados de los 60 hasta inicios de los 70 fue uno de los principales contendientes al título mundial. En febrero de 1976, Bonavena realizó el que sería su último combate, contra Billy Joiner. El 22 de mayo de ese año fue asesinado por Ross Brymer, un guardaespaldas del famoso burdel Mustang Ranch. Su asesinato se produjo en el marco de una disputa con el mafioso Joe Conforte, un siciliano dueño del Mustang Ranch, prostíbulo y casino en Reno, Nevada. Su velatorio se realizó en el estadio Luna Park. Unas 150 mil personas pasaron por el lugar para darle su último adios.

En 1944 nacía Michael Douglas. Es un actor y productor de cine estadounidense, ganador de un Premio Óscar al Mejor actor por Wall Street y otro como productor a la Mejor película por One Flew Over the Cuckoo's Nest, además de cuatro Globos de Oro. Es hijo de Kirk Douglas, legendario actor del cine clásico de Hollywood.

En 1951 nacía Pedro Almodovar. Director, guionista y productor español, el que mayor aclamación y resonancia logró fuera de su país. Ha recibido los principales galardones cinematográficos internacionales, entre otros dos premios Oscar, y varios Premios Goya. En 2017 fue presidente del jurado del Festival de Cannes.

En 1952 nacía Christopher Reeve. Fue un actor, director de cine y activista estadounidense. Adquirió fama mundial como actor al interpretar al "Hombre de acero" en las películas basadas en el popular personaje de cómics Superman y también es recordado por su personaje de Richard Collier en la película Somewhere in Time.

En 1968 nacía Will Smith. Es un actor, rapero, productor cinematográfico y productor discográfico estadounidense. Ha tenido éxito en sus dos facetas artísticas:​ nominado a cuatro Premios Globo de Oro y a dos Premios Oscar, y ha ganado cuatro Premios Grammy.

En 1969 nacía Catherine Zeta-Jones. Actriz, cantante y bailarina galesa. Ha recibido múltiples reconocimientos por sus logros actorales, entre ellos el premio Oscar por su interpretación de la asesina Velma Kelly en la película musical Chicago y el premio Tony por su papel en el musical de teatro A Little Night Music. Fue con La máscara del Zorro (1998), protagonizada junto con Antonio Banderas, cuando obtuvo renombre internacional.

En 2005 moría Don Adams. Fue un actor, comediante y director de televisión estadounidense que en sus cinco décadas de televisión fue conocido sobre todo por su papel de Maxwell Smart en la serie Superagente 86.

En 2016 China ponía en marcha el mayor radiotelescopio del mundo. Comenzó a operar oficialmente después de tres años de pruebas en la provincia suroriental china de Guizhou. Es conocido oficialmente como Radiotelescopio de Apertura Esférica de Quinientos Metros (Fast). Tiene un diámetro de medio kilómetro.

Cumpleaños de Villa Ascasubi. Es una de las poblaciones más antiguas de Córdoba, pero como "Capilla de Rodríguez". En 1889, durante la gestión del gobernador Marcos Juárez, fue rebautizada en homenaje al escritor costumbrista Hilario Ascasubi. Es por ello que se adoptó el 25 de septiembre como la fecha del cumpleaños.