Efemérides del 21 de septiembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día de la Primavera. Considerado oficialmente el Día de la Primavera en el hemisferio sur, cada 21 de septiembre, se celebra la llegada de dicha estación, aunque la fecha no siempre coincide con el calendario astronómico.

Día del Estudiante. Si bien coincide con el día de la primavera, la verdadera razón de la elección de esta fecha es que en dicho día de 1888 llegaron a Buenos Aires los restos repatriados de Domingo Faustino Sarmiento, precursor de la educación en el país. Durante su presidencia fue responsable de la construcción de más de 800 escuelas.

Día del Artista Plástico. Se celebra en conmemoración a la inauguración del primer Salón Nacional de Bellas Artes, el 21 de septiembre de 1911, que fue un antes y un después en el desarrollo de las artes visuales en el país.

Día de la Sanidad. El 21 de setiembre se celebra el Día de la Sanidad, en homenaje al trabajo que realiza todo el personal del sector de la salud. También un 21 de setiembre, pero en el año 1941, se fundaba la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina, declarándose oficialmente dicha fecha como el Día de la Sanidad.

En 1792 se declara la Revolución Francesa y la abolición de la monarquía. La Primera República Francesa, fue el nombre dado a una serie de regímenes parlamentarios y republicanos que se sucedieron entre el 21 de septiembre de 1792 y el 18 de mayo de 1804, durante la Revolución francesa. Comenzó oficialmente el día en que los diputados de la Convención Nacional aprobaron la abolición de la monarquía, confirmando así la destitución del rey Luis XVI que había sido suspendido en el transcurso de la Jornada del 10 de agosto de 1792. Duró un total de 12 años, hasta el establecimiento del Primer Imperio Francés por Napoleón Bonaparte.

En 1938 nacía Jaime Torres. Destacado músico folclórico argentino, oriundo de Tucumán. En 1964, formó parte de una de las obras emblemáticas del folclore argentino, la Misa Criolla. La primera grabación estuvo dirigida por Ariel Ramírez y la cantó el grupo folclórico Los Fronterizos. El Chango Farías Gómez se encargó de la percusión, Raúl Barboza del acordeón, el músico riotercerense, Luis Amaya, de la guitarra, y Jaime Torres brilló con su charango. En 1974, participó en el show de apertura del campeonato mundial de fútbol en Alemania. Un año después, organizó un encuentro local de instrumentalistas regionales, evento al que bautizó como Tantanakuy (vocablo Quechua para denotar "encuentro entre semejantes"), repitiendo el mismo encuentro hasta el año 2015. En 1988 compuso la música para la película La deuda interna. Falleció en 2018 a los 80 años.

En 1947 nacía Stephen King. Es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 350 millones de copias​ y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión. Ha publicado 61 novelas y siete libros de no ficción. Escribió, además, alrededor de 200 relatos y novelas cortas, la mayoría de los cuales han sido recogidos en 11 colecciones.

En 1956 nacía Celeste Carballo. Una de las grandes voces del rock argentino. En 1982, grababa su primer disco, Me vuelvo cada día más loca, reuniendo composiciones propias que se convertirían en clásicos de la música nacional, como Querido Coronel Pringles, el dúo con David Lebón en Una Canción Diferente, más una versión de Desconfío con la colaboración de su compositor, Pappo, y El Último Blues. En 1983 editó Mi voz renacerá. En 1984 con Juan Carlos Baglietto, Nito Mestre y Oveja negra, realiza la gira y disco Por qué cantamos. En diciembre de 1987, arma un espectáculo junto a Sandra Mihanovich llamado "Sandra, Celeste y yo". Graban el primer disco "Somos mucho más que dos". "Mujer contra mujer" es el segundo disco. En 1991 compone «La otra orilla», «Tu amor es lila» y arregla el blues creado sobre un poema de Alfonsina Storni, «Queja». Realiza una versión de "Yo no te pido" de Pablo Milanés. En el año 2000, comienza a escribir textos de tangos. En 2001 graba Celesteacústica. En julio de 2009, recibió el Premio Gardel. máximo galardón de la música argentina, al Mejor Álbum Femenino de Tango por "Celos", que también obtuvo una nominación como Mejor Álbum nuevo artista de tango. En 2011, se lanza "Mujer de piedra", un disco de rock y blues con diez nuevas canciones. En 2015 recibió su cuarto Premio Konex en su carrera. En 2016 edita "Se vuelve cada día más loca por amor al blues".

En 1961 nacía Diego Capusotto. Es un humorista, actor, guionista y conductor argentino, destacado por su participación en programas televisivos como Chachachá, Todo por dos pesos y Peter Capusotto y sus videos. Peter Capusotto y sus videos, mezcla el nombre de pila del guionista Pedro Saborido y el apellido del actor.

En 1964 nacía Jorge Drexler. Es un músico, cantante, compositor, actor y médico uruguayo, ganador del premio Oscar a la Mejor canción original de 2005 por su tema Al otro lado del río. La organización del evento decidió que el cantautor uruguayo no debía interpretar su canción hasta ese momento nominada por el filme Diarios de motocicleta debido a que no era una figura lo suficientemente conocida como para hacerlo. Durante la entrega la canción fue interpretada por el actor Antonio Banderas acompañado por el guitarrista Carlos Santana. Cuando se acercó a recibir el premio en vez de dar el respectivo discurso de agradecimiento interpretó un fragmento de su canción a capella, demostrando que no sólo era el autor, sino el intérprete del tema.

En 1981 nacía Luciano Pereyra. Cantante y compositor argentino. En 1985, concursó en un programa de televisión del antiguo ATC (actualmente Canal 7 ). En 1990, a los 9 años, participó en un programa infantil Festilindo, del que surgieron muchos de los actuales actores y cantantes reconocidos a nivel nacional y en el que fue finalista. A la misma edad cantó en el programa de Xuxa el tema de León Gieco Sólo le pido a Dios. En 1998 grabó su primer disco, Amaneciendo, en donde mezcla sonidos de zamba, carnavalito, vals, chacareras y baladas. Su primer sencillo fue Soy un inconsciente. Vendió 260.000 placas y fue acreedor de cuádruple platino. En 2001, fue elegido para cantar el Himno Nacional Argentino durante el partido homenaje de despedida a Diego Maradona. En 2020 participó como jurado del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.