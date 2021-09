Efemérides del 19 de septiembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día del Chamamé. En homenaje al músico correntino Mario del Tránsito Cocomarola, que murió un 19 de septiembre de 1974, se recuerda hoy el Día Nacional del Chamamé.

Día del Instrumentador Quirúrgico. Recuerda el fallecimiento del Dr. Guillermo Bosch Arana, primer médico que incorporó al plantel quirúrgico a los instrumentadores. Entre sus funciones, quien cumple esta función está capacitado y habilitado para atender el bienestar del paciente quirúrgico, asistir al cirujano y al anestesiólogo en las cirugías mediante el dominio de las técnicas y la utilización del equipamiento e insumos del centro quirúrgico.

Día del Preceptor. Es un cargo que asume una importancia imprescindible para el desarrollo de la actividad educativa en cualquier institución escolar. Con un perfil auxiliar en el ámbito educativo, los preceptores y las preceptoras ocupan un lugar fundamental en todo lo relativo a la mediación entre directivos, profesores y alumnos. En reconocimiento a su trabajo y dedicación permanente, se celebra esta fecha.

En 1854 nacía Florentino Ameghino. Científico autodidacta, naturalista, climatólogo, paleontólogo, zoólogo, geólogo y antropólogo de la Generación del 80 de Argentina. Ameghino estructuró la teoría autoctonista sobre el origen del hombre americano,​ en contraposición a la hoy universalmente aceptada interpretación alóctona.

En 1893 Nueva Zelanda se convierte en el primer país en darle a las mujeres el derecho al voto. Se aprobó en Nueva Zelanda el primer sufragio femenino sin restricciones, gracias al movimiento liderado por Kate Sheppard. De todos modos a las mujeres solo se les permitía votar pero no presentarse a elecciones, algo que ocurrió en 1919.

En 1928 nacía Adam West. William West Anderson, más conocido como Adam West, fue un actor estadounidense reconocido por su interpretación de Batman, en la serie Batman de los años 1960.

En 1948 nacía Jeremy Irons. Es un actor británico ganador de los premios Tony, Óscar, Globo de Oro, SAG y Emmy. Es famoso, principalmente, por sus interpretaciones en proyectos para la televisión y el cine tales como Retorno a Brideshead, La misión, El hombre de la máscara de hierro, La casa de los espíritus, The French Lieutenant's Woman, El mercader de Venecia, Die Hard with a Vengeance, Reversal of Fortune y la serie de televisión The Borgias.

En 1968 moría John William Cooke. Fue un abogado y político argentino, líder del ala izquierda del peronismo hasta su muerte. El presidente Juan Domingo Perón lo designó como apoderado del Movimiento Nacional Justicialista luego del golpe cívico-militar autodenominado Revolución Libertadora de 1955.

En 1985 se producía un terremoto en la Ciudad de México. Fue a las 07:17:49, hora local,​ con una magnitud de 8.1​ grados. El epicentro se localizó en el océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán, y el hipocentro, a 15 kilómetros de profundidad. En la Ciudad de México, el terremoto se percibió a las 07:19 debido al arribo de la onda S del sismo. Es considerado el más significativo y destructivo en la historia escrita de los movimientos telúricos de dicho país y de su capital. La réplica acontecida em la noche del 20 de septiembre, también tuvo gran repercusión para la capital al colapsar estructuras afectadas un día antes. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció con precisión. En cuanto a las personas fallecidas, solo existen estimaciones. La cifra oficial fue de 3.192, mientras que 20 mil fue el cálculo de algunas organizaciones. Unas 250 mil personas quedaron sin casa y unas 900 mil se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Las tareas de rescate de víctimas se prolongaron hasta octubre, y la de remoción de escombros, incluso hasta 10 años después. (Imagen de portada: La Jornada / Foto de Marco Antonio Cruz)

En 1994 moría Alberto Closas. Actor que nació en España. En tiempos de la Guerra Civil, la familia Closas se trasladó a Francia. Más tarde viajaron a Latinoamérica. En Chile estudió interpretación con Margarita Xirgú y comenzó a actuar en el teatro y en el cine en los inicios de los años 40. Después de Chile se instaló en Buenos Aires, Argentina, debutando en el cine con una de sus mejores películas, “Muerte De Un Ciclista” (1955).

En 2017 se producía otro terremoto en la ciudad de México. El mismo dejaba 370 muertos y 7289 heridos​. Ocurría el mismo día en que se llevaba a cabo un simulacro por el 32º aniversario del sismo sucedido en 1985.