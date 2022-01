Cómo era la Argentina y Córdoba según el censo de 1869

Ya se conoce la fecha del próximo censo nacional. Será el 18 de mayo. Desde hace 12 años no se realiza un relevamiento de población y vivienda. El último fue en el año 2010. Como se conoce un censo muestra una fotografía en un momento del país, con diferentes datos estadísticos.

En septiembre de 1869, bajo la presidencia de Domingo F. Sarmiento, se realizaba el primer censo nacional en Argentina. ¿Cuántos habitantes tenía el país en aquel momento y cuántos pobladores relevados habitaban las distintas provincias? Son sólo algunos de los datos que se desprenden de aquel relevamiento, pero hay muchos más. Qué cantidad de habitantes tenían las provincias entonces. Cómo era Córdoba, por caso.

Hace casi 153 años

Aquel primer censo en el país, se realizaba durante tres días, el 15, 16 y 17 de septiembre de 1969. Los resultados eran enviados al ministro del Interior, Dalmacio Vélez Sársfield, por quien había sido el "superintendente" del censo, director del mismo, Diego de la Fuente. El informe era editado y publicado impreso en 1872.

Considerando que el último censo nacional se realizó en 2010, y el próximo será en este 2022, ya que no pudo efectuarse en 2020 por la pandemia de Covid-19, se puede tener, por lo menos, hasta hace poco más de una década, el incremento poblacional que se generó en 140 años. Lo otro, que pueda surgir en la actualidad, es estimativo.

El mapa del país cambió desde aquel momento a hoy. Había provincias que no existían, como es el caso de las ubicadas en la Patagonia, por lo cual, en aquel relevamiento, se presenta como un todo, siendo mencionada como "Patagonia". Otro detalle es el impacto de la inmigración que ya comenzaba a cambiar la Argentina.

Chile, por ejemplo, en aquel momento tenía casi la misma cantidad de habitantes que Argentina, algo que es muy distinto hoy, siendo la mitad la población en el vecino país. Aquel censo de 1869, inclusive, especificaba la cantidad de argentinos residentes en el exterior (que no eran pocos); y los que se encontraban alistados en el denominado "Ejército del Paraguay", por la Guerra de la Triple Alianza.

En dicho relevamiento, además, se especificaba el género de los habitantes: mujeres y hombres. Y se detallaba a los extranjeros que habían llegado. Un dato, tampoco menor, era el alto índice de analfabetismo, algo que comenzó a cambiar progresivamente.

El centralismo de ayer, y también de hoy

Por estados, se especificaba la cantidad de "ciudades, villas y pueblos". También, aquel relevamiento, demuestra, observándolo hoy, que nada ha cambiado en cuanto a la concentración poblacional en la ciudad de Buenos Aires, la que, por lejos tenía la mayor cantidad de habitantes. Lo mismo sucede actualmente.

El centralismo del puerto, desde finales del siglo 19, hasta hoy, es el mismo. La ciudad capital del país tiene la mayor cantidad de habitantes, sin considerarse el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, que incluye a la CABA y al sector más poblado de la provincia de Buenos Aires, conocido como Gran Buenos Aires).

Al repasar la población por ciudades, se encontrarán algunas sorpresas. Por ejemplo, entre las denominadas "capitales" surge entre las 13 comunidades con más habitantes Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos. De 13 centros urbanos, era el octavo con mayor población del país.

División por regiones

En el territorio, en aquel censo, por ejemplo, se detallaba que había "180 ciudades, villas, pueblos y aldeas". El país censal se dividía en regiones: Este, Centro, Oeste, y Norte. Se indicaba en el primer censo nacional que "la agrupación del Este o sea el Litoral, tenía más centros de población urbana que todo el interior".

La población originaria no fue censada, y se la estimó en 93.138 habitantes (45.291 en Chaco, 3.000 en Misiones, 21.000 en La Pampa y 23.847 en la Patagonia).

La cantidad de habitantes

Aquel primero censo nacional, bajo la presidencia de Sarmiento, arrojó que el país tenía 1.830.214 habitantes.

La cantidad de habitantes por estados:

Buenos Aires: 307.761

Ciudad de Buenos Aires: 187.346

Córdoba: 210.508

Entre Ríos: 134.271

Santiago del Estero: 132.898

Corrientes: 129.023

Tucumán: 108.953

Santa Fe: 89.117

Salta: 88.933

Catamarca: 79.962

Mendoza: 65.413

San Juan: 60.319

San Luis: 53.294

* Jujui (sic): 49.379

La Rioja: 48.746

Chaco: 45.291

Patagonia: 24.000

La Pampa: 21.000

Misiones: 3.000.

Ejército del Paraguay: 6.276

Argentinos en el extranjero: 32.000

Total: 1.830.214

* Jujui, así está reflejado el nombre de dicha provincia en aquel censo de 1869.

Cuando se publicaba aquel censo, en diciembre de 1871, se indicaba en el mismo que la República Argentina tenía en ese momento una población estimada de 2.000.000, considerando, además, la inmigración que ya se estaba produciendo en el país.

La progresión poblacional

Aquel relevamiento estimaba cómo había evolucionado demográficamente el país hasta ese momento, desde 1810. Se aclaraba que estaban obviados el Estado Oriental del Uruguay, el Paraguay y gran parte de Bolivia. Sectores de dichos países habían formado parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, matriz de lo que sería la Argentina. Tampoco se contabilizaban a los pueblos originarios y residentes en el extranjero.

1809: 406.000

1819: 527.000

1829: 634.000

1839: 768.000

1849: 935.000

1859: 1.304.000

1869: 1.830.214

El censo de 1869, no disimulaba, en tanto, para nada que se había realizado bajo la presidencia de Sarmiento, enemigo de Juan Manuel de Rosas. Se indicaba que desde 1850 a 1859, se había percibido un fuerte crecimiento poblacional, casi duplicándose la cantidad de habitantes. "En este hecho, aparte de haberse libertado el país de un tirano de 20 años y dado entrada á millares de argentinos que estaban fuera (...)", citaba.

Recordaba, en tanto, que entre el 59 al 69, se debería haber producido un crecimiento demográfico como en la anterior, si se consideraba que "la inmigración siguió verificándose en orden progresivo; pero la guerra del Paraguay y el cólera influyeron adversamente y la modificaron", señalaba en censo, en donde planteaba el contexto de la época: quienes habían perdido la vida por una guerra y por una epidemia como la del cólera.

Las provincias que más crecían

El censo de 1869, en tanto, indicaba cuáles eran las provincias que más habían crecido en las dos últimas décadas hasta aquel momento. Las mismas, en orden descendente, eran Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, y Corrientes.

En las conclusiones de aquel relevamiento, se le otorgaba un papel fundamental a la inmigración: "Las demás provincias, puede decirse, que oscilan siempre al derrededor de un 23 por ciento, que parece el término más medio más seguro en su ley de crecimiento, en tanto no se modifiquen las condiciones que las aíslan, y no se haga sentir en ellas la influencia poderosa de la inmigración".

Las estimaciones a futuro, preveían que en 1919 el país tendría 9.057.000 habitantes. No estaban tan alejadas, cuando se producía una oleada de inmigración. En 1914, se realizaba el tercer Censo de la historia nacional. El mismo relevaba una población de 7.885.237 habitantes.

El primer censo, preveía que el aumento poblacional futuro se produciría especialmente en el Litoral, "no siendo de extrañar que algunos estados interiores tengan la mitad del crecimiento, con relación a los pueblos que están a orillas de la mar ó (sic) de nuestros grandes ríos". Señalaba, en tanto, que el "el crecimiento forzoso, más regular y alto, está garantido á (sic) Buenos Aires; á Santa Fe; á Entre Ríos; á Corrientes; y á Córdoba después entre los pueblos interiores".

Diputados por población

Aquel censo marcaba la cantidad de diputados que le correspondía a cada distrito, según la población de los mismos. Nada diferente a la actualidad: Buenos Aires, a razón de una banca cada 20 mil habitantes, era quien más representación tenía, siendo 25 diputados; le seguía Córdoba, con 11; Entre Ríos y Santiago del Estero, 7 por cada distrito; Corrientes, 6; y Tucumán, con 5 legisladores.

Catamarca y Salta, tendrían 4 diputados, respectivamente; San Luis, Mendoza, y San Juan, 3 legisladores por cada distrito; mientras que La Rioja y Jujuy, tendrían 2.

Sexos, edades y el vecino Chile

El resultado de aquel primer relevamiento poblacional, marcaba que el país estaba habitado en 1869 por "897.780 varones y 847.572 mujeres". La conclusión de que hubiera en aquel momento más hombres, era, según se indicaba,"por la inmigración que se hace al territorio, es de varones (...)"

En ese capítulo del censo, se aludía, como dato comparativo a Chile. Allí se indicaba que la población total del país trasandino era, tres años antes, en 1866, de 1.819.223 habitantes, casi la misma cantidad que en Argentina. Hoy, debe recordarse, la población estimada en el país es de 45.376.763, mientras en el Chile es de 19.458.310.

Por edades, se indicaba que hasta los 14 años, los habitantes eran 729.287. Desde los 15 años hasta los 50, vivían en la Argentina 840.885 personas. De 51 años o más, eran 110.804 habitantes los censados. Según aquel primer censo, los habitantes argentinos con 100 o más años eran 234: 87 varones y 147 mujeres.

Las cifras expuestas, si se consideran los últimos censos nacionales, demuestran como fue creciendo la expectativa de vida. En aquel censo, se destacaba: "Llama la atención Jujui (sic), y Salta enseguida, por la cantidad relativa de sus centenarios". Otro detalle, se puntualizaba en las conclusiones de aquel censo: "Del total de longevos, 42 son extranjeros y 192 argentinos, y de estos relativamente, muchísimos más por su orijen (sic) africanos (...)" De los mismos, especificaba, (...) 1 por cada 61 individuos, cuando la relación de longevos con la población absoluta, era de 1 por 7.450 (...) Aludía, en tanto, a la "fortaleza de la raza africana".

Comparaba la longevidad en el país con Chile, Estados Unidos y España. Mientras en Argentina, con más de 100 años, la proporción era de 1 cada 7.450; en el vecino país, era de 1 cada 5.228 habitantes, en los Estados Unidos, de 1 cada 10.658; y en España, de 1 cada 71.568 habitantes. La respuesta, que se encontraba en el informe censal, con respecto a los dos últimos países, era que en los mismos "prevalecían los africanos en los longevos".

Un dato llamativo de aquel informe, era que al momento del censo las personas de más edad, habían sido tres en el país: "teniendo cada una al derredor de 130 años; un varón argentino de Santiago; y 2 mujeres, 1 argentina de Corrientes, y la otra africana".

Instrucción educativa y otra vez Rosas

De aquel censo, se desprendía que de 1.800.000 habitantes, "360.683 han asegurado saber leer (...) y 312.011 han asegurado saber escribir". Agregaba que "es de creer que la verdad, sea mucho más desconsoladora, siendo muchos menos los que sabían una cosa y otra cosa".

Aquel relevamiento exponía el alto índice de analfabetismo en el país. Señalaba que si no se considerada a los menores de seis años "que por su edad están disculpados de no saber, ni aun de aprender, tendremos más de un millón de habitantes en las peores condiciones de instrucción".

El informe retornaba, una vez más, al contexto político reciente del país. Además, aludía a la instrucción de los habitantes para votar. "Resulta que nuestra situación no es de modo alguna ventajosa, para hacer efectivo un gobierno democrático, bien entendido", planteaba.

Debe recordarse que la ley de sufragio universal, aunque sólo para los hombres, se aprobaba décadas después en la presidencia de Roque Saénz Peña. Recién a mediados del siglo 20 podían votar las mujeres.

Indicaba el informe que en 1869 había "300.000 ciudadanos aptos para enrolarse en la Guardia Nacional, y de consiguiente para votar (...)" De los mismos apuntaba que "apenas 50.000 sabían leer y escribir".

No ahorraba la verborragia sarmientina, ni la aversión a Rosas: "Se deduce, pues, que no menos de 250.000 individuos son ciudadanos, y no tienen la más mínima instrucción (...) la mayoría legal en este país, pueden hacerla de lleno los ignorantes en razón de 5 a 1 (...)" Y se interrogaba, perdiendo cualquier imparcialidad quien redactaba: "¿Puede así estrañarse (sic) que un gobierno como el de Rosas haya durante veinte años?"

Se denostaba a quienes carecían de instrucción, planteando la necesidad de un "voto calificado", señalando: "La democracia, bien entendida, no la hacen sinó (sic) los instruidos, los que pueden llamarse ciudadanos; es decir, los que están en aptitud de conocer sus deberes y sus derechos (...) El ignorante no entiende ni de una cosa ni de la otra; el ejercicio que se le concede o es una superchería; o es una espada en manos de un loco".

Más allá de las consideraciones parciales del informe, revelaba un dato importante: la escasa cantidad de niños y adolescentes que concurrían a la escuela. Hasta los 15 años, se indicaba, eran 386.316 quienes no asistían a establecimientos educativos.

Profesiones

En un cuadro comparativo con Chile, con similar cantidad de habitantes, se enumeraba a las profesiones relevadas y quienes las ejercían en Argentina. Un dato curioso, por lo menos para estos tiempos, es que entre las mismas se encontraban los "curanderos" y "curanderas".

Del informe censal, se desprendía que en 1869, en Argentina, había 439 abogados; 240 agrimensores; y 70 arquitectos. Había en Argentina 8.653 agricultores. El dato, estaba acompañado por un signo de admiración, ya que en la otra columna, en donde se encontraban los números chilenos, eran 116.939 los del vecino país.

En el territorio nacional se habían relevado, además, 194 ingenieros; 9.602 militares; 1.781 mineros; mientras que profesores, maestros y preceptores, eran 2.307.

Por otra parte, también con un signo de admiración, destacado en el cuadro, era la cantidad de "curanderos" y "curanderas", que ascendía a 1.047, ,mientras que en Chile, eran 231. Por otra parte, en cuanto a la atención de la salud, eran 458 médicos residentes en el país, lo que explicaría el dato anterior.

Lo que decía el Censo de Córdoba

Córdoba, como provincia, en aquel censo de 1869, mostraba una población con pocos centros urbanos y mayoritariamente rural. Muchas de las comunidades actuales, aún no estaban creadas. En el cuadro de población urbana, la ciudad capital contaba con 28.523 habitantes

Se incluía en los departamentos correspondientes a la capital provincial: Alta Gracia, Río Ceballos, Calera Norte, Molinos, Potrero de Garay, Capilla de Cosme, y San Isidro, entre otros, que se situaban en los denominados "Anejos".

Debe recordarse que por entonces se consideraban las pedanías o regiones, sin la división política actual. En en el cuadro denominado "Ciudades, Villas y Pueblos, o sea población urbana de la Provincia de Córdoba", Río Cuarto, en ese cuadro, tenía según el relevamiento, 5.414 habitantes.

Y Río Tercero Abajo, lo que actualmente es el departamento San Martín, con Villa Nueva y Villa María, sumaba 3.345 pobladores.

Río Primero, entonces, era la tercera región con más población urbana, siendo 2.869 habitantes. Luego se ubicaba Unión, con la actual Bell Ville (entonces Frayle Muerto) con 2.754. En orden descendente: Río Segundo, 1.181; Tulumba, 1.140; Totoral, 779; San Alberto, 684; Río Seco, 452.

Por regiones

Río Seco: el informe señalaba que Santa Rosa era la cabecera del departamento, y por ende, el centro urbano de esa zona.

Río Segundo: citaba a Villa del Rosario como centro urbano y cabecera del departamento. "Es un departamento de bastante población (...)", indicaba.

Río Cuarto: el censo de 1869, ya la asignaba su ubicación como centro urbano de importancia. "La villa de la Concepción del Río Cuarto situada sobre las márgenes del río y regada por los distintos canales que de este corren, ocupa una posición pintoresca y posee las condiciones y elementos necesarios para ser un centro de población importante", señalaba el informe.

Citaba a Las Achiras y Carlota, además, recordando que era el extremo sur de guarniciones militares.

San Justo: señalaba que estaba conformado por las pedanías "Villa Concepción, (El Tío) San Francisco y Arroyito".

San Alberto y San Javier: en aquel informe se citaba que el primero había sido parte del segundo : "(...) teniendo a dos centros de población, San Pedro y Dolores, separados por un río, una que lleva el título (San Alberto), con el que encabezamos esta parte y la otra que conserva el de San Javier".

Citaba a las pedanías de San Alberto a San Pedro, Tránsito, Panaolma, Ambul y Toscas. Sobre San Javier mencionaba a Dolores, La Paz, Uyaba y Santa Rosa.

Sobremonte: señalaba el informe recordaba que era "una fracción del antiguo departamento Río Seco "(...) San Francisco es una villa de bastante población", acotaba. Sin dudas se refería a la actual San Francisco del Chañar (hoy con menos de 3.000 habitantes), localidad ubicada entonces en lo que fuera el antiguo Camino Real que unía Buenos Aires con el Alto Perú.

Totoral: indicaba que las pedanías eran "Totoral, Macha, Candelaria, y Sinsacate. Esta última es el centro de esta hermosa, perfectamente cultivada". La localidad de Sinsacate también se encuentra situada sobre un camino de tierra muy famoso porque era el "Camino Real" que llevaba al Alto Perú.

Unión: citaba el informe censal que estaba conformado por las pedanías "San Gerónimo, (Frayle Muerto) Ballesteros, Cruz Alta y Saladillo (...) San Gerónimo, cabeza del departamento, comercia lanas (...)". San Gerónimo y Fraile Muerto, fueron los antecedentes poblacionales de la actual ciudad de Bell Vile.

Tulumba: el censo señalaba que "la villa de Tulumba, es una de las más pobladas de Córdoba, y a ella la sigue la de San Pedro, situada en el camino de Santiago del Estero". Hoy la primera población tiene poco más de cuatro mil habitantes, mientras que la segunda, apenas supera los 300.

Ischilín: se indicaba que se asemejaba a Cruz del Eje "en su configuración". Con respecto al segundo departamento, lo marcaba como "La Cruz del Eje". En el informe "destacaba la fertilidad del suelo". Comprendía cuatro distritos: "la Cruz del Eje, Pichanas, Higuera y Candelaria".

Acerca de dicha región, marcaba que "al Sud están las minas de plomo argentífero de Guayco. Candelaria, antiguo establecimiento de los jesuitas, está completamente arruinado y se encuentra en la parte monañosa de esta comarca, siendo notable por la rica calidad de mármoles que se hallan en las colinas que la rodean".

Esperando al ferrocarril

Ya se anticipaba que, por ejemplo, el ferrocarril en construcción, promovería con otras actividades un crecimiento poblacional importante, lo que efectivamente sucedió, no sólo con el incremento demográfico, sino con la creación de comunidades a la par del mismo.

"Es de esperar que la provincia de Córdoba por su extensión y estension (sic), diversidad de producciones, y por ser el centro de diversos ferro-carriles en construcción, empieze (sic) a recibir de hoy en adelante fuertes corrientes de inmigración, aumentando en esto mucho la ley de su crecimiento (...)", señalaba el informe de aquel primer censo.

Evidentemente, antes de la llegada del ferrocarril y de la inmigración, la matriz productiva y poblacional, era muy distinta a lo que llegaría, permaneciendo aún la de la etapa colonial, en donde Córdoba era un paso obligado hacia el norte. De allí se puede interpretar el cambio que sucedió en más de un siglo.

Departamentos del norte, por donde pasaban las mercancías hacia otras provincias, las del NOA o Cuyo, se puede observar como precisamente estos eran los que más habitantes poseían en la actualidad, a diferencia de la actualidad, que son los de menor población.

"Córdoba debe gran parte de su importancia a su posición, y al hecho de haber sido durante mucho tiempo el depósito de las mercancías de consumo de los pueblos del interior y de sus retornos (...) Fue Córdoba en otro tiempo lo que es hoy Rosario de Santa-Fé, el mercado de grandes é importantes transacciones mercantiles", señala el informe censal.

Agregaba: "Por su posición y la inmensa variedad de productos de que es susceptible, Córdoba está llamada a ser uno de los estados más populosos y ricos de la Nación Argentina".

Personas de mayor edad en la provincia

Otro detalle rescatado por aquel primer censo nacional, era las personas de mayor edad reveladas en la provincia.

Citaba que en total eran "123 longevos (más de 100 años) a razón de 1 cada 9.159 habitantes".

Ramón López, Juan Monje y Feliciana Ferreira

El habitante de mayor edad en la provincia de Córdoba tenía 122 años, según el relevamiento, y se llamaba Ramón López. No se especificaba en que región vivía.

La segunda persona de más edad, era otro hombre. Tenía 121 años y se llamaba Juan Monje. La tercera era una mujer, con 119 años. Se llamaba Feliciana Ferreira.

Sobre la profesión de dichas personas, en dos de los casos, el hombre de mayor edad y la mujer, no se especificaba las mismas, mientras que del segundo con más años, se indicaba que era "hacendado".

La región del Tercer Río

Calamuchita

Como se conoce el río Ctalamochita (hoy Tercero), nace en el valle de Calamuchita. Sobre lo que es hoy dicho departamento, en aquel informe censal, se citaba "se estiende entre el Segundo y el Tercero, hasta sobre la sierra, puesto que la cumbre o meseta del Lútis (actual Lutti), entra en esta jurisdicción".

Citaba que en dicha región se encontraban "las minas de cobre del Tío y del Minotauro, las del Tacurú, y los molinos para la reducción de este metal". Calificaba al departamento como el "más pintoresco de esta provincia".

"Los distritos o pedanías que comprende esta división son siete, y se titulan: Molinos de Martínez, Monsalvo, Río de los Reartes, Santa Rosa, Quebracho y Cóndores, San Lorenzo y Cañada de Álvarez".

Una aclaración puede realizarse es que sin dudas, el informe cuando alude a "Cóndores", se está refiriendo a las sierras de ese nombre, junto a las que existía un caserío denominado "Los Cóndores", que no es la actual población, fundada junto al ferrocarril ya en el siglo XX.

En aquel momento, no existía el departamento San Martín, y estaban Tercero Arriba y Tercero Abajo, el que, como está señalado, es el actual departamento cuya cabecera es Villa María.

Tercero Arriba

Muchas de las poblaciones actuales, como el caso de Río Tercero, que nació por el ferrocarril y es su principal centro urbano, no existían y en muchos casos, ni siquiera estaban imaginadas.

En aquel censo, se citaba a villas o parajes históricos: "Sus distritos son: Pampayaste (sic), cabeza del departamento, Capilla de Rodríguez, Salto y Hernando".

Debe recordarse que actualmente, la que era cabecera al momento del relevamiento, lleva por nombre Pampayasta Sud y Norte; que Capilla de Rodríguez es la actual Villa Ascasubi; y que Salto (conocido como El Salto Norte), era un paraje ubicado en la margen norte del río, hoy cubierto por el lago Piedras Moras, en Almafuerte.

En el informe, además de Capilla de Rodríguez y el Salto, ya está citado Hernando, que previamente se llamaba Los Choclos. Una de las comunidades de Tercero Arriba, que se encontraban junto al Camino Real a Cuyo, Punta del Agua, era uno de los centros urbanos importantes, pero ya el ferrocarril no pasaba por la misma.

Tercero Abajo

Es el actual departamento San Martín. Cita aquel informe censal, tenía como "cabeza" de departamento a Villa Nueva. "Villa María y Villa Nueva son centros de población de alguna importancia", indicaba el informe. Entre las pedanías, además de mencionaba a "Mojarras, Algodón y Yucat".

Profesiones de entonces en Córdoba

Cuando el informe censal refiere a las profesiones de la provincia de la Córdoba de 1869, se pueden encontrar algunas que ya no existen hace tiempo.

Por ejemplo, por entonces, el papel de "Docta" de la capital provincial, se sustentaba en la cantidad de abogados. En total eran 55 en toda el territorio cordobés. De los mismos, 53 desarrollaban el ejercicio de su profesión en la ciudad de mayor población y sólo dos en el interior.

Eran 10 los agrimensores, más repartidos en la provincia: seis en la capital y cuatro en el interior cordobés.

La mayor cantidad de agricultores, estaban en el interior. De 521, eran 28 en la ciudad de Córdoba y 493 en el resto de la provincia.

Otro ítem del informe censal, refería a los "Abastecedores, acarreadores, reseros, etc." Eran 431 en toda Córdoba, 205 en la capital y 226 en el interior.

Los Albañiles eran 682, el oficio con mayor cantidad de personas. También estaba repartidos equitativamente: 290 en la ciudad de Córdoba y 392 en el resto de las regiones.

Aquel censo, aludía a las "Damas de leche (mujeres que amamantaban a un lactante que no era su hijo), niñeras, etc.". En el primer caso, puede resultar extraño en la actualidad, aunque por entonces era común. En total eran 27. De las mismas 8 estaban la ciudad capital y 19 en el interior.

Aserradores, era otras de las actividades. Eran 7 en la provincia, 1 en la capital y 6 en el resto de la provincia.

Aguadores (que vendía o distribuía agua), eran 24, 12 en la ciudad de Córdoba y 12 en el interior.

Alambicadores (destiladores), sumaban 3 en la provincia, 2 en la capital y 1 para el interior.

Arquitectos, por entonces no eran muchos en Córdoba. Habían sido censados 4. De los mismos, eran 2 en la capital y otros 2 en el resto de la provincia.

Armeros, era sólo uno y en la capital provincial.

Alfareros, arte u oficio de hacer vasijas u otros objetos de barro cocido, eran 212. Se repartían entre la ciudad de Córdoba, siendo 25 y el resto de la provincia, llegando a 187.

Artistas, actrices, cómicos, etc. Sumaban apenas dos censados, y en la capital provincial.

Armadores, era uno el censado en aquel año.

Alacahuetes, rufianes, etc. También eran censados y se encontraban en el gráfico de "profesiones". Se llama alcahuete o alcahueta a quien facilita los encuentros amorosos y a quien trabaja para otra persona con el fin de conseguir esas relaciones. Por tanto, la acción de alcahuetear es la de hacer de mediador o encubridor de relaciones sexuales ilícitas. Eran censados dos en la provincia, uno en la capital y uno en el interior.

Según cita un trabajo del Solar de las Artes entre 1875 y mediados del siglo XX, la prostitución era considerada un “mal necesario” y la reglamentación estatal era la política dominante: se ejercía bajo el control de los municipios y de la policía.

Arrieros, troperos, carreteros, etc. Eran, sin dudas, los de mayor número en aquella Córdoba de finales del siglo 19. Sumaban 833. De los mismos 252 estaban en la capital y 581 en el interior.

Amasadoras, era otra de las actividades relevadas. Eran 239 en Córdoba, en la capital 54 y 183 en el interior.

Almidoneras, eran 53 en la provincia, 49 en la capital y 4 en el interior.

Artesanos, sumaban 84, siendo 62 en la ciudad de Córdoba y 22 en el resto de la provincia.

También había otros oficios, como Atahoneros (molineros), que era uno en el interior. Los Barraqueros o corraloneros, 29 en total.

Los Bolicheros, en tanto, eran 63, de las cuales sólo 1 había sido censado en el interior.

Los Bronceros, eran 3 en el interior, y los Barqueros, eran 5.

En 1869 había 69 Bomberos en toda la provincia, y todos en el interior.

La lista era extensa, y alude a las actividades de la época. Por entonces, por ejemplo, también eran censados los Cazadores.

La salud

Un dato es que por entonces sólo había un dentista en toda la provincia, y en la capital, además de un sólo cirujano, también en la ciudad de Córdoba.

No había demasiadas farmacias, al menos censadas. En el informe hay un ítem sobre "Farmaceúticos, boticarios, etc." Eran ocho en la provincia, distribuidos en el interior.

Tampoco había muchos Médicos. Los censados en Córdoba eran 40. De los mismos 12 residían en la capital provincial y 28 en el interior.

Lo que sí existían superando a los profesionales, eran las "Curanderas y Curanderos". Eran 128 en total. De estas personas, ocho residían en Córdoba y 120 en el interior provincial.

Por aquella época, traer un bebé al mundo, era la responsabilidad de las "Parteras". En la provincia eran 68, de las cuales 10 realizaban la actividad en Córdoba y el resto en el interior.

La fotografía social y económica

Lo que se observa en aquel informe censal, considerando las denominadas "Profesiones", era como estaba dividida la sociedad. Quienes tenían el poder económico y quienes servían a los mismos.

Eran censados 3.132 "Estancieros, Hacendados, etc.", mientras que en el ítem "Sirvientes y sirvientas", eran 9.598 personas, por lejos el mayor número.

Hasta no hace muchos años, ya con una clase media en el país, aún se les seguía llamando a las mujeres que trabajando en otras viviendas, "sirvientas". En más, en algunos casos, continúa esa denominación.

Esperando el próximo censo y recordando el primero

En mayo de 2022 se realizará el próximo censo. Allí se tendrá una fotografía de la actualidad. Repasando el primero se observa como en apenas 153 años, un suspiro del tiempo en términos históricos, todo cambió.

O por lo menos, era otro país que apenas estaba naciendo.