Luego de un día de tensión se esperan definiciones en el Gobierno Nacional

El miércoles se transformó en un día de tensiones en la coalición gobernante del Frente de Todos. Los ministros alineados con el kichnerismo, colocaron, luego de la derrota electoral de las PASO, sus renuncias a disposición del presidente, Alberto Fernández.

El mandatario, luego de frenéticas reuniones, se retiró de la Casa Rosada a las 21:30. Mientras algunos medios hablan de una ruptura en el Gobierno, otros señalan que debe desdramatizarse lo ocurrido, argumentando que luego de un derrota electoral, y más en una coalición gobernante, es habitual que esto suceda, porque existen diferentes análisis y pujas por lo sucedido, y generalmente los ministros son los "fusibles" de un gobierno.

La crisis devino en reuniones en toda la jornada. Las renuncias puestas a consideración derivaron en un encuentro en Casa Rosada que estuvo encabezado por Fernández, en la que estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y varios ministros, tras la cual, distintos funcionarios, gobernadores, gremios, intendentes y aliados del Frente de Todos (FdT) salieron a respaldar la figura del mandatario.

A la renuncia del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, se sumaron luego la de los ministros de Justicia y Ciencia, Martín Soria y Carlos Salvarezza, respectivamente, y las titulares del PAMI y Anses, Luana Volnovich y Fernanda Raverta, además de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

También hicieron lo propio los ministros Tristán Bauer y Juan Cabandie, de Cultura y Ambiente, respectivamente; el presidente del ACUMAR, Martín Sabbatella, y la directora del INADI, Victoria Donda.

La determinación de ofrecer su salida del gabinete se conoció después de un acto que el Presidente encabezó al mediodía junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno.

A la reunión en la Rosada, asistieron los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Seguridad, Sabina Frederic; de Producción, Matías Kulfas; de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el canciller Felipe Solá. También la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, estuvieron presentes.

En medio de la jornada y posicionamientos de los diferentes espacios de la coalición, el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie convocaron para este jueves a las 15 a una movilización en Plaza de Mayo en respaldo al Presidente, bajo la consigna "Por la unidad del Frente de Todos. A Bancar al Gobierno".

A las 21:30, el presidente dejó la Casa Rosada, en medio del clima de tensión tras las renuncias puestas a disposición de muchos de sus funcionarios. No realizó declaraciones, aunque trascendió que quedarían descartados cambios drásticos e inmediatos en el Gabinete Nacional.

Además, el mandatario, en horas de la tarde, mantuvo una breve reunión con Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. “Vine a hablar con el Presidente de política. Charlamos de política, no me ofreció nada, no le pedí nada”, respondió a la salida del encuentro.

Además, sostuvo que “las renuncias son algo simbólico, se ponen a disposición del Presidente” y que, por ende, es el primer mandatario el que definirá si las acepta o no. Y aseguró: “No hay ningún quiebre en el Gobierno”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, enviará en las próximas horas al Congreso el proyecto de Presupuesto para el 2022. A la decisión la tomó luego de un llamado formulado por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La titular del Senado se comunicó con Guzmán para decirle que no pidió su renuncia al cargo, tal como indicaban las versiones que circularon durante toda la jornada. Ese llamado -se indica- abrió un compás de espera.

Ahora se aguarda, que medidas y definiciones adoptará el Gobierno, en medio de las tensiones generadas puertas adentro, que se expandieron hacia el exterior, entre los sectores que conforman el Frente de Todos.