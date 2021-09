Cambiando Juntos, que ganó la interna de JxC, brindó una conferencia en Río Tercero

Con el intendente Marcos Ferrer, jefe de campaña de Cambiando Juntos; la ya candidata a diputada nacional de JxC, Gabriela Brouwer de Koning; el secretario de Gobierno, Juan Manuel Bonzano (los tres de la UCR); Pedro Bossa, tribuno de cuentas, por el PRO; Diego Dellacasa, edil y referente del Frente Cívico y Social, sumándose el médico y excandidato, quien además es presidente del último partido en la ciudad, Juan Pablo Peirone, se desarrolló el martes una conferencia de prensa. También estuvo la concejal de la UCR, Nadia Atensia.

Valoraron el acompañamiento en las urnas por las elecciones PASO que se desarrollaron en la ciudad. La UCR es el oficialismo local, mientras que el PRO y el Frente Cívico, son parte del frente que conforma el primer bloque de la oposición en el Concejo Deliberante de la ciudad. En la última elección municipal, el Frente Todos (exFrente Todos por Río Tercero), en donde confluyen el PRO y el Frente Cívico, además de otras corrientes políticas, con Peirone como candidato, disputó voto a voto el comicio municipal, que finalmente ganó Ferrer.

Tanto el intendente como el referente de la oposición, se encargaron de aclarar, que más allá de las diferencias locales, convergieron en el espacio que disputó las PASO porque comparten un "proyecto de país", diferente al actual. Ya lo habían señalado otros referentes de los distintos partidos, como Bonzano, Bossa y Dellacasa.

Primero habló Ferrer, le siguió Peirone, Bossa y Dellacasa y quien es sexta candidata para diputados en noviembre, la presidenta del Concejo Deliberante, Gabriela Brouwer de Koning. Peirone, recurrió a una analogía futbolística para explicar que en la ciudad sean oposición y oficialismo, pero en las PASO, hayan coincidido. Dijo que es "como si fuera Talleres y Belgrano", pero fueron convocados para jugar en "la selección de Córdoba".

Ferrer y Peirone

El intendente Marcos Ferrer, indicó sobre la elección del domingo que "fue un claro mensaje, no solamente en la provincia de Córdoba, sino en el país, de que no es el rumbo el que quieren los argentinos el que ha tomado el Gobierno". Aludió en tanto, a la "interna en la provincia de Córdoba" de Juntos por el Cambio. "Más allá de que está superada y que ahora viene un proceso de unidad, en donde vamos a trabajar todos juntos, era importante para nosotros". "La verdad que se ha ganado categóricamente a lo largo y ancho de toda la provincia", resumió.

Por su parte, Peirone, recordó que estuvieron "compitiendo hace menos de dos años para alcanzar la intendencia de la ciudad y hay que gente que no puede entender las posturas que toman los dirigentes políticos", generando, dijo, que un desconcierto. "Me parece propicia la oportunidad para ser claros en esto, que las decisiones tienen sentido común, tienen un porqué (...) Estamos representando una cuestión plural que tiene como sentido cambiar el futuro de la Argentina y crear una esperanza", señaló el presidente del FC.

Peirone indicó que la confluencia en el espacio "supera la cuestión local". "Tiene que ver con un proyecto que nos ha unido por encima de las cuestiones domésticas de la ciudad y en eso debemos tener grandeza", señaló. Recordó que como representante del Frente Cívico, hace muchos años viene acompañando a Luis Juez: "Nos llamó y nos pidió que tuviéramos una actitud de grandeza en compartir un espacio con quienes fueron nuestros contrincantes políticos, para ofrecer una alternativa (...), porque realmente la Argentina está muy mal".

Bossa, Dellacasa y Brouwer de Koning

Por su parte, Bossa, del PRO, coincidió en que se trata de "una suma de voluntades en pos de un objetivo superador en el que se dejaron de lado cuestiones menores y se ha apostado a un modelo de país".

Dellacasa, en nombre del Frente Cívico, ratificó lo señalado por Peirone. Sobre la elección, agregó: "Nos causaba alegría, cuando nos llamaba Daniel Juez, el domingo, pidiendo que nos llegáramos a la casa del Frente Cívico, porque se avizoraba el triunfo (...) Es nuestra primera victoria, desde que estamos en política".

Quien es candidata a diputada, luego de las PASO, Brouwer de Koning, indicó: "Me toca estar en el sexto lugar, representando a los cordobeses en esta lista, pero por supuesto a mi querida ciudad, por esto estoy infinitamente agradecida a la población de Río Tercero por este gran apoyo y a todos los cordobeses".

"La verdad es que ha sido un mensaje muy contundente el de la sociedad y entiendo que no sólo quiere que le pongamos un freno a las políticas del Gobierno Nacional, sino también que generemos una alternativa superadora a lo que ya existió (...) Vamos a generar una Argentina con oportunidades", afirmó la candidata.

Juntos en la provincia, oficialismo y oposición en la ciudad

Consultados, si esta estructura, podría trasladarse a lo local, Ferrer, indicó que "de eso no se habló ni forma parte de la discusión". "Estamos discutiendo un modelo de país y en eso, con Juan Pablo, tenemos una mirada común. Creemos que Juntos por el Cambio es la alternativa para un rumbo distinto. El mensaje del domingo fue contundente, se ganó en 16 provincias, y en Córdoba, si bien el triunfo se descontaba, fue categórico", dijo.

Agregó que se analizará si "con el paso del tiempo, existe un punto en común sobre la provincia de Córdoba". "Eso tampoco se habló, esto es una lucha en conjunto para una elección nacional, si bien los que votan son los cordobeses. En el marco de la ciudad, la verdad que nunca formó parte de nuestro diálogo (un acuerdo). Entendemos que los objetivos nos superan y son mucho más grande que cualquiera de nosotros y que cualquier apetencia personal o disputa, debemos tomar esta cuestión con madurez", apuntó el intendente.

Ferrer agregó: "Venimos de lugares distintos, tenemos diferencias de miradas en algunas cosas, pero en este caso en particular, entendemos que la Argentina nos necesita unidos y por más que parezca algo muy lejano, todos, cada uno, desde nuestro humilde lugar, tenemos que aportar para que el país tenga un futuro más parecido a lo que nosotros pensamos, y eso es lo que nos encuentra juntos", aclaró el intendente Ferrer.

Por su parte, Peirone, indicó: "Por el país, creemos que debíamos unirnos, porque nuestros líderes decidieron hacerlo y no tuvimos muchas opciones. Tuvimos que buscar, ceder, tener un poco de humildad y tratar de encontrar un punto de encuentro que nos permitiera trabajar por la ciudad, por Córdoba y por la Argentina".

"En Río Tercero no vamos a dejar de ser oposición, constructiva, seria, y no una oposición crítica o destructiva. Está trabajando nuestro frente, marcando las pautas que creemos que no son las correctas, hablando las veces que haga falta, buscando el diálogo para que las cosas que creemos deben cambiar de rumbo se corrijan. Lo hablamos con Juan (Bonzano), con Marcos, con los concejales o con quien corresponda. Esa es nuestra relación y tenemos que respetar a la gente que nos eligió para cumplir con ese rol. Seguiremos siendo una oposición constructiva, como ha sido en estos dos años, con propuestas, trabajando por la gente", señaló.