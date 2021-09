Encontraron comida tirada junto al Ctalamochita en Río Tercero

Artículos de panificación, fueron encontrados tirados junto al Ctalamochita el pasado domingo en Río Tercero, por un vecino que los fotografió. "No sólo basura, sino también comida, tirada, cuando hay gente que pasa hambre", señaló.

"El domingo me encontré con esto en las visitas que hago al río; y realmente no sé qué fue lo que me indignó más, si por lo mugrienta de esa persona que lo tiró o que haya sido tan hereje de esperar a que se secara o pudriera, antes de llevarlo a un comedor para los pibes", acompañó a la imagen, junto al Ctalamochita, en Río Tercero, con esa frase un vecino.

Lo que se observa en la imagen, fue encontrado -explicó- el domingo en horas de la mañana, en el sector entre el Balneario Municipal y el "Puente Negro", que es el acceso norte de la ciudad, en la salida a Corralito. "Suelen tirar basura, lo que indigna por la falta de respeto al resto de la sociedad, pero ésto, que podría ser para gente que pasa hambre, antes de que se eche a perder, produce mucho más bronca; ya no tienen límites", señaló molesto.

En la fotografía,se pueden visualizar elementos de panificación. "No me puse a ver en detalle que había, pero sí, que eran facturas, pasta frola, roscas, y más", agregó.

Basurales clandestinos

Los denominados "basurales clandestinos", no sólo en cercanías del río Ctalamochita, sino en diferentes lugares alrededor de la ciudad, es una imagen que se reitera. En ocasiones, quienes son sorprendidos en esa acción suelen ser fotografiados, y hasta conminados a que cesen con la misma, como así también denunciados al municipio.

Por lo general, suelen encontrarse escombros acumulados, electrodomésticos que ya no sirven, cubiertas de vehículos, papelería, animales en descomposición, y otros elementos. En este caso, fue comida, la que, como señala el lector, bien podría haber sido entregada a un comedor, antes de que no se pudiera consumir, y no ser arrojada.