Efemérides del 11 de septiembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día del Maestro en Argentina. En 1943, la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, celebrada en Panamá, propuso una fecha unificada para todo el continente; eligiéndose el 11 de septiembre, aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.​Dicha fecha ha continuado conmemorándose en Argentina, pero se ha abandonado en el resto del continente.

Día Mundial de los Primeros Auxilios. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de todas partes del mundo celebran, el segundo sábado de septiembre, el Día Mundial de los Primeros Auxilios.

En 1888 moría Domingo Faustino Sarmiento. Político, escritor, docente, periodista, militar y estadista; gobernador de la provincia de San Juan entre 1862 y 1864, presidente de la Nación entre 1868 y 1874, senador nacional entre 1874 y 1879 y ministro del Interior. Es considerado el impulsor de la educación pública como del progreso científico. Abrazó la causa unitaria. Con la victoria de los federales en San Juan, en 1831 emigró a Chile. En 1836, el entonces gobernador le permitió volver. En 1838 retomó la actividad política. La sede de un grupo artístico del que formaba parte fue el centro de reunión de quienes se oponían a Juan Manuel de Rosas. En 1839 fundó el Colegio de Pensionistas de Santa Rosa, un instituto secundario para señoritas, y creó el periódico El Zonda. Desde el mismo lanzaba duras críticas al gobierno. Debido a sus constantes ataques al gobierno fue detenido y nuevamente obligado a exiliarse en Chile. Escribió allí para varios diarios. En 1842 fue designado por el Ministro de Instrucción Pública chileno, para dirigir la Escuela Normal de Preceptores. Su labor como pedagogo fue reconocida por la Universidad de Chile. En 1845 el presidente de ese país le encomendó estudiar los sistemas educativos de Europa y Estados Unidos. Finalizado su viaje por el mundo, se casó en Chile con Benita Agustina Martínez Pastoriza, viuda de su amigo Domingo Castro y Calvo, y adoptó al hijo de éstos, Domingo Fidel, conocido como "Dominguito". Escribió Educación popular. Allí expresa su pensamiento educativo, y su proyecto de educación pública, gratuita y laica. En 1851 regresó a la Argentina y se unió al Ejército Grande de Urquiza. Al estallar la Guerra de la Triple Alianza, Dominguito se alistó en el ejército argentino. En 1866 fue herido de muerte. Tenía 21 años. Sarmiento, era ministro plenipotenciario de la Argentina en Estados Unidos. La noticia le provocó una profunda depresión. Renunció y regresó. Luego de la caída de Rosas se instaló en Buenos Aires, pero entró en conflicto con Urquiza y retornó a Chile. En 1855 regresó a la Argentina. En 1857 y 1860 fue elegido senador y fue jefe del Departamento de Escuelas. Al asumir Bartolomé Mitre la gobernación de Buenos Aires lo nombró Ministro de Gobierno. Arribó a San Juan y asumió en 1862 como gobernador. Ordenó las finanzas e impulsó numerosas obras públicas. Creó una Legislación que establecía la educación pública, gratuita y obligatoria, inauguró nuevas escuelas primarias, el colegio Preparatorio, la Quinta Normal, y la Escuela de Minas. En lo político había apoyado la persecución de los federales locales, que terminaron con el asesinato del caudillo riojano Chacho Peñaloza. La muerte de Peñaloza y la oposición interna, hicieron que renunciara en 1864. Fue propuesto como candidato a presidente cuando se encontraba en los Estados Unidos. Fue elegido en abril de 1868, y asumió el cargo el 12 de octubre. Se destacó el impulso a la educación mediante la Ley de Subvenciones de 1871, que garantizaba los fondos para la creación de nuevas escuelas y la compra de materiales y libros. Durante su mandato, se fundaron unas 800 escuelas de primeras letras, alcanzando a un total de 1.816 establecimientos. La población escolar se elevó de 30 mil a 110 mil alumnos. Trajo desde los Estados Unidos 65 docentes para los profesorados de primaria. Subvencionó la primera escuela para sordomudos. Fundó los Colegios Nacionales de La Rioja, Santa Fe, San Luis, San Salvador de Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes, San Nicolás de los Arroyos, y de Rosario. Fundó escuelas de arboricultura y agronomía en San Juan, Mendoza, San Miguel de Tucumán y Salta. Propició la creación y el desarrollo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). Una de sus primeras decisiones fue realizar una Exposición de Artes y Productos Nacionales, en 1871 en la ciudad de Córdoba. La misma inició la preocupación por las ciencias básicas, y surgieron la Academia de Ciencias de Córdoba y el Observatorio Nacional de Córdoba. En la Universidad Nacional de Córdoba se creó la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales. Se crearon en la región cuyana las cátedras de mineralogía en los Colegios nacionales de Catamarca y de San Juan, que se convertirían en 1876 en la Escuela de Ingenieros de San Juan. En su presidencia fue el último año de la Guerra de la Triple Alianza, que devastó al Paraguay. Se fundó el Colegio Militar de la Nación y creó la Escuela Naval con la incorporación de varios buques. En 1873, había sufrido un atentado mientras se dirigía hacia la casa de Vélez Sarsfield, en Buenos Aires; una explosión sacudió al coche en el que viajaba. No la escuchó porque ya padecía una profunda sordera. Una de sus primeras medidas, había sido la realización de un Censo Nacional en 1869, arrojando 1.836.490 habitantes. El 8 % del total eran inmigrantes europeos, el 70 % era población rural, y el 71 % del total era analfabeta. Impulsó la inmigración. En 1871, una epidemia de fiebre amarilla causó la muerte en Buenos Aires de unas 14 mil personas. El gobierno nacional en pleno huyó de la ciudad. Tuvo en materia de transportes, como uno de sus principales objetivos, la construcción de un ferrocarril trasandino, que uniera el Atlántico con el Pacífico. La red ferroviaria pasó de 573 kilómetros en 1868 a 1.331 en 1874. Se tendieron, además, unos 5.000 km de líneas telegráficas. Se construyeron algunos puertos y se modernizó el de Buenos Aires, tomándose una deuda para ello. En 1873 se creó el Banco Nacional, que prestó el dinero a bajo interés o a deudores insolventes. En 1875, ya finalizado su mandato, asumió como senador nacional, cargo que abandonó en 1879 para asumir como ministro del Interior de Nicolás Avellaneda. Luego fue Superintendente de Escuelas durante el gobierno de Julio Argentino Roca, pero renunció a causa de diferencias con Avellaneda y Roca. En 1885, fundó en Buenos Aires, el diario El Censor. En 1887 viajó a Asunción del Paraguay. Regresó a Buenos Aires. Por su salud deteriorada los médicos le aconsejaron alejarse para evitar el frío. En 1.888 se embarcó con su hija Faustina y sus nietos hacia Asunción. El 11 de septiembre falleció a los 77 años. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Recoleta en Buenos Aires. Ante su tumba, Carlos Pellegrini sintetizó: “Fue el cerebro más poderoso que haya producido la América". Su obra literaria es profusa. Facundo o Civilización y Barbarie, es su obra principal. Su persona no se encuentra exenta de polémicas. Sus obras contienen algunos pasajes contradictorios y otros de violencia verbal. Se señalan la crueldad de las tropas bajo sus órdenes en la represión de las rebeliones de los últimos caudillos (como el asesinato de Peñaloza) y las levas forzosas de gauchos para luchar contra los indígenas. Se le critica su posición con respecto a la Patagonia, poniendo en duda la soberanía argentina, como su posición sobre los aborígenes y gauchos. Algunos historiadores, consideran que el propio Sarmiento resumía la civilización por su impulso en la educación, letras y ciencias, y su barbarie, por el odio y desprecio a los originarios, gauchos y quienes pensaban diferente.

En 1910 nacía Manuel Mujica Láinez. Fue un escritor, crítico de arte y periodista argentino. Era conocido en el ambiente literario como «Manucho». Es reconocido por su ciclo de novelas históricas denominada "La Saga Porteña" conformada por Los ídolos (1953), La casa (1954), Los viajeros (1955) e Invitados en El Paraíso (1957), además de su ciclo de novelas históricas-fantásticas constituidas por Bomarzo (1962), El unicornio (1965) y El laberinto (1974). Es célebre por sus dos primeros libros de cuentos reunidos en Aquí vivieron (1949) y Misteriosa Buenos Aires (1950). En 1969 se jubiló de su empleo en La Nación, vendió su casa de Buenos Aires, en donde vivía desde 1936,​ y se trasladó con su familia a una casona ubicada en la zona de Cruz Chica, junto a La Cumbre, llamada "El Paraíso". Falleció en su casa el 21 de abril de 1984, a los 73 años y fue sepultado en Los Cocos.

En 1940 nacía Brian de Palma. Es un director de cine y guionista estadounidense. Tras seis producciones independientes, en las que destaca su primera mirada hacia los conflictos bélicos y en especial a la guerra en Vietnam, Saludos (1968) y su secuela Hola, mamá (1969), con un joven y desconocido Robert De Niro, salta a la fama con la película Hermanas (1973) y usa por primera vez las pantallas divididas, que después serán, junto con el estilo voyeurista que ya había mostrado en sus películas anteriores, una característica en su estilo.

En 1945 nacía Franz Beckenbauer. Exfutbolista y exdirector técnico alemán. Actualmente se desempeña como presidente honorario del Bayern Múnich. Apodado El Káiser, es reconocido como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y el más grande en su posición​ y en la historia de su país.

En 1951 nacía Hugo Porta. Es un exjugador argentino de rugby que se desempeñaba como apertura. Actualmente ejerce su profesión de arquitecto. De excelente juego con el pie; precisión, eficiencia, potencia, habilidad para distribuir el balón y visión de juego fue uno de los mejores jugadores del mundo en su época y el mejor apertura junto a Naas Botha. Es considerado el mejor jugador argentino de la historia.

En 1973 Pinochet encabezaba un golpe de Estado en Chile. Fue llevado a cabo por la Armada, la Fuerza Aérea, Cuerpo de Carabineros y el Ejército, para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular. El gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger, influyeron decisivamente en grupos opositores a Allende, financiando y apoyando activamente la realización de un golpe de Estado. En la mañana cúpulas de las Fuerzas Armadas lograron rápidamente controlar gran parte del país y exigieron la renuncia inmediata de Salvador Allende, quien resistió en el Palacio de La Moneda. Tras el bombardeo de la sede presidencial, Allende, se indica que se suicidó. Uno de sus doctores, Patricio Guijón, que regresó para llevarse su mascarilla antigás, recuerda que el presidente constitucional, gritó: «¡Allende no se rinde, milicos de mierda!» y con un fusil se disparaba quitándose la vida.

En 2001 se producían los atentados en los Estados Unidos. Los atentados del 11 de septiembre de 2001, también llamados por el numerónimo «11S» y «11-S» (en inglés «9/11»), fueron una serie de cuatro atentados terroristas suicidas cometidos la mañana del martes 11 de septiembre de 2001 por la red yihadista, Al Qaeda que mediante el secuestro de aviones comerciales, éstos se usaron para ser impactados contra diversos objetivos, causaron la muerte de 2.996 personas, incluidos los 19 terroristas, la desaparición de 24 víctimas,​ y más de 25 mil heridos, muchos de ellos con lesiones permanentes. A su vez, se registró la destrucción de todo el complejo de edificios del World Trade Center, más notablemente las Torres Gemelas de Nueva York y graves daños en el edificio del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines fueron los primeros en ser secuestrados y ambos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center, el primero contra la Torre Norte y el segundo contra la Torre Sur, lo que provocaría que ambos rascacielos se derrumbaran en las dos horas siguientes. El tercer avión secuestrado pertenecía al vuelo 77 de American Airlines y fue empleado para ser impactado contra la fachada oeste del Pentágono, en Virginia. El cuarto avión, perteneciente al vuelo 93 de United Airlines, tenía como objetivo el Capitolio de los Estados Unidos ubicado en la ciudad de Washington D.C., pero se estrelló en campo abierto cerca de Shanksville, Pensilvania, aproximadamente 208 kilómetros antes de llegar a su objetivo. Este atentado ha dado lugar a numerosas teorías conspirativas sobre el 11 de septiembre. Sostienen que las conclusiones alcanzadas en la investigación oficial no resultan consistentes con los hechos. Hablan de la posibilidad de que en realidad fue un misil lo que impacto en el Pentágono; que las Torres Gemelas del World Trade Center y la Torre N.º 7 del World Trade Center se derrumbaron por cargas explosivas, en una demolición controlada hecha a control remoto; que el vuelo 93 de United Airlines fue derribado por un caza estadounidense y no por el enfrentamiento entre los pasajeros y los terroristas. Estos autores afirman haber encontrado incongruencias que ponen en duda toda la versión gubernamental. Algunas de las supuestas inconsistencias que los críticos mencionan serían el hecho de que, en teoría, era imposible que un avión pudiera acercarse al Pentágono sin accionar las defensas antiaéreas o que el FBI hubiese localizado el pasaporte intacto de uno de los terroristas dentro de los restos humeantes del World Trade Center. Otras incongruencias están basadas en las irregularidades económicas acaecidas, antes, durante y después de los atentados. En cuanto a los autores, se sostiene que algunos miembros del gobierno de los Estados Unidos ya conocían los planes de Al Qaeda de atacar al World Trade Center pero no hicieron nada para evitarlo. Otras llegan incluso a acusar directamente al propio gobierno de Estados Unidos de planear y ejecutar los atentados. Entre los principales opositores a la versión dada por el gobierno se encuentra el periodista francés y director de la web Red Voltaire, Thierry Meyssan, quien escribió un libro titulado La gran impostura. En su trabajo, Meyssan exhibe una serie de razones y argumentos por los que, según él, no es posible dar por cierta la versión gubernamental. Otro de los más acérrimos críticos es el profesor estadounidense David Ray Griffin, autor del libro Desenmascarando el 11-S. Allí hace un análisis punto por punto de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001. Griffin afirma haber encontrado al menos 115 fallos lógicos graves en la versión oficial de los atentados.