Efemérides del 8 de septiembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Internacional de la Alfabetización. En 1966, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) proclamó el 8 de septiembre Día Internacional de la alfabetización.

Día Internacional del Periodista. En 1958, durante el IV Congreso de la Organización Mundial de Periodistas (OIP) en Bucarest (Rumania), se estableció el 8 de septiembre como Día Internacional del Periodista en honor y conmemoración al fallecimiento de Julius Fucik, escritor y periodista checoslovaco, que fue ejecutado por los nazis.

Día Internacional de la Fisioterapia. En 1996 la Confederación Mundial de Fisioterapia decidió proclamar el 8 de septiembre como Día Mundial de la Fisioterapia, para dar a conocer la importancia de su labor en cuanto a la buena salud e independencia de todos los seres humanos.

Día Mundial de la Fibrosis Quística. Desde el año 2013 la Asociación Internacional de Fibrosis Quística (CFW) decretó que cada 8 de septiembre sería el Día Mundial de la Fibrosis Quística. El objetivo fue colocar a disposición toda la información sobre la misma y como podemos mejorar las condiciones de vida de aquellos que la sufren.

Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario. Es por la fundación de la primera colonia agrícola: Esperanza. El 8 de septiembre de 1910, el centro de esa ciudad se transformó en la sede del Monumento a la Agricultura Nacional. En 1944, el gobierno declaraba a la fecha como Día Nacional de la agricultura, “en reconocimiento del esfuerzo y valor de los agricultores que con su trabajo diario contribuyen al progreso”.

En 1925 nacía Peter Sellers. Fue un actor y comediante británico. Tras convertirse en estrella en el Reino Unido durante los años 1950, el actor alcanzó la fama internacional en la siguiente década, cuando se coronó como uno de los rostros de comedia más populares de la pantalla grande durante los años 1960 y 1970. Sus papeles más reconocidos fueron en películas como Lolita (1962) y Dr. Strangelove (1964), ambas dirigidas por Stanley Kubrick, The Party (en Hispanoamérica, La fiesta inolvidable), de 1968, Desde el Jardín (1979), y por las cinco películas de la serie de La Pantera Rosa. En las mismas personificó al inspector Clouseau.

En 1938 moría Agustín Magaldi. Fue un músico, compositor y cantor de tango argentino. Es recordado por clásicos como El penado catorce, Acquaforte y Dios te salve m'hijo. Fue uno de los mayores exponentes de la era dorada del tango en Sudamérica, en las décadas de 1910, '20 y '30. Apodado "La voz sentimental de Buenos Aires", fue contemporáneo de Ignacio Corsini y Carlos Gardel, siendo parte de la canción popular en su apogeo de la década de 1930. Participó del inicio de transmisión de Radio Nacional de Argentina en julio de 1924.

En 1941 nacía Bernie Sanders. Es un político estadounidense, actual senador por el estado de Vermont. Fue elegido a la Cámara de Representantes en 1991 siendo reelecto hasta 2007 cuando fue elegido para el Senado. Sostiene el récord como el independiente con más antigüedad en el Congreso de EE. UU. y es el único representante y senador en considerarse socialista. En el congreso se adhirió al bloque demócrata.

En 1949 moría Richard Strauss. Fue un destacado compositor y director de orquesta alemán cuya larga trayectoria abarca desde el romanticismo tardío hasta la primera mitad del siglo XX.

En 1957 nacía Ricardo Montaner. Héctor Eduardo Reglero Montaner, ​ mejor conocido por su nombre artístico Ricardo Montaner, es un cantautor argentino, naturalizado venezolano, colombiano y dominicano.​​A lo largo de su carrera ha vendido más de 25 millones de discos.​​ El pico de su popularidad fue entre los años 1980 y 1990.

En 1967 se proclamaba la República de Uganda. En septiembre de 1967, la nueva constitución de Uganda proclamó la república, y se abolieron la reinos tradicionales. En 1971, fue derrocado el gobierno por un golpe militar dirigido por el comandante de las fuerzas armadas Idi Amin Dada. Se declaró presidente, disolvió el parlamento, y modificó la Constitución para darse a sí mismo el poder absoluto. Idi Amin produjo ocho años el declive económico, la desintegración social, y violaciones masivas de los derechos humanos.

En 1978 moría Leopoldo Torre Nilsson. Fue un realizador, productor y escritor argentino de vasta filmografía. Apodado Babsy, es uno de los directores más importantes y representativos del cine argentino. Considerado por el crítico de cine italiano Gian Luigi Rondi como el «número uno argentino». En 1949 realizó su primer largometraje codirigido con su padre, Leopoldo Torres Ríos. El crimen de Oribe, adaptación de la novela El perjurio de la nieve, de Adolfo Bioy Casares. En 1954 dirigió Días de odio basada en el cuento Emma Zunz de Jorge Luis Borges. En 1955 dirigió Graciela basada en la novela de Carmen Laforet, Nada, por lo cual el Instituto de Cine de la Argentina lo reconoció como el mejor realizador del año. Dirigió películas acerca de iconos de la historia y cultura nacional, como Martin Fierro en 1968, El Santo de la Espada de 1970, acerca del General José de San Martín y Güemes, la tierra en armas de 1971 acerca de Martín Miguel de Güemes.

En 1989 nacía Avicii. Fue un DJ y compositor sueco, especializado en programación de audio, remezcla y producción de discos. A los 16 años, comenzó a publicar sus remixes en foros de música electrónica, lo que lo llevó a su primer contrato discográfico. Alcanzó la fama en 2011 con su sencillo «Levels». Su álbum de estudio debut, True (2013), combinó música electrónica con elementos de múltiples géneros. El primer sencillo, «Wake Me Up», encabezó la mayoría de los mercados de música. Falleció en Mascate, Omán, en el año 2018.

En 1990 asesinaban en Catamarca a María Soledad Morales. La joven estudiante de 17 años era asesinada en San Fernando del Valle de Catamarca. Luis "El Flaco" Tula, fue acusado de entregarla a Guillermo Luque, hijo del entonces diputado nacional, Ángel Luque, quien la llevó a un sitio en donde estaban Diego Jalil (hijo del Intendente de la ciudad), Arnoldito Saadi (primo del gobernador de Catamarca) y Miguel Ferreyra (hijo del jefe de la policía). Los mismos eran considerados los "hijos del poder". Allí la drogaron con cocaína y abusaron sexualmente de ella. En 1998, ocho años después, Tula fue condenado a nueve años de prisión por ser partícipe secundario de la violación y asesinato y Guillermo Luque a 21 años como autor material de lo que hoy es considerado un femicidio. El hecho generó una crisis política de repercusión nacional. La comunidad catamarqueña salió a las calles exigiendo Justicia. En la actualidad, no queda nadie preso por su femicidio. María Soledad había nacido el 12 de septiembre de 1972 en Valle Viejo. Cursaba el quinto año de la secundaria, y había asistido a la discoteca Le Feu Rouge, en donde se organizaba una fiesta con el fin de recaudar fondos para el viaje de egresados de su curso en el Colegio del Carmen y San José. A las 9:30 del lunes 10 de septiembre de 1990, en una zona conocida como Parque Daza,​ el cuerpo de María Soledad Morales fue encontrado por unos operarios de Vialidad Nacional. La escena del hallazgo fue alterada, manipulada por tres individuos vistos por un colectivero. Su padre apenas pudo reconocer el cadáver por una pequeña cicatriz en la muñeca izquierda. Su rostro había sido desfigurado. Desde un primer momento las investigaciones fueron demoradas y manipuladas. Se borraron huellas digitales, se retractaron testigos, se confundieron los relatos, se inventaron coartadas. Los primeros rumores decían que los responsables eran parientes de funcionarios, a quienes se los llamaba "los hijos del poder". Se tardó más de dos meses en abrir la investigación judicial, y una vez que la justicia intervino, se indica que fue evidente el favoritismo hacia los sospechosos. Ángel Luque, diputado nacional, padre de Guillermo Luque, declaró que si su hijo hubiera sido el asesino, el cadáver no habría aparecido. Fue expulsado del Congreso. Gobernaba el país, Carlos Menem, quien decidió una intervención, primero del poder judicial de la provincia, luego del legislativo y finalmente del poder ejecutivo. Así fue destituido Ramón Saadi, continuador de una larga tradición de gobernadores pertenecientes a su familia y aliado de Menem. Con una intervención federal, Menem envió al exsubcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Luis Patti (represor en cadena perpetua desde 2011 por crímenes de lesa humanidad). Quienes siguieron el caso, señalan que no sólo demostró falta de voluntad en la resolución del caso, sino abierta complicidad con los acusados. Sólo dos personas fueron condenadas por "violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes". Tras el femicidio, se realizaron multitudinarias "marchas del silencio", impulsadas por la religiosa Martha Pelloni, rectora del colegio de monjas del Carmen y San José donde asistía la adolescente, en reclamo de justicia. Después de 31 años del femicidio, continúa sin esclarecerse la participación de otras personas en su asesinato. El brutal hecho conmovió a la opinión pública de todo el país. Ada Rizzardo, madre de la adolescente, dijo siempre que lo sucedido con su hija “cambió la historia” de la política y la justicia en Catamarca, y aseguró que si volviera a ver a los condenados les pediría que vayan a pedir perdón frente a su tumba “porque a ella la lastimaron, a ella fue a la que le hicieron de todo”.

En 2014 moría Rubén Peucelle. Fue un luchador profesional argentino. Integró la troupe de Titanes en el ring en una época posterior a la original, cuando su personaje aún no formaba parte de ella.

En 2019 moría Camilo Sesto. Camilo Blanes Cortés, como era su nombre real, fue un cantante, compositor e intérprete español de balada romántica, pop y rock, siendo una de las voces insignia de España, galardonado en 2011 con la medalla «Máximo Orgullo Hispano», entregada en Las Vegas. Con más de 40 producciones discográficas y gracias a su frenética actividad en las décadas de 1970 y 1980, a lo largo de su carrera, totalizaría 52 semanas como número 1 en la lista de Los 40 principales. Escribió canciones para artistas como Miguel Bosé, Ángela Carrasco, Sergio Fachelli, Lani Hall, José José, Audrey Landers, Lucía Méndez y Manolo Otero, entre otros.