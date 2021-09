Acto de cierre de campaña del Frente de Todos, con Gill y Caserio, en Río Tercero

Cuando restan seis días para las elecciones PASO, en Río Tercero, se realizó el acto de cierre de campaña del Frente de Todos en la ciudad. Estuvieron presentes los precandidatos que encabezan las listas en Córdoba, Martín Gill y Carlos Caserio. El acto se desarrolló en un salón de eventos.

Tanto Caserio como Gill, estuvieron acompañados por José María López, director de la Fábrica Militar Río Tercero, y por Carla Belén, responsable de la delegación de la ANSES en la ciudad, ambos organismos nacionales, además de dirigentes y militantes que concurrieron al acto de cierre riotercerense.

Caserio

Caserio habló del avance de la vacunación contra el Covid-19, algo que señaló se pudo lograr por la estrategia sanitaria del Gobierno. "Hoy tenemos un horizonte muy bueno, con más de 50 millones de vacunas. Nuestra estimación es que en los próximos meses, los argentinos estarán todos vacunados con las dos dosis", dijo.

Dijo que la estrategia sanitaria en la pandemia dio "resultados" en este año y medio "más allá de todas las desgracias que existieron (por los fallecimientos)". "Es difícil encontrar a un argentino en cualquier lugar del país que no haya tenido atención médica, además de estar nosotros fabricando la vacuna, y eso es una tranquilidad".

Aludió también al aspecto económico. "Evidentemente la pandemia ha volteado a la economía del mundo (...) y vemos hoy una recuperación plena", expresó. En ese contexto, agregó que a eso lo observa en su recorrida por la provincia, con visitas a las empresas. "La capacidad instalada del país, pasó del 40 al 69 por ciento".

Recordó que se había hablado de que Argentina crecería un 5 por ciento "y los mismos sectores privados están hablando de un 8". "El gran secreto de la economía capitalista es crecer", manifestó. "Tenemos una política que está muy direccionada a las necesidades del país, se ha trabajado mucho con la pequeña y mediana empresa (...) Hemos aprobado 15 leyes económicas entre este año y el anterior (...), de ellas, muy importantes para la gente, especialmente para una ciudad como Río Tercero, como disminuir el Impuesto a las Ganancias", dijo.

Consideró que "estas cuestiones nos hablan de una Argentina diferente". "Nuestra expectativa en los dos años y medio que nos quedan, es llegar a 2023 con un país ordenado, con una deuda que han tomado irresponsablemente, 100 mil millones de dólares en dos años, encima con capitales que fueron especulativos y que entraron por una puerta, salieron por la otra y están afuera del país", expresó el precandidato.

Indicó que por esa deuda, "el gobierno anterior hipotecó a las próximas generaciones". Y agregó: "Si bien se pudo renegociar muy bien, bajando los intereses que estaban al 8 por ciento al 2,5 o 3 por ciento, de todos modos hay que pagarla, pero todo eso está reacomodado, por lo que vemos un futuro prominente".

Sobre lo que señala Juntos por el Cambio, de que "hay que ponerle un freno al kirchnerismo", ante una consulta respondió: "Por empezar, el 'ismo', es un modo de hacer creer que en el peronismo somos menos. Lo nuestro es un proyecto que abarca a la totalidad del peronismo nacional que decidió unirse en 2019, justamente para ganarle a Mauricio Macri, que no volviera al poder". Indicó que "el proyecto que proponen es progresista y defiende los derechos, la diversidad". "El otro ha sido un gobierno autoritario que poco hizo por eso", señaló.

Refiriéndose a lo señalado en la mañana por Mario Negri, de "ponerle un freno al kirchnerismo", sobre quien estuvo dirigida la consulta, expresó "es simplemente porque tienen poco para decir, no me hace falta tener eslóganes para explicar lo que quiero hacer y cómo lo vamos a hacer". "Creo que ellos utilizan el slogan despectivo simplemente para no analizar el pasado, en donde tendrían que dar explicaciones sobre por qué cuando dijeron que habría cero pobreza la dejaron en un 42 por ciento, sin pandemia", manifestó Caserio.

Gill

A su turno, Martín Gill, indicó que en "un año tan difícil, el Gobierno de Alberto Fernández, ha dado vuelta la página de desencuentros, y ha hecho la inversión más importante que se recuerde en la provincia de los últimos tiempos". "Y eso también es para mostrar; lo que pudimos hacer en el momento más difícil, y ahora que estamos saliendo no sólo de la pandemia de salud, sino de la pandemia económica que nos dejó el anterior gobierno; y Río Tercero lo conoce muy bien, porque podría hablar de lo que pasó con Fábrica Militar".

En ese sentido, recordó que, además, "lo sufrió el sector petroquímico", y la extensión de la carrera que se había abierto de "técnicos de material rodante para trabajar justamente en el mantenimiento de los ferrocarriles". "El gobierno de Macri, desfinanció a la UTN, no permitiendo continuar" con ese cursado en Río Tercero, dijo.

"Y le pasó a la gente; a los Jubilados de Tercero Arriba, que no tenían más sus remedios; a las personas con discapacidad que tenían la posibilidad de gestionar un beneficio social y no lo tuvieron más; a las personas humildes, por un Estado que no estaba presente; a los industriales, y aquí hay un fuerte componente industrial, lo mejor sería que hablara cada uno de ellos, y que dijeran como les fue y cómo les va hoy", expresó Gill.

Recordó que el gobierno "todavía no tiene 100 días de gestión normal", sin pandemia. "Pero estamos saliendo y creemos que esta es una elección muy importante", manifestó. El precandidato y actual secretario de Obras Públicas de la Nación, indicó que en Córdoba, están convencidos que "esta elección para el Frente de Todos, va a ser un crecimiento en relación con la del año 2017, como expresión de Unidad Ciudana", manifestó.

Señaló Gill, que las PASO, les permitirán "tener un piso electoral desde donde mirar las elecciones de noviembre". "El Frente de Todos va a crecer en Córdoba y es gracias al trabajo de los militantes, dirigentes e intendentes que nos acompañan, pero también a la consideración de la gente, que más allá de todo lo que se dice, puede valorar que el Estado estuvo protegiéndola cuando aumentó las camas de terapia, cuando consiguió las vacunas y las pagó; y como se acompañó con el IFE, el ATP, a los sectores que la pasaron muy mal", expresó.

Indicó, con respecto a la Obra Pública, que cuando asumieron "no había ninguna obra (nacional) en Córdoba y hoy tenemos 460 activas y en cada lugar". En ese sentido enumeró diferentes obras en distintas poblaciones de Tercero Arriba. "Y también en Río Tercero, en donde el Estado Nacional ha acompañado la concreción de la pavimentación más grande (en barrio Castagnino) y la construcción de un centro de salud en un barrio", recordó.