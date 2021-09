Bochorno en las eliminatorias: se suspendió el partido entre Brasil y Argentina

Brasil y Argentina igualaban sin goles en el Arena Corinthians de San Pablo por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022, pero el encuentro fue suspendido a los 7 minutos del primer tiempo. Todo se generó por la irrupción de funcionarios sanitarios del gobierno brasileño, que denunció a cuatro futbolistas "albicelestes" por violar la normativa federal de ingreso al país.

El incidente sucedió luego de la denuncia sobre cuatro jugadores argentinos acusados de violar las normas migratorias federales en el marco de la pandemia de coronavirus. Los futbolistas albicelestes se retiraron de inmediato al vestuario visitante.

Los cuatro jugadores fueron denunciados por el incumplimiento de la norma para el ingreso a suelo brasileño, prevista en la Ordenanza Interministerial No. 655, de 2021, que establece que los viajeros extranjeros que hayan pasado por Reino Unido, Sudáfrica, Irlanda del Norte e India en los últimos 14 días no pueden entrar a Brasil.

Ahora, se aguarda que ocurrirá con el desenlace del encuentro, si se reprogramará o se resolverá en un escritorio de FIFA. Desde la selección, el técnico Lionel Scaloni y el capitán Lionel Messi, ingresaron al campo de juego nuevamente, en donde le indicaron a una de las autoridades sanitarias que nadie les había informado previamente.

Lo que dijeron Scaloni y Tapia

"En ningún momento se nos notificó que no podían jugar el partido. Queríamos jugar el encuentro, los futbolistas de Brasil también", señaló Scaloni, publicó la cuenta oficial en Twiiter de la sección nacional. "Tendría que haber sido una fiesta para todos, para disfrutar de los mejores jugadores del mundo. Me gustaría que la gente de Argentina entienda que como DT tengo que defender a mis jugadores", agrega.

"Vengo para que nuestro país se entere lo que ha sucedido. A mí me pone muy triste. No busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa intervención", agregó.

#SelecciónMayor 🎙️ Claudio Tapia: "Acá no se puede hablar de ninguna mentira porque hay una legislación sanitaria bajo la cual se juegan todos los torneos sudamericanos. Las autoridades sanitarias de cada país aprobaron un protocolo que venimos cumpliendo al máximo". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 5, 2021

Por su parte, el presidente de AFA, Claudio Tapia, señaló: "Lo que se vivió hoy es lamentable para el fútbol, es una imagen muy mala. Cuatro personas ingresaron a interrumpir el partido para hacer una notificación y Conmebol solicitó a los jugadores que se fueran al vestuario".

Y agregó: "Acá no se puede hablar de ninguna mentira porque hay una legislación sanitaria bajo la cual se juegan todos los torneos sudamericanos. Las autoridades sanitarias de cada país aprobaron un protocolo que venimos cumpliendo al máximo".