Efemérides del 6 de septiembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Nacional de las Relaciones Públicas. El 6 de septiembre de 1979 se produjo la fusión de dos entidades en la Argentina: la Asociación Argentina de Relaciones Públicas y el Círculo Argentino de Profesionales de Relaciones Públicas. A partir de allí se creó la Asociación Argentina de Profesionales de Relaciones Públicas. Posteriormente, esta asociación conformó el actual Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina.

En 1522 Juan Sebastián Elcano finalizaba la vuelta al mundo. La expedición de Magallanes y Elcano fue una expedición marítima del siglo xvi financiada por la Corona española y capitaneada por Fernando de Magallanes. Esta expedición, al mando de Juan Sebastián Elcano en su retorno, completó la primera circunnavegación de la Tierra en la historia. Regresó a la costa española y recaló en Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522.

En 1869 moría Valentín Alsina. fue un escritor, jurista y político unitario argentino, gobernador de la provincia de Buenos Aires en dos oportunidades (1852 y 1858-1859) y padre de Adolfo Alsina.

En 1906 nacía Luis Federico Leloir. ​Fue un médico, bioquímico y farmacéutico argentino que recibió el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre los nucleótidos de azúcar, y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono. Tras su hallazgo, se lograron entender de forma acabada los pormenores de la enfermedad congénita galactosemia. Hacia 1943 Leloir dejó el cargo de investigador que tenía en la Universidad de Buenos Aires, en solidaridad con su mentor Bernardo Houssay, quien había sido expulsado de la Facultad de Medicina de esa universidad por firmar una carta pública en oposición al régimen nazi de Alemania. En 1945 regresó a Argentina para trabajar en el Instituto dirigido por Bernardo Houssay, precedente del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Fundación Campomar, que Leloir dirigiría desde su creación en 1947. A pesar de que hacia fines de 1957 Leloir fue tentado por la Fundación Rockefeller y por el Massachusetts General Hospital para emigrar a los Estados Unidos, como su maestro Houssay, prefirió quedarse y continuar trabajando en Argentina. En 1970 fue galardonado con el Premio Nobel de Química, convirtiéndose en el primer iberoamericano en recibirlo. Posteriormente su equipo se dedicó al estudio de las glicoproteínas –moléculas de reconocimiento en las células– y determinó la causa de la galactosemia, una grave enfermedad manifestada en la intolerancia a la leche. Las transformaciones bioquímicas de la lactosa en sus propios componentes son conocidas en el mundo científico como el Ruta de Leloir. Donó los 80 mil dólares del premio al Instituto Leloir. Falleció en Buenos Aires en 1987 a los 81 años. El día del sepelio se declaró luto nacional.

En 1921 moría Dardo Rocha. Fue un abogado, político, diplomático, militar, periodista y docente argentino, que actuó siendo joven en las guerras civiles argentinas y con el rango de sargento mayor en la Guerra del Paraguay, posteriormente se dio de baja en el Ejército Argentino y fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires desde 1881 hasta 1884, y ejerciendo su mandato fue el fundador de las ciudades de Necochea en 1881, de La Plata en 1882, de Coronel Vidal y de Pehuajó, ambas en el año 1883, y por último de Tres Arroyos en 1884, además de ser el mentor y primer rector de la Universidad de La Plata desde 1897 hasta 1905.

En 1930 un golpe de Estado derrocaba a Hipólito Yrigoyen. El golpe del 6 de septiembre de 1930 derrocó al presidente constitucional, al Congreso Nacional y a los gobiernos provinciales. Fue ejecutado por un grupo de militares y civiles encabezados por el teniente general José Félix Uriburu, quien estableció una dictadura. La Corte Suprema (Figueroa Alcorta, Repetto, Lavalle y Sagarna) y el procurador general (Rodríguez Larreta), permanecieron en sus cargos y avalaron el golpe mediante la doctrina de los gobiernos de facto. El de 1930 fue el primero de una serie de golpes de Estado cívico-militares que interrumpieron los mandatos constitucionales hasta 1983, luego de que en 1912 se sancionara el sufragio secreto y obligatorio.

En 1944 nacía Roger Waters. Es uno de los cofundadores de Pink Floyd, considerada una de las más influyentes en la historia de la música moderna. Fue tras la marcha de Syd Barrett en el compositor conceptual de la banda. Además de ser el bajista, fue uno de los cantantes y experimentó con sintetizadores, loops, guitarra eléctrica y acústica. Con él, Pink Floyd alcanzó éxito mundial en la década de 1970 gracias a sus álbumes conceptuales The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Dejó la banda en 1985 debido a diferencias creativas y legales con los otros integrantes. Resuelta la disputa en 1987, pasaron casi 18 años para que volviese a tocar con la misma. Hacia 2010, el grupo había vendido más de 250 millones de discos.

En 1979 llegaba a la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante 14 días visitó cuarteles y centros de detención, hizo entrevistas y recibió miles de denuncias que permitieron documentar la tortura y la desaparición forzada de personas. El informe final, que llegó al país en mayo de 1980, constató la ferocidad de la violencia del Estado y marcó el comienzo del fin de la última dictadura cívico-militar en el país. Entre lo que se recuerda de aquellos días, además, es la arenga el 7 de septiembre del relator José María Muñoz, quien desde Radio Rivadavia, señalaba: “Vayamos todos a la Avenida de Mayo y demostremos a los señores de la Comisión que la Argentina no tiene nada que ocultar”. Lo decía mientras se desarrollaban los festejos por la obtención de la selección juvenil de la Copa del Mundo en Japón, que había derrotado el 3-1 a la URSS.

En 1992 moría Roberto Grela. Fue un guitarrista y compositor de tango. En 1930, a los 17 años, comenzó a tocar la guitarra profesionalmente acompañando a Roberto Maida por radio LR3, y luego trabajó también con Charlo. acompañó a muchos intérpretes, incluyendo a Jorge Casal, Osvaldo Cordó, Fernando Díaz, Agustín Irusta, Alberto Marino, Héctor Mauré, Nelly Omar, Alberto Podestá, Tito Reyes Osvaldo Ribó, Edmundo Rivero, Alberto Serna y Jorge Vidal. A principios de los 50 incursionó brevemente por el folclore argentino. También tuvo una agrupación de jazz. Aníbal Troilo lo llevó de nuevo al tango para acompañar a su bandoneón. Muchos lo consideran el mejor guitarrista de tango. Falleció en Buenos Aires a los 79 años.

En 1997 se realizaba el funeral de Diana de Gales. Fue en Londres, con la asistencia de un millón de personas. El funeral tuvo lugar en la Abadía de Westminster el 6 de septiembre en el que se decretó luto nacional.

En 1998 moría Akira Kurosawa. Fue uno de los más célebres directores de cine de Japón.​ Sugata sanshirô ​ fue su ópera prima y su filmografía consta de 30 películas, rodadas a lo largo de cinco décadas, ​ que incluyen influyentes títulos como Rashōmon, ​ Shichinin no samurai, ​ Dersu Uzala ​ o Ran.​

En 2007 moría Luciano Pavarotti. Fue un tenor italiano, uno de los cantantes contemporáneos más famosos de las últimas décadas, considerado uno de los mejores de toda la historia.​​​ Fue muy conocido por sus conciertos televisados y como uno de Los Tres Tenores junto con Plácido Domingo y José Carreras. Su rol más representativo fue Rodolfo de la ópera La bohème de Giacomo Puccini. Pavarotti comenzó su carrera como tenor en los teatros de ópera regionales más pequeños de Italia, haciendo su debut en 1961. En su acercamiento a la música popular, Pavarotti grabó duetos con Eros Ramazzotti, Sting, Andrea Bocelli, Celine Dion, Liza Minnelli, Elton John, Tracy Chapman, Frank Sinatra ("My Way"), Michael Jackson, Barry White, e inéditamente con el brasileño Caetano Veloso, la argentina Mercedes Sosa, y el grupo de rock irlandés U2.

En 2018 moría Burt Reynolds. Fue un actor, director de cine y productor estadounidense. Se convirtió en una de las estrellas más populares y taquilleras de la década de 1970.