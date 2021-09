Efemérides del 3 de septiembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día del Ferretero (en Argentina). La elección de esta fecha recuerda el 3 de septiembre del año 1905, cuando la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (CAFARA) se fundó como Asociación de Ferreterías, Pinturerías y Bazares de la República Argentina.

Día Mundial de la Higiene. Se celebra cada 3 de septiembre con el objetivo de promover medidas de aseo para el cuidado de la salud de la población, tanto en el ámbito sanitario como en cada uno de los hogares.

En 1783 se firmaba el Tratado de París. Se firmó entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, poniendo fin a la guerra de Independencia del último país. Fue ratificado por el Congreso de la Confederación el 14 de enero y por los británicos el 9 de abril de 1784.

En 1920 nacía León Ferrari. Fue un artista plástico argentino. Gran parte de su obra está orientada a denunciar los abusos de poder y la intolerancia en la sociedad.​ Según The New York Times, era al momento de su muerte uno de los cinco artistas plásticos más provocadores e importantes del mundo.​​

En 1920 nacía Chabuca Granda. María Isabel Granda y Larco, fue una cantautora y folclorista peruana. Compuso y escribió un gran número de canciones, así como poesías y guiones. Algunos de sus temas: "La flor de la canela", "José Antonio", "El puente de los suspiros", "Cardo o ceniza", y "Fina estampa".

En 1940 nacía Eduardo Galeano. Periodista y escritor uruguayo, sus libros más conocidos, Las venas abiertas de América Latina (1971) y Memoria del fuego (1986), han sido traducidos a veinte idiomas. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos y combinan documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Comenzó su carrera periodística a inicios de 1960 como jefe de redacción de Marcha, un semanario influyente fundado por Carlos Quijano. Vivió algunos años en Europa. En el golpe de Estado de 1973, fue encarcelado y obligado a abandonar Uruguay. Su libro Las venas abiertas de América Latina fue censurado por las dictaduras de Uruguay, Argentina y Chile. Antes de 1976, vivió en Argentina, fundando la revista cultural Crisis. En el '76 se fue a España, en donde escribió en 1984 su famosa trilogía Memoria del fuego. A inicios de 1985, retornó a Montevideo. En octubre de ese año, junto a Mario Benedetti, Hugo Alfaro, entre otros que habían pertenecido al semanario Marcha, fundó Brecha. Con una clara posición política, supo señalar en una entrevista: "No sólo Estados Unidos, sino algunos países europeos han sembrado dictaduras por todo el mundo. Y se sienten como si fueran capaces de enseñar lo que es democracia". Apasionado por el fútbol, dejó varias reflexiones sobre dicho deporte: "Como todos los uruguayos, toditos, yo nací gritando gol". En 1968 había publicado el libro "Su majestad el fútbol". Allí, entre otras frases, escribió: "¿En qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales". También dejó esta frase: "El fútbol es la única religión que no tiene ateos". Supo reflexionar sobre Diego Maradona: “Maradona se convirtió en una suerte de Dios sucio, el más humano de los dioses. Eso quizás explica la veneración universal que él conquistó, más que ningún otro jugador (...) Pero los dioses no se jubilan, por muy humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama, que lo había salvado de la miseria, lo hizo prisionero”. En 2015 cuando “el 10” supo que Galeano había muerto le dedicó un cálido mensaje: “Gracias por luchar como un 5 en la mitad de la cancha y por meterles goles a los poderosos como un 10. Gracias por entenderme, también. Gracias, Eduardo Galeano: en el equipo hacen falta muchos como vos. Te voy a extrañar”.

En 1949 nacía José Pekerman. Exfutbolista y exentrenador argentino. Entre 1994 y 2001 dirigió el seleccionado de Argentina sub-20. Con el mismo ganó tres ediciones de la Copa Mundial de la categoría. Dichas conquistas lo convirtieron en el entrenador más exitoso en la historia de los mundiales juveniles. Entre 2004 y 2006 se hizo cargo del combinado nacional a nivel absoluto, en todas sus categorías, y disputó el Mundial de Alemania 2006. Fue también entrenador del Deportivo Toluca y de los Tigres de la UANL, ambos de la Liga MX. Desde 2012 hasta 2018 fue el director técnico de la selección Colombia, con la cual asistió a los mundiales de 2014 y 2018.

En 1965 nacía Charlie Sheen. Carlos Irwin Estévez, su nombre real, es un actor estadounidense de cine y televisión. Es hijo del también actor Martin Sheen. Su padre Martin Sheen y sus hermanos, Emilio Estévez, Ramón Estévez y Renée Estévez también se dedican profesionalmente al mundo de la interpretación.

En 1991 moría Frank Capra. Frank Capra fue un director de cine ítalo-estadounidense ganador de tres Oscar. Es autor de algunas películas muy populares de los años 1930 y 1940, como el clásico ¡Qué bello es vivir!

En 2009 era el sepelio de Michael Jackson. La familia y los amigos le dieron su último adiós al "rey del pop" que fue sepultado en Los Ángeles, más de dos meses después de su muerte. La ceremonia tuvo un carácter muy reservado, sin acceso a la prensa y sin imágenes en directo por televisión.