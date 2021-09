Elecciones PASO: Rodríguez Machado y Baldassi, en campaña, visitaron Río Tercero

El jueves, los precandidatos a diputados nacionales, de una de listas en Juntos por el Cambio para las PASO, Laura Rodríguez Machado y Héctor Baldassi, visitaron, con otros referentes de ese espacio, Río Tercero. En la lista de Cambiando Juntos, cuya boleta es encabezada por Luis Juez y Rodrigo de Loredo, está en las precandidaturas titulares, la actual presidenta del Concejo Deliberante, la radical, Gabriela Brouwer de Koning.

En el contexto de la conferencia, surgió una imagen que hace algunos meses, no se preveía: la del intendente, Marcos Ferrer, con el referente de uno de los espacios de la oposición y excandidato a jefe comunal, el médico, Juan Pablo Peirone.

Ambos disputaron la última elección municipal, con otros candidatos, ganando el primero, aunque el resultado fue ajustado hasta poco antes del cierre del comicio. De hecho, en el Concejo Deliberante, el oficialismo es la UCR, mientras que la primera minoría, es el Frente Todos (ex Frente Todos por Río Tercero), espacio en el que confluyen el PRO, el Frente Cívico, y también radicales, entre otras vertientes políticas.

La Mesa de Conducción local de Cambiando Juntos, presentada hace algunos días, mostró a ambos espacios, oficialismo y oposición en la ciudad, pero aliados a nivel nacional. La misma está integrada por el secretario de Gobierno, Juan Manuel Bonzano (UCR); el edil, Diego Dellacasa (Frente Cívico), y el tribuno, Pedro Bossa (PRO).

"Decidimos involucrarnos"

Ferrer señaló, a modo de introducción: "Estamos en el último tramo de la campaña, que tiene que ver con lo que pensamos de la Argentina, y hacia donde creemos nosotros que debe ir nuestro país, en donde nos une un criterio común que es el de entender que están en riesgo muchísimas cosas".

"Tristemente vemos que la única opción que hoy analizan los más jóvenes, es irse. Cuando pasa eso, en un país como el nuestro, es porque es un país que no genera oportunidades. A quienes estamos en este espacio, tanto la gente del Frente Cívico, el PRO, el Radicalismo, y todos los partidos aliados, nos une esa mirada común, y entendemos que debemos abordar esto con la mayor responsabilidad", indicó Ferrer. Y agregó: "En nuesto caso, como intendente, si bien nosotros tenemos una responsabilidad institucional que cumplir, no podemos no involucrarnos en la discusión política de lo que pasa en el país".

Recordó que le toca ser jefe de campaña de "un grupo fantástico de gente". "Más allá de la heterogeneidad que hay, porque son de partidos, personalidades y atributos distintos, hemos podido conciliar un equipo de trabajo, convencidos de que estamos muy cerca de ganar la elección, creemos que somos la versión más fuerte de Juntos por el Cambio, no tengo dudas, con los mejores candidatos y los atributos para ser buenos parlamentarios (...) Es tiempo de terminar con lo mismo, dándole un poco de renovación y oxigenación a los espacios", señaló Ferrer, quien acompañó a De Loredo, en la interna del radicalismo.

Dijo que "no se pueden repetir durante 40 años las mismas caras, porque evidentemente los resultados van a ser los mismos", aludiendo a la interna de Juntos por el Cambio en Córdoba. "Ese es nuestro desafío, y obviamente ganar la elección el 12 de septiembre y el 13 estar todos juntos para derrotar al kirchnerismo y mandar una fuerte señal desde Córdoba al país".

Rodríguez Machado

Por su parte, Rodríguez Machado, manifestó que "en el día de la industria", la visita adquirió importancia en Río Tercero. "Siempre respeté muchísimo a esta ciudad, por todo lo que le pasó, por volverse a levantar de las cenizas, por defender la industria local y nacional, y por ser parte del corazón productivo de la Argentina", expresó.

Se pronunció en la misma línea que plantea la oposición para estas elecciones PASO. "Tenemos que resistir a un gobierno kirchnerista que quiere ponerle un pie arriba", dijo, aludiendo a Córdoba. Habló de los industriales, los que señaló, siguen "apostando por el país, a los frigoríficos que nos les dejan exportar, a las empresas que tienen en dólares sus insumos y tienen que dejar de producir, a los que no pueden exportar" por el cepo.

La precandidata indicó que la propuesta que están realizando "es colectiva". Consideró que el Congreso Nacional será en "los próximos dos años el único frente que hay para defender al corazón productivo" del país. Enfantizó que dentro de las cuatro boletas que tendrá Juntos por el Cambio, hay "sólo una que tiene el coraje para hacer esto, tanto en Senadores como en Diputados". "Un juez para Cristina es un problema para el Senado", expresó, aludiendo a Luis Juez.

Sobre la renovación de bancas en diputados, manifestó Rodríguez Machado que dicho espacio "puede tener una mayoría importante". Agregó que sus referentes a nivel nacional son Horacio Rodríguez Larreta y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Manifestó que las encuestas "les dan a favor" en la provincia de Córdoba y llamó a que la gente concurra a votar. Indicó que tienen propuestas sobre producción, y no la discusión sobre una foto.

Baldassi

Por su parte, Héctor Baldassi, señaló que "la democracia se fortalece con el disenso y se enriquece con el consenso". Aludió a ello, al referirse a la ley que declaró a la ciudad "Capital Nacional del Deportista". Indicó sobre la fotografía del cumpleaños de Fabiola Yáñez, en donde estuvo el presidente, Alberto Fernández, que "ese tipo de excepciones que tienen ellos, decidiendo leyes para los demás, es un país sin reglas claras".

Consideró, según su análisis, que existe un "avasallamiento sobre las instituciones, la propiedad privada, y la libertad de expresión". "A todas esas cuestiones hay que ponerles un freno en estos dos años que quedan. Después vamos a pensar en el país que viene, y creo que este equipo que se ha formado en la provincia de Córdoba, con un radical joven, como Rodrigo de Loredo, que se ha rodeado de intendentes jóvenes (...) y un Luis Juez que viene pensando hace mucho lo que queremos para Córdoba", lo pueden hacer, dijo el exárbitro.