Docentes que no quieran vacunarse en Córdoba: PCR semanales o no ingresarán a las escuelas

Mientras se anticipó el retorno a la presencialidad plena, de manera progresiva desde el lunes, en las escuelas estatales de Córdoba, el ministro de Educación, Walter Grahovac, anticipó que docentes que no quieran vacunarse contra el Covid-19, deberán presentar un PCR semanal o no podrán ingresar a las escuelas, teniendo una falta injustificada.

Así lo señaló a la emisora Cadena 3. “Hay un derecho individual a no vacunarse, pero como aún no hay vacuna para los menores, a excepción de los mayores de 12 años con alguna comorbilidad, este sector ahora es de riesgo. Además, los PCR son gratuitos”, indicó.

Detalló que el 86 por ciento de los docentes, se encuentran con el esquema completo de vacunación. "Este sábado se van a dar turnos para seis mil docentes más, y van a quedar unos 10 mil que son los que tienen colocada la primera dosis de AstraZeneca, en donde hay que esperar que llegue el segundo componente, pero tienen prioridad en la vacunación", precisó. "Y hay menos de seis mil docentes que no se han querido vacunar", indicó.

Una resolución

"Para ellos hay una resolución en la administración pública: tienen la obligación de vacunarse, el que no desea vacunarse tiene que presentar el PCR todos los días lunes en la escuela; si no lo tienen, no van a poder ingresar y obviamente es una falta injustificada, por lo que no van a cobrar su sueldo", dijo el ministro.

"Y sobre todo porque para los jóvenes todavía no hay vacunas en Argentina, salvo a los que tienen más de 12 años con comorbilidades, que se les aplica la de Moderna, pero hasta que llegue la de Pfizer y podamos vacunar a los mayores de 12 años (sin comorbilidad), sigue siendo un factor de riesgo", prosiguió.

"Podemos respetar el derecho individual a no querer vacunarse, pero el que no quiere vacunarse no tiene derecho a poner en riesgo al resto de la comunidad", reiteró. Y agregó: "Los PCR son gratuitos; así que el no se quiere vacunar, tendrá que hacerse todas las semanas el testeo para poder ingresar a la escuela", concluyó.