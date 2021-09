Efemérides del 2 de septiembre: ¿qué pasó en la Argentina y el Mundo?

Día de la Industria. Se conmemora en el país el Día de la Industria Argentina. Un 2 de septiembre de 1587 se realizaba la primera exportación de manufacturas al exterior. Fue a Brasil. Paradójicamente, señala el sitio El Historiador, para homenajear a la Industria Nacional se eligió un hecho contrabando y comercio ilegal, cuando aún la Argentina no era tal, y entonces pertenecía al Virreinato del Perú. La carabela que partía desde Buenos Aires, llevaba en sus bodegas un cargamento proveniente del Tucumán. Se trataba de tejidos y bolsas de harina producidos en la por entonces próspera Santiago del Estero. Lo notable de aquel viaje es que dentro de las bolsas de harina, según denunciaría el gobernador del Tucumán, Ramírez de Velasco, viajaban camuflados varios kilos de barras de plata provenientes del Potosí, cuya exportación estaba prohibida por Real Cédula.

En 1805 nacía Esteban Echeverría. Fue un escritor y poeta argentino, que introdujo el romanticismo en su país. Perteneciente a la llamada Generación del 37, es autor de Dogma socialista, La cautiva y El matadero, entre otras.

En 1845 moría Bernardino Rivadavia. Fue el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata entre 1826 y 1827. Entre 1820 y 1824 había sido ministro de Buenos Aires durante el gobierno del general Martín Rodríguez. Es una de las figuras históricas más controvertidas del país. Partidario de la organización nacional, durante la vigencia del Congreso General de 1824 destinado a redactar una constitución, el inicio de la Guerra del Brasil motivó la creación inmediata del cargo de presidente de la Nación Argentina y fue el primero en ocupar el mismo. Tras su renuncia lo sucedió Vicente López y Planes. Luego de la Revolución de Mayo había tenido una fuerte influencia en el Primer Triunvirato. Se negó a colaborar con los ejércitos independentistas, tanto el de Martín Miguel de Güemes en Salta, como el de la campaña de José de San Martín en Perú. Es recordado, además, por el empréstito Baring Brothers, la primera deuda externa. Los fondos debían ser para la construcción del puerto de Buenos Aires, crear pueblos, y la fundación de tres ciudades. Además debía dotarse de agua corriente a Buenos Aires. El préstamo era por un millón de libras. Llegaron sólo 570 mil. Rivadavia hipotecó todas las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública. No siendo posible enajenar las tierras por la existencia de dicha hipoteca, les aplicó el régimen de enfiteusis, mediante el cual se arrendaban contra el pago de un canon. Los grandes propietarios aprovecharon para acaparar enormes extensiones, colocándose más de ocho millones de hectáreas a disposición de arrendatarios y enfiteutas, quienes en general no pagaban o pagaban cánones muy bajos. La ley tendió a favorecer la gran concentración de la propiedad en unas decenas de familias. Dentro de las obras y medidas como ministro, se encuentra una ley de sufragio. Era partidario del "voto calificado". Se destacan los avances en la ciencia y la cultura, como ministro. Se le cuestiona haber centrado su atención en las clases altas y medias altas. Había Impulsado la obligación a los no propietarios de demostrar un empleo a través de una “papeleta de conchabo”. Quienes no la tenían eran arrestados y enviados como soldados a los fuertes. Como presidente, dispuso la inmediata nacionalización de Buenos Aires y sus instituciones, incluida la aduana. La recaudación pasaría al gobierno nacional, en beneficio de todo el país, pero no se contemplaba la distribución entre las provincias. La deuda pública de Buenos Aires, además, se nacionalizó. En 1829 partió a España. Retornó en 1834, pero el gobernador de Buenos Aires, Juan José Viamonte, no le permitió desembarcar. Pasó luego al Brasil y volvió a Europa, muriendo allí en 1945. Pidió que su restos no volvieran a Buenos Aires, pero fueron repatriados en 1857. Desde 1932, descansan en un mausoleo en la Plaza Miserere. Fue elogiado por otra figura controvertida de la historia nacional, Bartolomé Mitre. Lo calificaría como "el más grande hombre civil de la tierra de los argentinos".

En 1945 Japón firmaba la rendición ante Estados Unidos. La rendición de Japón, luego de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagashaki en la Segunda Guerra Mundial se produjo el 15 de agosto de 1945 y se firmó finalmente el 2 de septiembre de 1945. El Imperio de Japón aceptó la Declaración de Potsdam firmada por Estados Unidos, Reino Unido, República de China y la Unión Soviética.

En 1961 nacía Carlos Valderrama. Conocido popularmente como El Pibe Valderrama, es un exfutbolista colombiano. Fue un volante de muy buena técnica, participó en los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Es considerado uno de los mejores jugadores que dio América y el fútbol mundial.

En 1964 nacía Keanu Reeves. Es un actor y músico canadiense, reconocido por varias películas. Tiene entre su repertorio las comedias de la franquicia de Bill y Ted (1989-2020); los thrillers de acción Point Break (1991), Speed (1994) y la franquicia John Wick (2014-2019); el thriller psicológico The Devil's Advocate (1997); el thriller sobrenatural Constantine (2005); y la trilogía de ciencia ficción y acción The Matrix (1999-2003). También participó en películas dramáticas como Dangerous Liaisons (1988), My Own Private Idaho (1991) y Little Buddha (1993), así como en la película de terror y romance Bram Stoker's Dracula (1992).

En 1968 nacía Salma Hayek. Es una actriz, empresaria y productora mexicana. Es una de las cinco actrices latinoamericanas nominadas como mejor actriz al premio Óscar, junto a la argentina Norma Aleandro (1987), la brasileña Fernanda Montenegro (1998), la colombiana Catalina Sandino Moreno (2004) y su compatriota Yalitza Aparicio (2019). Además fue la primera actriz mexicana nominada como actriz principal. Se le considera una de las figuras mexicanas que han alcanzado mayor notoriedad en Hollywood.

En 1969 moría Ho Chi Minh. Fue un revolucionario y fundador del Partido Comunista de Vietnam, primer ministro de la República Democrática de Vietnam en los años 1945-1955 y presidente desde 1951 hasta su muerte. También fue escritor, poeta y periodista con muchas obras escritas en vietnamita, chino y francés.

En 2003 se declaraba la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El Poder Ejecutivo, a cargo del entonces presidente Néstor Kirchner, promulgaba la ley 25.779 que declaró la nulidad de las de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados.