Cómo evolucionó la pandemia por el Covid-19 durante este año en Río Tercero

La pandemia por el Covid-19, en Río Tercero, tuvo picos de contagios en 2020. Luego de un verano con una pronunciada baja de casos, desde marzo se incrementaron con la denominada "segunda ola". Agosto mostró una curva descendente, no sólo en los contagios, sino en los fallecimientos e internaciones.

En julio de 2020, se confirmaban los primeros contagios de Covid-19 en Río Tercero. Hasta ese momento, era la ciudad con más habitantes de Córdoba que se encontraba libre del coronavirus. El mayor número de contagios, se producía entre septiembre y octubre. También en el último de esos dos meses, se registraba la mayor cantidad de fallecimientos.

Luego de un verano con una baja de casos, desde marzo comenzaron a subir nuevamente. El pico de contagios de la denominada "segunda ola", fue entre mayo y junio. En agosto no solamente los diagnósticos de Covid-19 comenzaron a descender, sino también los fallecimientos y las internaciones.

Desde Salud Municipal, se indica que el avance de la vacunación y de los cuidados que muchas personas sostienen, ha sido clave para que ello sucediera. "Responde a la vacunación la estabilidad en el número de casos", señaló la secretaria de Salud, Silvina Cisneros.

La médica y funcionaria, agregó: "El número de internados, tanto en Terapia Intensiva como en el piso, ha disminuido notablemente, ya no tenemos una necesidad imperiosa de las llamadas 'camas críticas'".

Vacunación

En la ciudad, hasta la última semana, se habían colocado un total de 54.881 vacunas. De las mismas, 34.107 son las personas que al menos recibieron una dosis contra el Covid-19.

Lo que se percibe, además, es el avance en completar esquemas (primeras y segundas dosis). Según la información del área de salud, 20.774 son las personas que ya tienen ambas dosis de algunas de las vacunas.

La responsable de Salud, indicó: "Estamos muy contentos por el ritmo de vacunación". En el Polideportivo Municipal Marciano Melo es en donde se desarrolla el operativo de inoculación que está a cargo del municipio. Se optó por dicho espacio para, precisamente, agilizar el proceso de vacunación, ya que puede funcionar por la mañana y la tarde. En algunas jornadas se vacuna hasta las 15, y también, cuando es necesario, los sábados.

Para Cisneros, no sólo que hayan bajado los contagios, sino esencialmente los casos de personas en donde se complica la enfermedad requiriendo de internación, es producto de la vacunación. No obstante, con respecto a la disminución de contagios agrega que se debe a que un gran porcentaje de la población mantiene las medidas de prevención.

Debe recordarse que aún estando vacunada una persona puede resultar contagiada, aunque se evita en un alto índice el tránsito severo o grave por la enfermedad, no necesitando de hospitalización. Es por ello, que se indica que "la pandemia no finalizó y es necesario mantener las medidas preventivas básicas", como el uso de barbijos, el distanciamiento social y el lavado recurrente de manos, algo que no sólo aplica para la pandemia.

"Es importante mantener los cuidados, continuar con los mismos, usando los barbijos, manteniendo el distanciamiento, más allá de que se vayan flexibilizando todas las actividades, pero me parece que la gente ha tomado conciencia y mantiene esos cuidados", señaló la profesional médica y funcionaria de Salud Municipal.

Desde enero a agosto

Si se observa la curva de contagios, desde enero hasta agosto, se puede apreciar que los meses de mayo y junio, fueron en donde más diagnósticos de coronavirus se reportaron. Cerrado el último mes, se afianzó ese descenso, no sólo en los casos acumulados mensuales de Covid-19, sino, como lo señala Cisneros, en fallecimientos e internaciones.

En el primer mes del año, enero, de acuerdo a los reportes diarios del municipio, fueron 130 las personas contagiada con el virus. En ese periodo, se notificaron dos personas fallecidas con Covid-19-

En febrero, se registró un leve incremento, cuando se reportaron 142 contagios. En ese lapso de 28 días, fueron dos fallecimientos. En dicho mes se completaba la vacunación con la primera dosis en los geriátricos de la ciudad, además de iniciarse en el personal de salud mayor de 60 años.

En marzo, en tanto, se produjo un salto en el número de contagios, siendo 823. Debe considerarse que en ese mes, fueron varios los resultados detectables en adolescentes que habían retornado de viajes de estudios. Fueron dos las personas que dejaron de existir por las complicaciones generadas por la enfermedad.

En abril, el número de contagios mostró un leve descenso. Fueron 756 los diagnósticos informados. Se reportaban 11 fallecimientos en el transcurso de dicho mes.

En mayo, los contagios subieron a 930, siendo el mes de 2021 con mayor número de personas con resultado detectable del virus Sars-Cov-2. Fueron seis las personas fallecidas en ese periodo. Desde el inicio de la pandemia, eran 100 los riotercerenses que habían dejado de existir por la Covid-19.

En junio, se mantenía el alto número de contagios confirmados. Se habían informado 917. Eran 33 las personas fallecidas, en muchos de los casos, menores de 50 años. Representaba la cantidad más elevada de fallecimientos en el transcurso de un mes, luego de octubre de 2020, cuando habían sido 46.

En el sexto mes de 2021, se registraba la mayor cantidad de personas internadas en centros de salud locales, y no sólo residentes en la ciudad, sino de poblaciones de la región. Sólo de riotercerenses, el número más elevado de hospitalizaciones se producía el sábado 25 de junio, cuando se informaba de 28 personas internadas.

En junio, además, en la ciudad se llegaba a las 30 mil vacunas aplicadas. Eran 23 mil las personas con al menos una dosis, y siete mil las que ya habían completado el esquema de inoculación con ambas dosis.

En julio, se percibió una caída en los contagios. En dicho mes, fueron 357 las personas con diagnóstico de coronavirus. Los fallecimientos notificados fueron 14. Julio se cerraba, además, con tres personas internadas.

En agosto, los contagios continuaron bajando. En el mes se notificaron 287. Las personas fallecidas por las complicaciones generadas por la Covid-19, fueron dos. El mes se cerró con cuatro internaciones.

La evolución de los contagios hasta agosto en 2021

Como está señalado, y como se expresó previamente, el mayor número de contagios fue entre mayo y abril, en esta segunda ola de la pandemia.

Curva descendente

Desde julio, se comenzó a percibir una curva descendente de los contagios, algo que se observó nuevamente en el mes de agosto.