Vacunarse y observar una muestra fotográfica histórica del deporte de Río Tercero (Video)

En el Polideportivo Municipal Marciano Melo de Río Tercero, está habilitada la "Muestra fotográfica histórica de nuestro deporte". Se suma a otras propuestas, como CurArte, con expresiones artísticas que acompañan a quienes concurren a vacunarse contra el Covid-19. En este caso, se suman esta serie de imágenes, en muchos casos inéditas, que recorren las disciplinas que hicieron a la ciudad "Capital Nacional del Deportista".

Marcelo Calderón, autor del libro "Nuestro gen dominante", que indaga en la historia del deporte local, es quien recopiló las fotografías. "Entre el año 2012 y 2013, con motivo de los festejos del aniversario por los 100 años de Río Tercero, comencé a hacer un trabajo de investigación, intentando encontrar respuestas sobre por qué el deporte era tan importante en la ciudad y por qué tenía tantos deportistas destacados", señala en un video.

"El trabajo final, fue el libro que se publicó en donde se relata lo que la gente me fue contando, entrevistas con deportistas, dirigentes, y todos me fueron dando datos y fundamentalmente me entregaron muchas fotografías", agrega. Marcelo, logró recopilar más de mil fotografías. En la muestra se exponen 50 de las mismas.

"Muchas tienen un valor histórico increíble, son inéditas, entregadas por familiares de deportistas que ya no están, y en 50 fotografías tratamos de contar los primeros 100 años de la historia del deporte de Río Tercero", apunta.

Capital Nacional del Deportista

Además de los deportistas que trascendieron internacionalmente en diferentes disciplinas, como José María "Pechito" López (automovilismo), Invanna Madruga (tenis), Oscar Galíndez (triatlón), Claudio "Piojo" López (fútbol), Rocío Comba (atletismo), Gustavo "Lobito" Fernández (tenis adaptado), Pablo Prigioni (básquet - ex NBA), Andrea Berrino (natación), Gustavo Pascutti (paracaidismo), Ricardo "Cairo" Pereyra (ciclismo), son decenas los nombres de quienes lograron trascender las fronteras de la provincia y el país.

En 2017, la ciudad fue declarada por ley "Capital Nacional del Deportista". En el monumento en donde se recuerda a la misma como tal, hay una placa con los nombres de los 100 deportistas del centenario, en diferentes disciplinas, individuales y colectivas. La lista sería extensa. Inclusive uno de los futbolistas nacidos en Río Tercero, solía ser citado en los capítulos del Chavo: el arquero del Cruz Azul de México y leyenda en ese país, Miguel "Gato" Marín. No son pocos quienes se preguntan sobre el por qué una ciudad mediana generó y genera, comparada con urbes más populosas, tantas figuras del deporte.

Ese fue el interrogante que precisamente lo llevó a Marcelo Calderón, que es editor de la revista y el portal Depor3, además de ser profesor de tenis, a indagar en ese "gen dominante", investigación que plasmó, como está señalado, en un libro ya editado. Esa historia del deporte riotercerense puede recorrerse en la muestra fotográfica.