Calamuchita, sin fallecimientos por Covid-19 en la última semana: "Ha sido clave la vacunación"

Así lo informó el Hospital Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita. El reporte del nosocomio, indica que luego de meses con reportes de fallecimientos de personas con Covid-19, no se registraron decesos en la última semana. "Sin dudas, el factor clave ha sido la vacunación", indica el informe.

No se reportaron fallecidos por Covid-19 durante la última semana en Calamuchita

No se reportaron fallecidos por Covid-19 durante la última semana en Calamuchita

"Luego de muchos meses con datos de fallecimientos en todas las semanas, podemos compartir que en esta semana epidemiológica no ha habido fallecidos por Covid. Sin dudas, el factor clave ha sido la vacunación", destaca el reporte brindando el domingo por la noche del Hospital Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita, sobre la situación epidemiológica en el departamento.

No obstante, llama a mantener los cuidados, ya que se observa un aumento en los contagios y casos activos de Covid-19 en Calamuchita, con respecto a la semana anterior. "Le pedimos a toda la población no abandonar las medidas de cuidado. El Covid no se fue", señala el informe.

Contagios y casos activos

De acuerdo al reporte del nosocomio, desde el domingo 22 al sábado 28 de agosto, se confirmaron 313 nuevos contagios de coronavirus en las distintas poblaciones. En el mismo periodo de la semana anterior, se habían notificado 248 contagios.

Los denominados "casos activos", quienes transitan la enfermedad, al domingo por la noche fueron 476, cuando en la semana previa habían sido 367.

De los contagios informados ahora, no se registró ningún visitante con el virus detectable, mientras que los vinculados a establecimientos escolares fueron 46.

Desde iniciada la pandemia

Desde el inicio de la pandemia, el total de contagios en el departamento Calamuchita es de 9.102, mientras que las personas que se recuperaron son 8.524.

Son 102 las personas fallecidas con resultado detectable del virus Sars Cov 2, que provoca la enfermedad Covid-19 y por las complicaciones que la misma genera.