Efemérides del 30 de agosto: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Desde el 2010, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue aprobada la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Día del Ferrocarril Argentino. Se celebra el 30 de Agosto debido a que en esta fecha, pero del año 1857, se inauguraba la primera línea de ferrocarril de nuestro país, con un trayecto que iría desde la actual Plaza Lavalle de Buenos Aires hasta la estación La Floresta, surcada por "La Porteña", una pequeña locomotora. Aunque el primer viaje inaugural se realizaría durante el mediodía del día sábado 29, se adoptó el día 30 como "Día de los Ferrocarriles" ya que fue en dicha jornada cuando quedaron oficialmente inauguradas las líneas férreas.

Día del Gestor Matriculado (en Argentina). Cada 30 de agosto, los gestores celebran su día. La fecha alusiva conmemora la implementación de la Ley Nº 7.193, que regula la actividad y que rige desde 1985.

En 1617 moría Isabel Flores, Santa Rosa de Lima. Fue una mística cristiana terciaria dominica canonizada por el papa Clemente X en 1671. Nació en la capital de Perú. Entre los santos nacidos en América, Santa Rosa de Lima fue la primera en recibir el reconocimiento canónico de la Iglesia católica. Fue proclamada excelsa patrona de Lima, Perú, en 1699. Además, es patrona de institutos educativos, policiales y armados: de Venezuela, Policía Nacional del Perú, la Policía Nacional del Paraguay y las Fuerzas Armadas Argentinas. Se indica, en un relato histórico, que en 1561 una flota de barcos holandeses se preparaba para invadir Lima. Una mujer comenzó a rezar y una tormenta impidió el avance de los atacantes. Dicha tormenta se la atribuyeron a ella y de ahí surgió la tormenta de Santa Rosa. En la región, es patrona de Colonia Almada y Santa Rosa de Calamuchita.

En 1972 nacía Cameron Diaz. Actriz de cine y modelo estadounidense, saltó a la fama en la década de 1990 por sus papeles en películas como La Máscara (1994), La boda de mi mejor amigo (1997) y There's Something About Mary (1998). Otras películas por las que es conocida son Los ángeles de Charlie (2000) y su secuela Los ángeles de Charlie: Al límite (2003). Ha sido cuatro veces nominada al premio Globo de Oro por su participación en las películas Being John Malkovich (1999), Vanilla Sky (2001), Gangs of New York (2002) y There's Something About Mary (1998). En 2013, fue nombrada la actriz mayor de 40 años mejor pagada en Hollywood.

En 1987 el atleta canadiense Ben Johnson se convertía en el hombre más rápido del mundo. Lograba en Roma una marca de 9,83 segundos en los 100 metros libres.

En 2003 moría Charles Bronson. Charles Dennis Buchinsky, conocido artísticamente como Charles Bronson, fue un actor estadounidense de origen lituano que interpretó mayoritariamente papeles de "hombre duro". Lo habitual era que sus personajes fuesen brutales detectives de policía, justicieros, pistoleros, vigilantes, boxeadores o "matones" de la mafia.

En 2010 moría Francisco Varallo. Conocido por su seudónimo "Pancho" Varallo, fue un futbolista y entrenador argentino que se desempeñó principalmente en el puesto de delantero.​ Comenzó su carrera en Gimnasia y Esgrima La Plata y posteriormente en el Club Atlético Boca Juniors. Obtuvo cuatro títulos de la Primera División entre 1929 y 1935. En 1937 ganó el Campeonato Sudamericano —actual Copa América— con la selección argentina. Fue el participante más joven al momento de disputarse la Copa Mundial de Fútbol de 1930.