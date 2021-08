"Pechito" y el recibimiento en Río Tercero: "Es imposible describirlo con palabras"

"Es imposible describirlo con palabras", dijo sobre el recibimiento que le brindó su ciudad, Río Tercero, José María "Pechito" López. Mostraba desde la ventanilla de uno de los modelos de Toyota el trofeo que logró el fin de semana en las 24 horas de Le Mans con dicha marca, haciendo historia, al ser el segundo argentino en conseguirlo. Lo hizo a distancia, por el aislamiento que ahora prosigue en su casa, ubicada en la quinta familiar.

El auto estaba junto al monumento que recuerda que Río Tercero es la "Capital Nacional del Deportista". A escasa distancia se encuentra su alegoría, que se emplazó cuando se coronó campeón mundial por primera ocasión en el WTCC (Turismo Internacional), y que repitió en las dos temporadas siguientes, hasta llegar luego al WEC (Mundial de Resistencia), categoría en la que con sus compañeros de equipo es el actual monarca.

Todo estaba previsto para que llegara a las 18. Y así fue. Puntual. Una caravana de vehículos escoltó al que él mismo venía conduciendo, guardando la burbuja sanitaria por llegar del exterior. Una autobomba de Bomberos Voluntarios lo acompañaría por las calles céntricas, hasta ubicarse con el rodado junto al monumento, desde donde, a distancia, intercambió algunas palabras con los medios que se encontraban en el lugar. El personal de tránsito municipal, ordenando el flujo vehicular, al igual que el del COE, para evitar que se acercaran las personas que se hicieron presentes por el protocolo sanitario vigente. Los celulares tomando una instantánea y las cámaras de canales, además de las radios que transmitían en directo, completaron el cuadro que quedó, por la pandemia, de un recibimiento atípico de la ciudad para uno de sus deportistas que trascendió largamente las fronteras del país.

"La frutilla del postre"

Al ser consultado sobre qué sintió al llegar a su ciudad con el trofeo, señaló: "Es imposible describirlo con palabras (...) en donde estoy en el mundo, en lo que siempre pienso, es en volver". Respondió: "Ni hablar", cuando le indicaron que el triunfo en Le Mans, era la "frutilla del postre". "Es coronar creo que un poco mi carrera deportiva, porque no hay nada más grande que esta carrera (por Le Mans), pero hay 'Pecho' para rato. No quiere decir que acá se cierre, pero no hay nada más que pueda buscar en el nivel en donde estoy", expresó.

Señalo que Río Tercero, lo tiene "mal acostumbrado" con el recibimiento (que no es el primero), agregando que es posible que también él "tenga mal acostumbrados" a los riotercerenses. "Siempre me han recibido muy bien, me hubiera gustado que fuera en otra instancia, tener un poco más de contacto con la gente, pero estamos en épocas difíciles".

"Soy un privilegiado"

Sobre la obtención del primer puesto en Le Mans, dijo que es "un privilegiado". No obstante, aclaró que más allá de del mismo hubo "cosas mucho más importantes" como los campeonatos del mundo. Ya lo hizo en dos categorías de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), siendo, después de Juan Manuel Fangio, el piloto argentino que más títulos internacionales logró. Además, integra el selecto grupo de los tres pilotos en la historia, que lograron campeonatos mundiales de la FIA en dos categorías diferentes.

Sobre los intentos de Fangio que no pudo ganar Le Mans, y al ser José Froilan González, el único argentino (1954) en conseguir el triunfo, hasta ahora, señaló que "eso demuestra las dificultades" de la prueba. Consultado sobre la posibilidad de ser campeón por segundo año consecutivo en el WEC (están segundos), expresó: "Por ahora disfruto el momento, el campeonato se puede dar o no, pero creo que lo más importante era Le Mans".

Sobre igualar a Juan Manuel Fangio en títulos mundiales de la FIA, expresó el riotercerense: "Nos dio todo como argentino, somos conocidos en el mundo gracias a él. Solamente soy alguien que trata de representar a mi bandera; lo he logrado en otras categorías, no en la Fórmula 1. Lo más importante de esto, es representar al país". "Pechito", ya está en su ciudad, esa a la que siempre retorna. El museo ubicado en la propiedad familiar, guarda ahora, además de otras copas, el trofeo logrado en Le Mans. Nada menos.