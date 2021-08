El IMC Vóley de Río Tercero, volvió a la competencia el fin de semana

Intensa actividad tuvo el fin de semana el Instituto Marcelino Champagnat Voley de Río Tercero, ya que retornó a la competencia, luego de cuatro meses de suspensión por las medidas sanitarias.

Tanto la rama masculina, como la femenina tuvieron actividad, en el último caso, por partida doble, ya que jugaron sábado y lunes.

El día sábado, IMC VOLEY recibió a Barrio Parque de Córdoba Capital, en todas las categorías de la divisional. Los seis partidos se llevaron a cabo en el Salón del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, por el IMC no contar con su estadio para poder realizar la actividad.

La jornada arrancó temprano, con las categorías formativas, para continuar, desde el medio día, con las categorías mayores.

Los resultados fueron los siguientes:

SUB 13: Se impuso Barrio Parque por 3 a 0

SUB 14: Ganó el equipo capitalino por 3 a 1

SUB 16: Barrio Parque se impuso por 3 a 0

SUB 18: el IMC de Río Tercero, ganó por 3 a 0

SUB 21: el IMC se impuso por 3 a 2

Primera: el riotercerense le ganó al cordobés por 3 a 2

El día lunes, IMC VOLEY viajó a Córdoba para enfrentarse a Parque Vélez Sársfield. Al jugarse la división de honor, son seis los encuentros que se disputan.

Los resultados fueron los siguientes:



SUB 13: ganó IMC por 3 a 0

SUB 14: se impuso Parque V. Sársfield por 3 a 2

SUB 16: el equipo capitalino ganó por 3 a 1

SUB 18: el IMC ganó 3 a 1

SUB 21: el IMC se impuso por 3 a 0

Primera: el IMC ganó por 3 a 0

Los varones de las categorías sub 16 y sub 21, viajaron a Villa María a disputar los Grand Prix correspondientes. Las zonas de ambos equipos fueron las mismas, estando conformados por IMC, UNC, Poli Carlos Paz y Rivadavia.

Cada equipo disputó tres partidos, con los siguientes resultados:

Con la UNC

SUB 16: Se impuso el IMC por 3 a 2

SUB 21: Ganó UNC por 3 a 2

Con Rivadavia

SUB 16: Ganó Rivadavia por 3 a 0

SUB 21: Ganó Rivadavia por 3 a 0

Con Poli Carlos Paz

SUB 16: Ganó IMC por 3 a 0

SUB 21: Ganó IMC por 3 a 0