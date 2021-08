Nuevo Hospital de Río Tercero: presentan un proyecto para que se designe por concurso al personal

El bloque de Todos en Río Tercero, primera minoría en el Concejo Deliberante, informó que presentó un proyecto planteando que la designación del personal para el nuevo Hospital Provincial Juan Bautista Bustos sea por concurso.

Señala que "luego de la tan esperada inauguración del Nuevo Hospital Regional y a la espera de su pronta puesta en funcionamiento, los concejales del Frente Todos por Río Tercero presentaron un proyecto para que el Ministerio de Salud de la Provincia llame a Concurso Público Abierto para la cobertura de vacantes laborales administrativas, técnicas y médicas".

En el proyecto -agrega- el comunicado, se solicita expresamente privilegiar el "mérito en la asignacion de cargos, privilegiando a los vecinos de la ciudad de Río Tercero".

Debe recordarse, para quienes no sean de Río Tercero, que el bloque, primera minoría, no es el Frente de Todos, oficialismo a nivel nacional, cuyo espacio no tiene representatividad en el Concejo Deliberante riotercerense, sino que es un espacio que surgió de la confluencia del PRO, el Frente Cívico, Justicialistas, y radicales que no estuvieron con las gestiones de la UCR de los últimos años, sino como una propuesta opositora en el ámbito local, que comenzó llamándose Frente de Todos por Río Tercero.