ATE informó sobre medidas de fuerza en Fábrica Militar Río Tercero

El gremio de ATE seccional Río Tercero, brindó una conferencia de prensa en la mañana del miércoles. En la misma, el secretario general del gremio, Damián Albornoz, acompañado por miembros del Consejo Directivo, aludió a la actual situación de los trabajadores en Fábrica Militar. Indicó que se decidieron medidas de fuerza en la planta por el "incumplimiento de un acuerdo salarial", que se había concretado en el mes de mayo.

Aludió, además, a la situación provincial, con el reclamo que viene llevando adelante el personal de salud. En ese sentido recordó que están reclamando un aumento del 45 por ciento, más aún, considerando el esfuerzo que realizó en el contexto de la pandemia.

Fabricaciones Militares

Albornoz, expresó que son varios los reclamos que llevan adelante desde el gremio de los estatales. A nivel nacional, indicó, se encuentran en "la discusión por la reapertura de la paritaria". Recordó que en el caso concreto de Fabricaciones Militares, se encuentran con una "medida de fuerza". El dirigente detalló que la misma es por el "incumplimiento de un acuerdo salarial, que habíamos alcanzado a finales de mayo", dijo.

"Por ello, decidimos en un plenario manifestarnos con una medida de fuerza, con un quite de colaboración, con trabajo a reglamento, y seguramente, si no tenemos respuestas, la profundizaremos", advirtió. Recordó que a finales de febrero habían iniciado el reclamo con "una serie de avances", aunque los mismos no continuaron. "Y a eso se le suma la falta de discusión de las mesas técnicas con los procesos de recategorizaciones que vienen demorados hace más de cuatro años. Esas mesas se discontinuaron", señaló.

El gremio, pide, además, que haya más reincorporaciones de quienes fueron despedidos de la industria. "Profundizando el proceso de reincorporación de los trabajadores que fueron despedidos injustamente en la era del macrismo", indicó el dirigente gremial. "Es en absoluta sintonía con lo que veníamos planteando al principio de la nueva gestión, que era necesario reincorporar a los trabajadores para volver a recuperar las áreas productivas y de esa manera realizar las tareas de mantenimiento tan necesarias", dijo.

En la Nación

Manifestó, en tanto, que se definió desde el gremio de los estatales "una jornada de lucha nacional de cara a la negociación paritaria que será el 19 de agosto". "Hoy (por el miércoles), estamos con radios abiertas en la plaza Agustín Tosco del centro de Córdoba (...) Ahí confluimos no sólo los trabajadores de Fabricaciones Militares, sino también quienes trabajan en todos los organismos nacionales", amplió Albornoz.

"Esperemos que el Gobierno Nacional en la paritaria del 19 de agosto, no solamente eleve la propuesta, sino que también profundice un proceso de pase a planta permanente y cumpla con algo que fue un compromiso, incluso en la campaña, que era devolverle el puesto de trabajo a los compañeros despedidos", manifestó.

En la Provincia

Albornoz, recordó que en lo referente a lo provincial, "hace aproximadamente un mes", se vienen realizando asambleas, "con paros en los hospitales en toda Córdoba y Río Tercero se suma a esta lucha, porque entendemos que es necesario la reapertura de la paritaria que venció el 31 de julio".

"Hoy casi el 30 por ciento del salario de los trabajadores de la salud está compuesto por bonos que se han otorgado en el marco de la pandemia, y esto quiere decir que si en la paritaria no se logra incorporar esos bonos al sueldo básico del personal de salud, al que reconocemos todos por el enorme esfuerzo que ha realizado, serán más pobres que antes de comenzar la pandemia", enfatizó el dirigente sindical.

Albornoz detalló que el reclamo es por la reapertura de la paritaria, un aumento del 45 por ciento para los agentes provinciales, y que "el gobierno convoque a los sindicatos que tienen representatividad en el sector de salud", no acordando "a espaldas de los trabajadores, como lo ha hecho en estos últimos años" con el SEP.

El nuevo hospital de Río Tercero

"Celebramos la inauguración del nuevo hospital, ya que viene a reivindicar lo que venimos planteando como gremio, una mayor inversión en el sistema sanitario para fortalecer la salud pública, pero hay una situación que nos preocupa: cómo será el proceso de traspaso de los trabajadores que desempeñan hoy funciones en el Hospital Provincial, que se enteraron por los medios de comunicación, sobre la fecha de inauguración", expresó.

Recordó que se viene denunciando que "falta personal" en el actual nosocomio. "Es en especialidades muy importantes, pero, además, es algo que se profundizará en esta necesidad de poner en funcionamiento al nuevo hospital", dijo. "Celebramos esa inauguración, que se hizo 30 días antes" de estar operativo, reiteró.

Nacional, provincial y municipal

Albornoz, indicó que el gremio de ATE "está en lucha a nivel nacional y provincial". "Pero también comenzamos a exigir a los sectores municipales en donde tenemos representación por la inmediata reapertura de las paritarias que han quedado", atrasadas "en este marco y proceso inflacionario tan grande", concluyó.