Efemérides del 11 de agosto: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día del Nutricionista. Desde 1974, el 11 de agosto se festeja el Día del Nutricionista en toda Latinoamérica, en conmemoración del nacimiento del doctor Pedro Escudero, médico argentino, pionero de la nutrición.

En 1253 moría Santa Clara de Asis. Fue una religiosa y santa italiana. Seguidora fiel de san Francisco de Asís, con quien fundó la segunda orden franciscana o de hermanas clarisas, Se preciaba de llamarse «humilde planta del bienaventurado padre Francisco». Abandonó su vida de noble y se estableció en el monasterio de San Damiano.

En 1675 se fundaba el Observatorio de Greenwich. El Real Observatorio de Greenwich se ubica en el distrito londinense de Greenwich, Inglaterra. Debido a la contaminación ambiental de la ciudad de Londres así como a la iluminación nocturna que dificultaban las observaciones, se trasladó al castillo de Herstmonceux, aunque todavía se sigue tomando como origen de los meridianos el emplazamiento original del observatorio.

En 1772 se hundía el volcán Papadang, en la isla de Java, destruyendo a 40 poblados. La cumbre del volcán tiene cuatro grandes cráteres y fumarolas activas. La erupción de 1772 causó el colapso del flanco noreste del volcán, produciendo una avalancha de escombros catastrófica que destruyó 40 aldeas y mató a casi 3000 personas. La erupción cambió la forma del volcán, dejándola con un cráter de 1,1 km de ancho en el centro y dos picos, haciendo que parezca un volcán gemelo. Uno de los picos se llama Papandayan y el otro es el monte Puntang.

En 1906 se patentaba un procedimiento de película sonora. Correspondía al francés, Eugène Augustin Lauste. Lauste también había trabajado en una idea para un motor de gasolina combustible. Desarrolló un modelo funcional en la década de 1890. En 1904 preparó su primer modelo de sonido en película. El 11 de agosto de 1906 solicitó una patente. Le fue otorgada. En 1907 logró "un proceso para registrar y reproducir simultáneamente los movimientos o movimientos de personas u objetos y los sonidos producidos por ellos". Fue una tira de celuloide de 35 mm que contenía tanto la imagen marcos y la tira de sonido.

En 1944 nacía Nito Mores, cantante argentino. Nito Mores fue el reconocido hijo del famoso músico Mariano Mores y la actriz Myrna Mores. Actor y cantante de tango argentino. En 1967 lanzó su primer disco, que incluyó tangos y baladas. Compartió escena con Rosanna Falasca quien, al igual que él, falleció de una enfermedad terminal a corta edad. Murió a los 39 años, el 1 de mayo de 1984.

En 1959 nacía Gustavo Cerati, músico y cantautor argentino. Músico, cantautor, y productor discográfico argentino que obtuvo reconocimiento internacional por haber sido el líder de la banda de rock Soda Stereo. Es considerado por parte de la prensa, cantantes y críticos, como uno de los músicos más influyentes del rock latinoamericano. Fue fundador de la banda Soda Stereo en 1982 junto con Zeta Bosio y Charly Alberti, que establecieron varios récords de ventas en discos y asistencias a conciertos realizados en varios países. Durante un receso grupal, en 1993 publicó su primera obra individual, Amor amarillo; antes de reintegrarse nuevamente con el trío. En 1999 regresó formalmente como solista. Colaboró en agrupaciones como Virus, Caifanes, Babasónicos y Los Brujos, y de músicos destacados, como fueron Pedro Aznar, Fito Páez, Daniel Melero, Leo García y Mercedes Sosa. También formó parte de varias bandas como Fricción y Plan V. En 2007, Soda Stereo regresó con una gira llamada Me verás volver. La gira rompió un par de récords: el reunir un millón de asistentes y realizar seis recitales en el Estadio Antonio Vespucio Liberti de River Plate. El 15 de mayo de 2010 padeció un accidente cerebrovascular isquémico en Caracas, que lo dejó en estado de coma por más de cuatro años. Falleció el 4 de septiembre de 2014 a causa de un paro respiratorio en la ciudad de Buenos Aires.

En 2007 moría Roberto Maidana, periodista argentino. En 1954 comenzó a trabajar como cronista deportivo realizando transmisiones por radio y televisión. En 1966 se incorporó como redactor y locutor en off al staff periodístico del noticiero Telenoche de Canal 13, conducido por Mónica Cahen D'Anvers y Andrés Percivale. Luego pasó del otro lado de las cámaras y trabajó en el ciclo durante 17 años, convirtiéndose así en una figura de la división noticias del canal. También en Canal 13 participó del programa periodístico Mónica presenta. En 1983 condujo el noticiero 28 millones, emitido por ATC. Fue nombrado gerente de noticias del canal. Luego trabajó en el ciclo periodístico Cien noticias, por Canal 11, más tarde en el noticiero de América 2 como conductor y en la señal de cable CVN como secretario de redacción y conductor. A fines de los años 90, condujo un programa de turismo por cable y fue corresponsal de una emisora cordobesa. Realizó importantes coberturas internacionales y entrevistó a personalidades del mundo. El 11 de agosto fallecía a los 79 años.

En 2014 moría Robin Williams, actor estadounidense. Robin McLaurin Williams fue un comediante, actor y actor de voz estadounidense, ganador de un Premio Óscar, cinco Globos de Oro, un Premio del Sindicato de Actores, dos Premios Emmy y tres Premios Grammy. Fue aclamado por la crítica en películas dramáticas como Patch Adams, Good Morning, Vietnam, Good Will Hunting, Dead Poets Society, Awakenings, The Fisher King, One Hour Photo o Moscow on the Hudson, entre otras. Es recordado como una persona muy solidaria. Cuando lo contrataron para un evento, por ejemplo, especificó su requisito de que una compañía que lo contratara también debía contratar a cierta cantidad de personas sin hogar. Más de cincuenta instituciones recibieron dinero y tiempo del mismo para acciones sociales. El 11 de agosto fue encontrado muerto en su domicilio en California. El 7 de noviembre de 2014 fue declarada, oficialmente, la muerte del actor como suicidio.

En 2020 moría Trini López, cantante y guitarrista estadounidense. Músico, actor y cantante estadounidense de ascendencia mexicana. Su primer gran éxito, que lo hizo conocido, fue su interpretación de la canción «If I Had a Hammer», grabada en 1962. También fue reconocido por su interpretación de La Bamba, el tema en su versión más difundida por Ritchie Valens y Los Lobos. Durante los años 60 y 70, López probó su fortuna como actor de cine sin éxito. En la década de 1970 continuó su carrera musical, y llegó a realizar extensas giras por Europa y América Latina. Falleció en Palm Springs el 11 de agosto de 2020 a los 83 años a causa del COVID-19.