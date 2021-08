Un profesor mendocino, ante la imagen de Menem: "Este es responsable de lo de Río Tercero" (Video)

Ocurrió la semana pasada en una escuela secundaria de Mendoza, cuando el docente ingresó al aula, y allí había proyectadas las imágenes de Carlos Ménem y Marcelo Tinelli. "No es joda, carajo. Me duele mi patria, ¿quieren que se los diga así?". El video de dicha situación, se hizo viral y reproducido en medios nacionales.

Ocurrió el viernes. El profesor Carlos Pincolini, en la clase de Formación Ética y Ciudadana de quinto año del Colegio San José de los Hermanos Maristas, en Mendoza, estalló por unas imágenes de Marcelo Tinelli y Carlos Menem, proyectadas en el pizarrón del aula. "No puedo dar clases con estos hijos de p... acá. O me lo sacan o me lo sacan, chau chicos, me voy a mi casa", dijo. Ocurrió luego de ingresar al aula, recordando al exmandatario como el responsable del atentado sufrido por la Fábrica Militar Río Tercero.

"¡No me banco a esta mierda!", manifestó, golpeando luego la mesa. "Este (señalando a Menem) es responsable de lo de Río Tercero, se van a enterar quién es. La explosión de Río Tercero es responsabilidad de Menem", expresó molesto.

"¡No es joda, carajo! Me duele mi patria, ¿quieren que se los diga así? Hay gente que se caga en la patria. ¡Yo no! Me enseñaron a respetarla. Me voy a morir respetando mi patria. Vayan a Río Tercero. Emir Yoma, cuñado de este c... Emir Yoma, hermano de Zulema Menem. ¿Quieren que les cuente todo? Hizo estallar el polvorín de Río Tercero (...)", prosiguió.

"Ni se les ocurra ir a Río Tercero, Córdoba, hablar de Carlos Menem", les indicó a sus alumnos. El exmandatario nacional, fallecido hace algunos meses, tenía que afrontar un juicio, luego de 25 años, como "autor mediato" por el atentado en la Fábrica Militar Río Tercero, ocurrido el 3 de noviembre de 1995.

A su fallecimiento, la ciudad no adhirió al duelo decretado a nivel nacional. Cuando se cumplió un cuarto de siglo de lo sucedido, el intendente Marcos Ferrer, anunció que se declaraba persona no grata al exmandatario en Río Tercero, y que, en el futuro, no puede realizarse ningún homenaje en su memoria, como erigir estatuas, monumentos, alegorías, ni imponer su nombre a calles, avenidas, plazas, paseos o lugares públicos.

Aquel decreto fue refrendado y convertido en ordenanza por el Concejo Deliberante de la ciudad, con el voto de todos los bloques del cuerpo deliberativo de la ciudad que sufrió el atentado en la industria estatal.

"Y el otro es un atrorrante que sigue mostrando culitos, provocando y faltándole el respeto a la mujer argentina. ¿Quieren saber quién es Tinelli? Se burló del presidente De la Rúa en su programa. Nuestro presidente", finalizó.