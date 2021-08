Efemérides del 8 de agosto: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Nacimientos, como los de Emiliano Zapata o Jorge Cafrune, se recuerdan cada 8 de agosto. Un territorio nacional, en la Argentina, se convertía en provincia. En Estados Unidos, anunciaba su renuncia, Richard Nixon.

En 1879 nacía Emiliano Zapata, revolucionario mexicano. Fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución mexicana y más reconocidos de Latinoamérica, además de ser un símbolo de la resistencia campesina en tierras Aztecas. Estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. Fue ideólogo e impulsor de las luchas sociales y las demandas agraristas, así como de justicia social, libertad, igualdad, democracia social, propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México, víctimas de la oligarquía y el latifundismo de los hacendados del Porfiriato. Si bien Zapata fue excluido, junto con Pancho Villa, del Congreso Constituyente de 1917, a ellos se debe el constitucionalismo social.

En 1919 nacía Dino De Laurentis, productor cinematográfico. Agostino "Dino" De Laurentiis, nació en Torre Annunziata, a unos pocos kilómetros de Nápoles, Italia. Creció vendiendo los espaguetis producidos por su padre. Fue un productor de cine italiano. Junto a Carlo Ponti, llevaron al cine italiano a la escena internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Produjo o coprodujo más de 500 películas, de las cuales 38 fueron nominadas a los Oscar. También tuvo una breve carrera como actor a finales de los años treinta y comienzos de los '40.

En 1921 nacía Esther Williams, actriz estadounidense. Nacida en Los Ángeles, fue famosa por sus películas musicales con espectáculos acuáticos. Gracias a su espectacular figura y singular carisma fue una de las estrellas más populares de la era dorada de la productora cinematográfica Metro Goldwyn Mayer. Especialista en natación sincronizada, habría participado en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1940 de no haberse suspendido por la Segunda Guerra Mundial. Acabado el sueño olímpico, se decidió por el espectáculo, y realizó presentaciones con el también nadador Johnny Weissmüller, famoso, además de sus éxitos olímpicos, por sus películas de Tarzán.

En 1937 nacía Dustin Hoffman, actor estadounidense. Dustin Lee Hoffman, nacido en Los Ángeles, es un actor, y director estadounidense. Ganó en dos ocasiones el Óscar de la Academia de Cine de Hollywood al mejor actor. El graduado, de 1967 es su primer éxito cinematográfico. Desde allí su carrera se centró en el cine, con retornos esporádicos a la televisión y al escenario. Algunas de sus películas: Midnight Cowboy, Pequeño Gran Hombre, Perros de paja, Papillon, Lenny, Marathon Man, Todos los hombres del presidente, Kramer contra Kramer, Tootsie, Rain Man, Hook y Wag the Dog. Hizo su debut como director en el 2012, con Quartet.

En 1937 nacía Jorge Cafrune, cantante popular argentino. Jorge Antonio Cafrune Herrera, conocido como el "Turco", nació en Jujuy. Cantante folclórico, investigador, recopilador y difusor de la cultura nativa. Luego de cursar sus estudios se trasladó con su familia a Salta. Allí conoció a Luis Alberto Valdez, José Eduardo Sauad, Tomás Campos y Gilberto Vaca, con quienes formó su primer grupo: Las Voces del Huayra. Junto a Tomás Campos, Gilberto Vaca y Javier Pantaleón, forman un nuevo grupo, "Los Cantores del Alba". Decidía continuar como solista. Debutaba en 1960 en Salta y emprendía una larga gira que lo llevaría por Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. Ante una tibia recepción en la capital argentina, decidía continuar por Uruguay y Brasil. En 1962 llegaría al Festival de Cosquín. Fuera de cartel, sería consagrado por elección del público como primera revelación. Llegaría su primer disco solista con presentaciones en radio, televisión y teatros, además de largas giras en las que prefería los pueblos pequeños. Conocería y promovería a un joven José Larralde. Seguiría presentándose cada año en Cosquín. En 1965, sin conocimiento de la organización, presentaría a una cantante tucumana llamada Mercedes Sosa. En 1967 iniciaba la gira "De a caballo por mi Patria", en homenaje al Chacho Peñaloza. Entre 1972 y 1974, formaba un dúo con el niño Marito. Con él grababa discos, realizando, además, giras por el país, España y Francia. Al finalizar, sería convocado para integrar comitivas artísticas argentinas que visitaron los Estados Unidos y España. Tendría mucho éxito en el segundo país, radicándose allí por varios años. Su retorno se daría en 1977, por el fallecimiento de su padre. Había usurpado el poder, la dictadura cívico-militar. Reconocido por su afinidad al peronismo, se quedó en el país. Su muerte se produjo poco después de Cosquín 1978. Allí incluyó en su repertorio una canción prohibida por la dictadura . Anunció una travesía a caballo al lugar del nacimiento de José de San Martín llevando un cofre con tierra de Boulogne Sur Mer, en donde murió el Libertador. En el libro “Jorge Cafrune-memoria de un hombre libre”, se indica que expresó: “Me amenazaron diciéndome que si hago el viaje moriré. Dicen que un zurdo no puede mancillar la tierra de San Martín (...)" Fue atropellado por una camioneta cerca de Benavídez, Buenos Aires. En “Militancia de la canción. Política en el canto folclórico de la Argentina 1944-1975”, Carlos Molinero indica que un Cafrune agonizante expresó: “Es mejor que me maten…no aguanto más…Te encargo mis hijos, que no les pase nada”. La investigación recuerda que cometió la osadía de entonar una canción prohibida alegando que “aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar”. Teresa Celia Meschiati que aparece en el Nunca Más, detenida en el centro clandestino La Perla, dijo que “Los militares allí presentes coincidieron en que había que matarlo para prevenir a los otros”. La causa fue cerrada como "muerte por accidente".

En 1951 el territorio argentino del Chaco es convertido en Provincia. El Territorio Nacional del Gran Chaco con capital en Villa Occidental fue creado el 31 de enero de 1872 mediante un decreto. El Congreso de la Nación dispuso por ley 14037 del 8 de agosto de 1951 crear una nueva provincia que tuviera jurisdicción en lo que hasta ese momento había sido dicho territorio nacional. La misma se constituyó en 1952, mediante una asamblea constituyente democráticamente electa, que sesionó entre el 17 y el 21 de diciembre de 1951.

En 1974 Richard Nixon anuncia su renuncia a la presidencia estadounidense. Fue el trigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos entre 1969 y 1974, año en que se convirtió en el único presidente en dimitir del cargo. Se había producido un extraño caso de allanamiento de la sede central del Partido Demócrata (en el edificio de oficinas Watergate), que el 17 de junio de 1972 destapó un método de realizar escuchas ilegales por hombres contratados por algunos colaboradores del presidente. Su situación comenzó a complicarse durante el juicio contra los acusados, cuando confesaron ante el juez Sirica, encargado de la investigación, que habían sido enviados por altos responsables del Partido Republicano. En marzo de 1974 el Gran Jurado federal consideró al presidente copartícipe, sin cargos formales, en una conspiración para obstruir la acción de la justicia en la investigación del escándalo Watergate. El 8 de agosto, Nixon anunciaba su dimisión.

En 1981 nacía Roger Federer, tenista suizo. Ganó 20 títulos individuales de Grand Slam, un récord histórico compartido con Novak Djokovic y Rafael Nadal. Federer ha sido el número 1 del mundo en el ranking ATP por 310 semanas -incluido un récord de 237 semanas consecutivas- y ha terminado el año como el número 1 en cinco ocasiones. Federer ha ganado 103 títulos individuales de ATP, el segundo máximo ganador histórico, sólo por detrás de Jimmy Connors, incluyendo un récord de seis títulos del Torneos de Maestros.