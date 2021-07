En la historia de Villa Ascasubi: desde el siglo 19, la Escuela Miguel Gerónimo Ponce

Villa Ascasubi es una de las poblaciones con más historia de la provincia de Córdoba. Es más, la localidad, recién en 1889 sería rebautizada por un decreto provincial del gobernador Marcos Juárez, con el nombre que tiene actualmente, pero perduraría con las generaciones su denominación primigenia, "Capilla de Rodríguez". La historia de la comunidad, se remonta, de esta manera, a casi cuatro siglos hacia el pasado.

En ese contexto del pretérito regional, es que la Comisión de Historia de la población, avanza en la investigación sobre los orígenes y vida de la escuela primaria Miguel Gerónimo Ponce, por la que pasaron generaciones, no sólo de la localidad. Allí aprendieron a dibujar las primeras letras, conformar las primeras oraciones. Es uno de los establecimientos educativos con más historia para contar en esta parte de la provincia de Córdoba.

Los inicios

Como está señalado, se avanza en la investigación de este tesoro educativo del pasado regional. En la página oficial del municipio, se indica, por ejemplo, que la Escuela Infantil de Capilla de Rodríguez fue creada el 7 de noviembre de 1892 y su primer director fue Samuel Vergara, según informe de la Dirección General de Escuelas Primarias de la provincia de Córdoba. Desde sus inicios, la institución funcionaba en un edificio alquilado.

El colegio comenzó como escuela rural de carácter mixto y, entre 1914 y 1918, alcanzó el grado de escuela de Segunda Categoría. En las primeras décadas del siglo 20, la escuela se ubicaba frente a la plaza central y el acceso a la institución se realizaba por un portón situado próximo a la entrada actual de la escuela. Desde allí, se avanzaba por un sendero de tierra que desembocaba en una galería del edificio escolar.

El establecimiento estaba conformada por una sala para el funcionamiento de la dirección y tres aulas con pisos de madera. Al fondo y separados del edificio principal, se encontraban los baños y una habitación que funcionaba como depósito. Además, el colegio contaba con dos patios separados: uno, para las niñas; y otro, para los niños.

El cursado se daba en doble turno: los cursos más altos funcionaban por la mañana y los cursos bajos, por la tarde. Es válido recordar que, como la escuela sólo había alcanzado la Segunda Categoría, sólo se podía cursar hasta el quinto grado, se indica en la publicación de la Comisión de Historia.

Nuevo edificio y nuevo nombre

A finales de la década de 1930 y principios de 1940, la institución sería transformada en diversos sentidos. Por una parte, se comenzó a construir un nuevo edificio con capacidad para 200 alumnos. Fue inaugurado el 5 de noviembre de 1939.

Con motivo del corte de cintas inaugural, estuvo presente el gobernador Amadeo Sabattini. Además de participar del acto, el gobernador pasó revisión de los alumnos uno por uno, emulando una tarea que, por entonces, realizaban habitualmente las maestras.

En los primeros años de la década de 1940, el nombre de la institución estuvo en entredicho. El primer paso se produjo el 7 de marzo de 1940, cuando el Honorable Consejo de Educación de la Provincia decidió no tratar un expediente argumentando que la “…Esc. de Villa Ascasubi (T. Arriba), según resolución del H. Consejo, no lleva el nombre de Miguel Gerónimo Ponce, por lo que la inspección seccional no debe atribuir a las escuelas, nombres que no tienen”.

Ante esta situación, el presidente de la cooperadora escolar, José Dunayevich, envió un telegrama al secretario de Gobierno de la Provincia pidiendo explicaciones por la supresión del nombre Miguel G. Ponce en la denominación de la escuela; sin embargo, el secretario respondió cuatro días más tarde argumentando que, según informe del Consejo de Educación, no había sido prohibido el uso del nombre.

Más allá de estos entredichos, lo cierto es que finalmente el nombre de la institución fue modificado por decreto del interventor federal de Córdoba, el 5 de agosto de 1944. La escuela comenzó a llamarse “Hilario Ascasubi”. En 1970, por pedido de la dirección y cooperadora de la escuela, así como de padres y vecinos de la localidad, el 29 de enero el director general de escuelas primarias de la provincia resolvió restituir el antiguo nombre del colegio, recuperando así la denominación de M. G Ponce que continúa hasta al presente.

El modelo edilicio de una escuela de Marcos Juárez

El nuevo edificio inaugurado en 1939 sólo contemplaba el ala norte de la escuela actual; es decir, todo el pabellón que se extiende frente a la plaza. En el patio de la escuela se construyó el mástil para la bandera, y en el extremo oeste se conservaba la “vieja” escuela.

Las aulas de la vieja escuela siguieron funcionando y fueron ocupadas como museo, sala de música y salón de actos; además, al costado oeste de estas aulas también se encontraba la huerta. Los patios de niñas y niños siguieron divididos a pesar de contar con un nuevo edificio.

El diseño arquitectónico original de la escuela siguió el modelo utilizado para la construcción de la Escuela Graduada de Marcos Juárez -actualmente Escuela Moreno-, que también se estaba construyendo hacia finales de la década de 1930.

También el sexto grado

Por otra parte, entre finales de 1939 y 1940, la institución ascendió a Primera Categoría, lo que significaba la incorporación del sexto grado.

En este sentido, ya desde 1939 los vecinos de la localidad estaban interesados en contar con el nivel primario completo y se estaban realizando gestiones al respecto. Por ejemplo, en 1939, se envió al presidente del Consejo de Educación la siguiente nota:

“Las que suscriben alumnas de sexto grado y vecinas de esta Villa, ante el señor presidente y por su intermedio ante el honorable consejo, respetuosamente comparecemos y exponemos: que a fin de continuar nuestros estudios sin separarnos de nuestros padres, solicitamos la creación del sexto grado en la escuela fiscal Miguel Gerónimo Ponce con lo que se llenaría un anhelo general de esta Villa y colonias vecinas. Altamente agradecidas y esperando que nuestro pedido sea bien acojido (sic), saludamos atentamente. Firman Milena Alacevich Ponce, Estela A. Branca, Rosa R. Coronda, Santina Resiale, María S. Hésar, Anita Peretó, Zulema Coronda, Ernesto Santi, Angela Culasso, Verónica Ferreyra, Elvio Branca, Yolanda Branca, Teresa Pontone, Elva Santi, María H. Vergara, Juana Ortiz, María Elena Villegas, Petrona Vilchez, Luisa Pontone y José Sarmiento”.

Además, el reclamo de los vecinos de la localidad para que la escuela primaria fuera subida de categoría también llegó a ocupar algunas páginas en los periódicos de mayor tirada de la provincia para la época. El diario Los Principios hacía eco del reclamo de los vecinos de Villa Ascasubi, en su edición del 9 de marzo de 1939.

Para poder obtener un año más de cursado, la escuela necesitaba demostrar que tenía un número suficiente de alumnos; para lograr tal fin, todos los estudiantes que egresaron del quinto grado repitieron nuevamente el año; de este modo, los alumnos que repitieron se sumaron a los que provenían del cuarto grado, conformando así una matrícula importante para justificar posteriormente la apertura del sexto grado.

Un video sobre la historia de la escuela

Una de las fuentes que se citan para la elaboración de este trabajo, es un video producido por Germán Lanfranco.

En el mismo, por el aniversario 125 del establecimiento, en el año 2017, se brindan detalles sobre su historia. En dicho trabajo audiovisual, además hablan quienes cursaron sus primeros grados en el colegio.

Según pasan los años

Con el paso del tiempo, el edificio educativo ha sido modificado y actualizado en su interior: se construyó el ala este de la escuela -contra la actual calle Brouwer de Koning-, la cual contaba con una galería abierta en su interior, antes de que ésta fuera cerrada incrementando el espacio cubierto de la escuela.

Además, hacia finales del siglo 20, se incorporó un salón de usos múltiples y, recientemente, se han incorporado nuevas aulas, se amplió la cocina con el agregado de un comedor y se incorporaron nuevos baños.

El edificio de la escuela primaria también ha sido cobijo del jardín de infantes y de la escuela secundaria durante varios años, hasta que estas instituciones lograron obtener un edificio propio.

En el 2020, el año pasado, la escuela contababa con una matrícula de 204 alumnos, distribuidos en seis grados y dos divisiones por grado: división “A”, en turno mañana, y división “B”, en turno tarde.

Imágenes de portada y fuente: Comisión de Historia Villa Ascasubi