Por un incidente en Petroquímica Río Tercero, interviene el Juzgado Municipal de Faltas

Por no comunicar de manera inmediata al municipio sobre un incidente en la planta de fosgeno con un escape en Petroquímica Río Tercero, ocurrido el jueves 14, el que, se amplió, no se extendió más allá de la industria, el Juzgado de Faltas Municipal debe determinar la sanción que le corresponde a la industria.

La Municipalidad de Río Tercero, a través del Juzgado de Faltas, determinará la sanción que le corresponde a la industria Petroquímica, la que, el jueves de la semana pasada, tuvo un escape de gas fosgeno en su planta, y no informó de manera inmediata para que interviniera la Secretaría de Seguridad, como lo establece el protocolo.

Así lo confirmó a este medio, el responsable de dicha secretaría, Miguel Canuto. El funcionario aclaró que si bien el incidente con el escape fue en el interior de la planta, no afectando, además, al personal que desarrolla tareas en la misma, "se omitió algo tan importante como es el aviso temprano por si el riesgo se incrementaba".

"Funciona de esa manera, porque si el riesgo, como lo dije, se incrementaba y no lo podían controlar, nosotros estábamos en alerta para accionar en consecuencia. Todo el equipo debe estar muy atento ante una circunstancia así", explicó Canuto.

Los hechos

El funcionario de Seguridad, recordó que el pasado jueves, recibió una llamada del gerente de la industria, manifestándole "que habían tenido un incidente a las tres y media de la mañana". "Fue por la ruptura de un caño en la planta de fosgeno, aparentemente una pequeña liberación, no de grandes dimensiones, lo pudieron controlar con los sistemas de seguridad", señaló. Y agregó: "El problema es que no avisaron a la Secretaría, como lo establece claramente la ordenanza, que dentro de los cinco minutos deben hacerlo".

Indicó que debe ser así, para que el municipio pueda conocer "el riesgo" que tiene un incidente de esta naturaleza y, si es necesario, "accionar las sirenas comunitarias". La ciudad cuenta con una red de sirenas en distintos puntos, incluida la de Bomberos Voluntarios, que deben sonar conjuntamente en el caso de un accidente industrial que coloque en riesgo a la población, informando a la misma sobre las acciones que debe llevar a cabo (protección bajo cubierta en el caso de un escape químico), y cómo evoluciona la situación.

Pasos administrativos

Explicó que se le solicitó a la empresa un "informe por escrito" y directivos de la misma "mantuvieron una reunión con el secretario de Gobierno (Juan Manuel Bonzano)". Estos, recordó, "hicieron un mea culpa, asumiendo que fallaron las comunicaciones". "No conocemos por qué no llamaron", indicó Canuto.

El responsable de Seguridad, señaló que se constató que el escape no llegó a los alrededores de la industria. "No resultaron afectados ni operarios ni personas que estuvieran afuera de la fábrica. Los sensores que tenemos de fosgeno, que están en los perímetros de la misma, no se accionaron" al no detectar dicho gas, manifestó.

Si bien, reiteró, el hecho quedó reducido al interior de la planta, pudiendo ser controlado por su personal, omitieron cumplir con algo "demasiado importante", como lo es informar de manera rápida. "Se labraron actas y ya se encuentra en el Juzgado de Faltas, que determinará que sanción le corresponde a la empresa", dijo.