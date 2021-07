Schiaretti: "Quiero solicitarle a los mayores de 18 años que se anoten para vacunarse"

Mientras avanza la vacunación en Córdoba contra el Covid-19, desde esta semana ya con los mayores de 40 años pudiendo asistir a los centros de inoculación de la provincia sin turno previo, el gobernador, Juan Schiaretti, a través de las redes sociales, como Twitter, solicitó que los mayores de 18 años se inscriban para vacunarse.

"Tenemos que seguir trabajando juntos para que nuestra Córdoba siga progresando pese a la pandemia. Estoy seguro de que la pandemia va a pasar algún día, y va a pasar más rápido si somos capaces de seguir vacunando como venimos haciéndolo hasta ahora", escribió el mandatario provincial.

Y agregó: "Por eso quiero solicitarle a todos los mayores de 18 años que se anoten para vacunarse, ahora que están llegando vacunas, así esta pesadilla puede quedar atrás lo más rápido posible".

Si bien, son muchas las personas que han recibido ya primeras dosis mientras otras han completado el esquema de la vacunación contra el Covid-19, un sector, aún no se inscribió para recibir su inoculación en la provincia.

Se analiza que existe una porción de la población renuente a vacunarse, aunque también que hay sectores adonde no llegó la información, o la brecha de conectividad y de destrezas digitales hizo que no se inscribieran los mayores de 18, por lo que se evalúa salir a los barrios por las personas que aún no se anotaron para recibir la primera dosis.